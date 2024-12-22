15+ историй о том, как умение зарабатывать может менять жизнь

Многим из нас иногда кажется, что идеальная жизнь — это меньше работать и больше зарабатывать. Но есть люди, которые, кажется, уже родились с коммерческой жилкой, поэтому они превращают в прибыль едва ли не все, к чему прикасаются. Их талант искать возможности и монетизировать даже самые неожиданные идеи вызывает восхищение и зависть.