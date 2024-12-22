15+ историй о том, как умение зарабатывать может менять жизнь

Истории
15 часов назад

Многим из нас иногда кажется, что идеальная жизнь — это меньше работать и больше зарабатывать. Но есть люди, которые, кажется, уже родились с коммерческой жилкой, поэтому они превращают в прибыль едва ли не все, к чему прикасаются. Их талант искать возможности и монетизировать даже самые неожиданные идеи вызывает восхищение и зависть.

  • Я свои первые деньги зарабатывал, покупая у одноклассника диски с играми и по дороге домой продавая их около другой школы в 2 раза дороже. © Kranderino / Pikabu
  • В 5 классе я решил продавать одноклассникам всякие побрякушки. Спрос был. Про мою торговлю узнали учителя и выгоняли из классов. Но в коридоре покупателей оказалось больше. Маму вызвали к директору и сказали: «Сделайте что-то с сыном!» А мамуля выдала: «Да, надо что-то делать. Пойдем и купим ему компьютер в качестве поощрения. Он почти уже заработал на него». Так у меня появился первый комп. © wakerss1 / Pikabu
  • Сын с 12 лет начал зарабатывать, причем иногда даже больше, чем мы с мужем вместе взятые. Он неплохо рисовал, делал людям аватарки для соцсетей, обрабатывал фотки, создавал обложки для видеоблогеров. Купил себе все, что хотел, обновил компьютер. И тут он подошел и выдал: «Мне уже неинтересно работать. Я остыл» © Мамдаринка / VK
  • Как-то раз я заметила, что у нас из дома стали пропадать пакеты с зип-застежкой. Оказалось, моя 10-летняя дочь чем-то торговала в школе и даже неплохо зарабатывала. А потом я выяснила, что она смешивала мармеладных мишек и червячков с настоящими испанскими специями и соусами. Она зарабатывала около $ 100-150 в неделю. Сейчас ей скоро исполнится 15, и я помогла ей построить свой кондитерский бизнес. А ее конфеты уже продаются в магазинах нашего города. © TheWizardry90 / Reddit
  • Когда-то работала в садике. Родители, забирая своих детей, всегда удивлялись их разнообразным прическам. Через полгода уволилась и отправилась в свободное плавание. Сейчас в своем городе я известный стилист, делаю свадебные и вечерние прически, очередь ко мне за 2–3 месяца вперед расписана. Хочу сказать огромное спасибо своим маленьким моделям, без которых этого бы всего, наверное, и не случилось. © Подслушано / Ideer
  • Мы в детстве придумали, как деньги заработать. Нам лет по 8–9 было, когда к нашему дому пристроили еще 5 подъездов. Люди начали туда переезжать, и мы помогали им таскать вещи. Первый раз — просто так, без всякой мысли. Но когда благодарные жильцы стали приносить нам конфеты, мы поставили дело на поток. Было весело, плюс со всеми новыми соседями перезнакомились. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
  • Свои первые деньги я заработала лет в 8. Мама очень любила растения, и дома было много кактусов — целая коллекция. Ко мне в гости пришли подружки, и нам захотелось что-то купить, но денег ни у кого не было. Мне в голову пришла идея взять отростки этих кактусов и пойти их продавать. Встали мы у магазина с подносом этих ростков и давай торговать. Самое прикольное, что почти все продали. До сих пор вспоминаю с улыбкой. © Подслушано / Ideer
  • Одна девушка придумала бизнес-идею: она помогает богатым китайским родителям давать своим детям подходящие английские имена. Дело в том, что в Восточной Азии детям нередко дают вторые английские имена, которые они часто используют в дальнейшей жизни, например, во время деловых поездок. Люди присылают ей фотографии своих детей, а она предлагает им варианты имен — по $ 65 за каждое. © christw_ / Reddit
  • Как-то в школе устроили ярмарку, где можно было принести свои поделки и продать их. Старшая сестра связала мне на продажу 2 пары кукольных тапочек с бусинами. Подошел мальчишка и купил быстро обе пары тапок. Я счастливая побежала было тратить деньги, а потом обалдела, когда увидела, что он продает эти тапочки в 2 раза дороже. Так в 7 лет я узнала, кто такие перекупы. © Подслушано / Ideer
  • Однажды вышли с супругой подышать на улицу. И внезапно я сказал ей: «Света, а что если создать магазин для торговли вещами б/у? Смотри, у нас дочка растет, скоро коляска уже не нужна будет, куда ее девать? А ведь мы такие не одни... На этом можно заработать». Светка тоже загорелась этой идеей. Обсудили. У меня уже было одно ИП, поэтому решил оформить дело на супругу. Жена нашла классное, сдаваемое в аренду, место. Проходное, центр города, практически готовое, даже стеллажи есть. А я тем временем писал бизнес-план для получения средств от центра занятости. Получили деньги, заехали в помещение. Рисковали всем, что имели: в продажу пошли наш собственный музыкальный центр, детская качалка, домашний кинотеатр. Решил, что торговать нужно всем и сразу — от детских вещей до антиквариата — тогда покупатель будет заходить регулярно, даже просто из любопытства. А оценивали вещи через интернет: находили товар по объявлениям, выясняли среднюю цену, при скупке предлагали треть цены от стоимости нового — зато сразу. © Unknown author / Pikabu
  • В 90-х с подружкой собрали свои запасы девчачьей фигни (открыточки, бусины, блесточки, красивые пуговки) и сложили в красивый мешочек. Предварительно переписали каждый предмет на маленькие бумажечки, свернули их красиво, сложили в коробку. Отнесли все это добро в школу и устроили беспроигрышную лотерею. Даешь денежку, тянешь бумажку — получаешь приз. Успех у этого предприятия был колоссальный, как, собственно, и втык от завуча и родителей. © Goreotumaeva / Pikabu
  • Один парень начал бизнес по сбору перекати-поля, упаковке его в коробки и отправке с большой наценкой. Он выяснил, что это растение часто используется для создания декораций для кино и театров, при изготовлении украшений и в других целях, а бизнес по его сбору и доставке — никем не занятая ниша. Недостатка в сырье не было, и его бизнес стал успешным. © Bigtsez / Reddit
  • Знакомый занимается картингами. И вот его сыну, Диме, 15 лет стукнуло, и тот захотел летом денежек выручить. Знакомый предложил ему поработать на картинге и заключил сделку: от суммы сверх обычной летней выручки Дима получит 20 % себе в качестве зарплаты. Дима картинги не любил, но согласился. Бизнес шел так себе, вели его, по сути, наемные работники. И вот Дима приехал на место и обнаружил, что на этаже даже нет места для ожидания. Работники утверждали, что, кто приехал, катается сразу, но стоило поставить 2 диванчика, как появились и люди, ждущие своей очереди. Вслед за этим поставили столики. Вскоре позвонил клиент и спросил, можно ли снять картинг целиком на пару часов для корпоратива. Дима завел 2 канала в соцсетях, поставил 2 автомата — со снеками и c кофе. Провели первый небольшой турнир, в итоге про картинг даже написали местные СМИ. К концу летних каникул выручка выросла на 40 %, а Дима получил свои заслуженные 100 тысяч. © ViBo / Pikabu
  • Когда мои дети были маленькими, я время от времени нянчила соседских детей. Я живу на одном месте уже почти 20 лет, поэтому знакома со многими родителями из своего района. Поэтому раз в месяц я устраиваю для мам и пап свободный пятничный вечер и присматриваю за детьми всю ночь. Я беру за это по $ 50 за одного ребенка. У меня дома есть качели на дереве, мы с детьми смотрим фильмы, ужинаем, и я подаю им десерт, а спать они ложатся в спальных мешках. Детям все это нравится, и человек 8-10 всегда с радостью остается у меня ночевать. А утром я кормлю их завтраком, а потом приходят родители и забирают их. © FurryFreeloader / Reddit
  • С детства у меня была предпринимательская жилка: еще в школе вязала и шила для одноклассниц вещи на трудовое обучение, за что брала деньги. Мне нравилось заниматься рукоделием. Но родители говорили, что это просто развлечение, и заставили поступить на бухгалтера. Поскольку я была послушной девочкой, отучилась там до конца и получила диплом. Своим «развлечением» сейчас оплачиваю себе жизнь, ведь у меня есть магазинчик вязаных вещей и заказы у меня регулярные. Родители до сих пор считают, что я неправильным делом занимаюсь. Но вещи у меня покупают, а диплом так и пылится на полочке. © Карамель / VK
  • Я ходил в школу с мальчиком, чей отец изобрел бутылку для кетчупа, которую можно было сжимать. Они были очень обеспеченными, но не выставляли это напоказ, за что я их уважал. Это был один из самых необычных способов разбогатеть, с которым я сталкивался. © accountofyawaworht / Reddit
  • Знакомый парень учился еле-еле. В этом году школу закончил. Но предпринимательская жилка у него была на таком уровне, что я диву давалась. Продать может все! Еще учась в школе, раскрутил свой бизнес по покупке б/у вещей, которые он ремонтировал, отстирывал, приводил в порядок. Вещи скупал брендовые, но в не очень хорошем состоянии. Поэтому доставались они ему фактически за копейки. Приводил в порядок и продавал в 2-3 раза дороже. Доход имел в среднем 200 тысяч в месяц. © Маргарита Игоревна / Рабочие истории / VK
  • В 88-м я пошел во второй класс и в городе открылся коммерческий магазин, в котором, кроме жевательной резинки, были фотографии Брюса Ли, Чака Норриса и так далее. Мой дед был фотографом, а я в тот период жизни тоже увлекался фотографией. План возник моментально. Я купил 3 фото, перефотографировал, а дед отретушировал их и размножил. После чего я продавал их в школе. Бизнес пошел хорошо, пока не пришли с жалобами родители двух одноклассников, которые таскали без спросу деньги у родителей. После этого меня как «спекулянта» перед строем полчаса позорила завуч. © Uralmso / Pikabu

Эти истории доказывают, что предприимчивость и нестандартный взгляд на вещи могут превратить любую идею в источник дохода. Возможно, и у вас есть талант, который стоит превратить в бизнес.

Комментарии

Уведомления
Don
2 дня назад

Если бы моего ребенка в детском саду постригли без моего ведома, я бы устроил скандал, независимо от того, насколько стильной ни была бы стрижка!))

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