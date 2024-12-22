15+ историй о том, как умение зарабатывать может менять жизнь

Если бы моего ребенка в детском саду постригли без моего ведома, я бы устроил скандал, независимо от того, насколько стильной ни была бы стрижка!))
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Многим из нас иногда кажется, что идеальная жизнь — это меньше работать и больше зарабатывать. Но есть люди, которые, кажется, уже родились с коммерческой жилкой, поэтому они превращают в прибыль едва ли не все, к чему прикасаются. Их талант искать возможности и монетизировать даже самые неожиданные идеи вызывает восхищение и зависть.
Эти истории доказывают, что предприимчивость и нестандартный взгляд на вещи могут превратить любую идею в источник дохода. Возможно, и у вас есть талант, который стоит превратить в бизнес.
Если бы моего ребенка в детском саду постригли без моего ведома, я бы устроил скандал, независимо от того, насколько стильной ни была бы стрижка!))