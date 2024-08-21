какое "прекрасное" хобби: убивать живых существ просто так и выкидывать... Все-таки, для тех, кто охотится и ловит рыбу ради развлечения, а не для пропитания, должен быть отдельный котел в аду.
18 человек, которые выбрали себе хобби и теперь пищат от восторга
Вечный круговорот — семья, работа, поездки на дачу — рано или поздно надоедает. И вот тогда многие из нас начинают искать способ отвлечься от ежедневной рутины и придумывают себе какое-нибудь хобби. Одни начинают коптить колбасу или разводить клубнику, а другие в 40 лет впервые садятся на велосипед. Именно это и случилось с героями нашей статьи.
- Папа рыбачит всю жизнь. Помню и целую ванну щуки, и корюшку, которую он продавал, и запах рыбы на весь дом, и чешую по всей кухне. Проблемы с деньгами закончились, с едой стало все нормально, а папино увлечение осталось. Мама запретила ему приносить рыбу. Ходит на рыбалку, что потом с ней делает — нам плевать. Но как-то раз пошли мы с мамой в ресторан, а официант предлагает нам коронное блюдо — судака. Мама во весь голос: «Ага, я еще за рыбу не платила!» © Подслушано / Ideer
- Лет шесть назад я наткнулась в интернете на рецепты домашних колбас. И хоть нет у меня коптильни и термокамеры, а есть только духовка, меня это не останавливает. А на этом фото — результат моего увлечения. © sisterMercy / Pikabu
- Живу в общаге. Рядом обитает мужик, ему лет 40-45, не похож на студента. Разговорились с ним. Оказалось, он работает бухгалтером в крупной компании с нехилой зарплатой. В итоге признался, что все деньги он сливает на занятия альпинизмом и путешествия. Жизнь в общаге позволяет ему экономить. Он уже объездил весь мир. Этим летом на месяц в Чили поедет, а зимой — в Новую Зеландию. © Подслушано / Ideer
- Обожаю тренировки, играю в боулинг, увлекаюсь ландшафтным дизайном, осваиваю финансовое планирование и инвестирование. Раньше я играл в футбол несколько раз в неделю после работы, но сейчас колени уже побаливают. © TheGoonSquad612 / Reddit
- В местном магазине у меня прозвище Молочкова. Просто мне надоело выискивать нормальные продукты. Я выучила права покупателя и стала пробивать просрочку на кассе и получать возмещение в двукратном размере. Постепенно просрочку стали прятать, пару раз пытались сказать, что я это «принесла с собой», фиг вам, камеры в мою пользу. Сейчас тут полки «чистые». А недавно ко мне вдруг бабуля обратилась и пожаловалась на тухлячок в соседнем маркете. © Подслушано / Ideer
- Я вяжу крючком и читаю. Я стараюсь перечитывать книги для молодежи из своего детства, а для вязания крючком накупила пряжи на $50. Получилось так много, так что мне этих ниток хватит надолго! © 132Adrian / Reddit
- Десять лет назад по просьбе подруги написала пьесу, но она ей не пригодилась, а я решила послать ее на конкурс. Выиграла. Сейчас мои пьесы идут в театрах. Скоро очередная премьера. Правда, денег от этого немного, я намного больше зарабатывала как офисный работник. © Лика / ADME
Не Молочкова, а бизнеследи! (Кто разбирается, это правда про двухкратный возврат денег?)
«Балуюсь творчеством, делаю сувениры для близких»
- Вся моя семья — туристы и приверженцы активного времяпрепровождения. Бабушка, дедушка, дедушкин брат, семья дедушкиного брата, мама, папа, тетя, дядя, брат, сестра, муж сестры и их дочка. И каждое лето наша семья ходит в поход. Это даже не обсуждается. На месяц — в горы. Не поймите меня неправильно, я люблю природу, палатки, готовку на костре и все такое. Меня не тревожит отсутствие горячей воды, тучи комаров и рюкзак весом больше, чем половина меня. Но каждый раз, когда я иду с ними в поход, случается некое приключение.
Медведи? Было. Перевернувшийся на пороге катамаран? Есть! Утонули все котлы и паек на 10 дней? Отлично. Случилось наводнение и за ночь нашу палатку чуть не смыло? Йееее! Покусали клещи? Ха! Ну не медведь же! Ну вы поняли. Это только малая толика всего. Каждый раз после похода я бросаюсь в объятия цивилизации и кричу: «Никогда больше в жизни!» А когда опять приближается лето, я начинаю думать: «Ну ведь не все было так плохо, правда? В этот-то раз все будет нормально». И снова иду в поход. © Подслушано / Ideer
- Знакомому нравилось разрисовывать машины. Сначала тренировался на модельках из магазина, потом стал расписывать машины знакомых и друзей. Родители выносили мозг, мол, нужна нормальная работа, которая бы приносила доход. Только вот он стал вполне неплохо зарабатывать на аэрографии. А родители все еще не успокоились. © Шаманка / ADME
- В 2020 году я начал экспериментировать с выращиванием клубники. Тогда текущий масштаб казался фантастикой. Даже не думал, что так далеко зайдет. Клубнику выращивать нелегко. Культура капризная. Сейчас дошло до того, что мой урожай поставляется в рестораны и кондитерские города. Они очень ценят, когда продукт отборный, свежий и вкусный. © Ausbeute / Pikabu
- Мне нравится покупать кукольные домики в комиссионном магазине и реставрировать их. Для меня это супертерапия. В сети также есть наборы для сборки миниатюрных кукольных домиков. Это так увлекательно, хоть и дороговато выходит. А во время работы я слушаю аудиокнигу или смотрю видео. Вот только я пока еще не знаю, куда потом пристроить свои творения. © ToxicFluffer / Reddit
«Я собаке теплые одежки начала вязать зимой. Это был первый свитер, а потом понеслось».
- В детстве я наловчилась вытаскивать игрушки из автоматов. Ну таких, с железным щупальцем и джойстиком. Несколько дней назад в супермаркете рядом с домом поставили подобный и, естественно, теперь вокруг него ошивается куча школьников, которые играют на сэкономленные с завтрака деньги. Мне чего-то сегодня было грустно и я решила сыграть.
Итог: я, 25-летняя дама в костюме и на каблуках, вокруг меня толпа поддерживающей мелкотни орет на весь магазин. В итоге я достала из автомата за 2 часа все игрушки (штук 30) и раздала детям. Никогда не чувствовала себя лучше. © Подслушано / Ideer
- Моя мама гинеколог. И есть у нее забавное хобби, за которое некоторые дамы ее благодарят, а другие даже не замечают изменений. Но она реально не может удержаться. Во время каждой операции, когда женщина под наркозом, мама удаляет ей бородавки, папилломы и любые наросты. © Подслушано / Ideer
- Я попыталась освоить «продуктивные» хобби, которые полезны во многих отношениях. Мне нравится учиться готовить полезные блюда и практиковать здоровый образ жизни, ухаживать за кожей и заниматься йогой. По сути я превращаю повседневные домашние дела в развлечение. © Glittering-Proton / Reddit
- Моя мама сменила много профессий. Сейчас она сельский библиотекарь и у нее есть чуть-чуть времени на хобби. И она рисует вот такие картины. Тут нет претензий на высокую художественную ценность, главное, что они мне и ей нравятся. Вот, например, это для кого-то просто сельская дорога. А я каждое лето топал по ней, чтобы искупаться на озере с друзьями. © svetlyis / Pikabu
Мама гинеколог ходит под статьей, жаль не взяли за жопу эту активистку. Хотя, чего это я. Это же враньё голимое
- Я тут год назад спасла маленький цереус, который оставила в офисе на окне уволившаяся коллега. Ну и забрала я его. Растение удивилось и вымахало за год раза в два, причем во все направления. Теперь у меня есть своя зеленая дорическая колонна. Потом к нему присоединился практически заморенный коллегой Беньямин — полуувядший бонсай с тремя листьями. Короче, набрала я по мелочи всякого, а оно вдруг оклемалось и разрослось. Я даже особых усилий не прикладываю. Ритуальные танцы совершаю только вокруг лимона, он обалденно пахнет, когда цветет. © Marina El Mapache / ADME
- Моей бабушке 84 года. Ее хобби — это маникюр. Каждый день она красит ногти, что-то на них рисует. Каждый раз, когда я спрашиваю, что ей привезти из города, она говорит: «Три бутылочки лака разного цвета, ватные диски и жидкость для снятия лака! » © Подслушано / Ideer
- До 40 лет жил ради работы, семьи, детей. Устал. Осознал, что не вывожу. Понял, что без хобби я пропаду. Начал уделять себе время.
В 40 сбросил 40 кг.
В 41 увлекся стрельбой из арбалета.
В 42 начал кататься на велике.
В 43 освоил вождение и стал гонять машине на природу с палатками.
В 44 приобрел блочный лук и начал обучаться стрельбе из него.
В 45 начал поездки на авто по всей стране, оказывается, так много интересного.
В 46 освоил квадрокоптер и поехал снимать горы. Также освоил электросамокат.
Почти в 47 сдал на права на мотоцикл, езжу пока в основном в полях и лесах.
Жена поддерживает мои хобби. Я поддерживаю ее увлечения. Некоторые хобби у нас общие. Разве это не счастье?
Как насчет еще одной подборки увлекательных историй? Вот как раз статья про умников, которые выпутались из непростых ситуаций благодаря своей находчивости и смекалке.
Комментарии
Мужик в последнем примере мой новый кумир. Сбрасывать 40 кг мне, слава Богу, не нужно, но все остальное отличный план