18 человек, которые выбрали себе хобби и теперь пищат от восторга

Вечный круговорот — семья, работа, поездки на дачу — рано или поздно надоедает. И вот тогда многие из нас начинают искать способ отвлечься от ежедневной рутины и придумывают себе какое-нибудь хобби. Одни начинают коптить колбасу или разводить клубнику, а другие в 40 лет впервые садятся на велосипед. Именно это и случилось с героями нашей статьи.