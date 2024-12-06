Как изменились кинодивы, от которых мы еще 20 лет назад с ума сходили

Порой мы запоминаем актрису или актера в какой-то определенной роли и нам сложно представить его в другом амплуа. Взять хотя бы Памелу Андерсон. Она снялась более чем в 30 фильмах, однако при упоминании ее имени мы традиционно вспоминаем "Спасателей Малибу". Вот несколько свежих картин, в которых кинодивы из прошлого еще раз доказали, какие они талантливые.