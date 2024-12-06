Как изменились кинодивы, от которых мы еще 20 лет назад с ума сходили

Кино
13 часов назад

Порой мы запоминаем актрису или актера в какой-то определенной роли и нам сложно представить его в другом амплуа. Взять хотя бы Памелу Андерсон. Она снялась более чем в 30 фильмах, однако при упоминании ее имени мы традиционно вспоминаем "Спасателей Малибу". Вот несколько свежих картин, в которых кинодивы из прошлого еще раз доказали, какие они талантливые.

Памела Андерсон

Николь Кидман

Эми Адамс

Деми Мур

Джулия Робертс

Кейт Бланшетт

Моника Белуччи

Вэлл
8 часов назад

У Моники красота подстраивается под возраст. Удивительно даже.

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Шерон Стоун

Ума Турман

Кэмерон Диас

Люси Лью

Конфуз
11 часов назад

У нее и правда такие асимметричные глаза в реале? Наа второй фото даже страшно смотреть

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Джулиана Мур

Рэйчел Вайс

Чадо Брюн
11 часов назад

Недооцененная ведьмочка. Мало того, что красавица, так она еще и родила под полтос!

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Кейт Хадсон

Энди Макдауэлл

А вот как изменились 16 героинь боевиков, в которых в свое время были влюблены многие мальчишки

Фото на превью Groundhog Day / Columbia Pictures, Red Right Hand / Asbury Park Productions, Baywatch / GTG Entertainment, The Last Showgirl / Utopia

Комментарии

Уведомления
Олена
9 часов назад

Что, дорогая редакция, вы с 20 годами сильно приуменьшили. Фото слева взяты из фильмов 90х, а сейчас 2020е....

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