Если судить конкретно по этим кадрам, так она вообще почти не изменилась. Но, увы, это не так...
Как изменились кинодивы, от которых мы еще 20 лет назад с ума сходили
Порой мы запоминаем актрису или актера в какой-то определенной роли и нам сложно представить его в другом амплуа. Взять хотя бы Памелу Андерсон. Она снялась более чем в 30 фильмах, однако при упоминании ее имени мы традиционно вспоминаем "Спасателей Малибу". Вот несколько свежих картин, в которых кинодивы из прошлого еще раз доказали, какие они талантливые.
Памела Андерсон
Николь Кидман
Эми Адамс
Ой-ой! Не видела Эми Адамс такой... ну тут прям жаль. И это не столько возраст, сколько лишний вес
Деми Мур
Джулия Робертс
Специально выбрали страшную фотографию? Джулия-она и есть Джулия!
Кейт Бланшетт
Моника Белуччи
Шерон Стоун
Ума Турман
Ума прекрасно выглядит. Зачем кадр из фильма в гриме выдавать за внешний вид в жизни?
Кэмерон Диас
Люси Лью
У нее и правда такие асимметричные глаза в реале? Наа второй фото даже страшно смотреть
Джулиана Мур
Рэйчел Вайс
Недооцененная ведьмочка. Мало того, что красавица, так она еще и родила под полтос!
Кейт Хадсон
Энди Макдауэлл
Вот тут веришь в естественность. И это ок. Стройная, элегантная зрелая женщина
А вот как изменились 16 героинь боевиков, в которых в свое время были влюблены многие мальчишки
Комментарии
Что, дорогая редакция, вы с 20 годами сильно приуменьшили. Фото слева взяты из фильмов 90х, а сейчас 2020е....