Как изменились 16 героинь боевиков, в которых в свое время были влюблены многие мальчишки

Кино
2 часа назад

В последних десятилетиях XX века боевик был, пожалуй, одним из самых популярных жанров кино. Публика обожала главных героев — харизматичных спортивных мужчин, которые кого угодно могли поставить на место. А также их очаровательных спутниц. О последних и пойдет речь в статье — мы решили выяснить, как изменились актрисы из боевиков, которые влюбляли в себя всех.

Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)

Дениз Ричардс — «Звездный десант» (1997)

© Starship Troopers / TriStar Pictures, Richard Shotwell / Invision / East News

Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)

Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)

© Thursday / Polygram Filmed Entertainment, Andy Kropa / Invision / East News

На пороге своего 60-летия Полина Поризкова выглядит просто неотразимо. А ведь она выступает за естественное старение. Узнать об этом подробнее можно здесь.

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)

© True Lies / Twentieth Century Fox, GEOFF ROBINS / AFP / East News

Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)

© Nowhere to Run / Columbia Pictures, Charles Sykes / Invision / East News

Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

© Terminator 2: Judgment Day / Carolco Pictures, Syfy / Courtesy Everett Collection / East News

Мария Кончита Алонсо — «Бегущий человек» (1987)

© The Running Man / Home Box Office (HBO), Chris Pizzello / Invision / East News

Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)

© Hot Shots! Part Deux / Twentieth Century Fox, VALERY HACHE / AFP / East News

Эрика Элениак — «В осаде» (1992)

Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)

© The Jewel of the Nile / Twentieth Century Fox, Evan Agostini / Invision / East News
Lilit313
1 час назад

Оу, неожиданно...в фильмах она очень хороша. Той,уже немодной красотой и женственностью

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Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)

Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)

© Road House / Silver Pictures, Evan Agostini / Invision / East News
G F
47 минут назад

А вот она точно вампир🥲 как можно так выглядит приближаясь к 70??

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Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)

© Streets of Fire / Universal Pictures, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)

© For Your Eyes Only / Eon Productions, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

А вы знали, что Кароль Буке приходится свекровью внучке Грейс Келли? В этой статье мы как раз рассказывали, какие невестки достались знаменитым актрисам и певицам.

Наташа Хенстридж — «Максимальный риск» (1996)

© Maximum Risk / Columbia Pictures, Faye Sadou / Associated Press / East News

Если в сегодняшней статье речь шла об актрисах из боевиков, то здесь мы показывали, как изменились актеры-мужчины, некогда блиставшие в этом жанре.

Фото на превью The Jewel of the Nile / Twentieth Century Fox, Evan Agostini / Invision / East News, Starship Troopers / TriStar Pictures, Richard Shotwell / Invision / East News

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
16 часов назад

Понятно, что с возрастом, люди не становятся свежее, лучше, привлекательнее, чем в молодости. Морщины, дряблая отвисшая кожа не делает человека красивее. Но медийным личностям нужно, как то поддерживать свой статус и внешность, и не становиться карикатурой н.а caмих себя. Стариться можно красиво, тем более известным актрисам с их огромными средствами. Не обязательно всем поголовно делать пластику, но поддерживать себя в форме им необходимо, соответственно возрасту. И даже небольшие морщинки не испортят вид нормально выглядещей женщины.

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