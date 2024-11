Как изменились 16 героинь боевиков, в которых в свое время были влюблены многие мальчишки

Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)

Дениз Ричардс — «Звездный десант» (1997)

Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)

Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)

Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)

Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)

Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Мария Кончита Алонсо — «Бегущий человек» (1987)

Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)

Эрика Элениак — «В осаде» (1992)

Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)

Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)

Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)

Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)

Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)

Наташа Хенстридж — «Максимальный риск» (1996)

Faye Sadou / Associated Press / East News

,

,

,

Фото на превью The Jewel of the Nile / Twentieth Century Fox Evan Agostini / Invision / East NewsRichard Shotwell / Invision / East News