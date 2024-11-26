Как изменились 16 героинь боевиков, в которых в свое время были влюблены многие мальчишки

Понятно, что с возрастом, люди не становятся свежее, лучше, привлекательнее, чем в молодости. Морщины, дряблая отвисшая кожа не делает человека красивее. Но медийным личностям нужно, как то поддерживать свой статус и внешность, и не становиться карикатурой н.а caмих себя. Стариться можно красиво, тем более известным актрисам с их огромными средствами. Не обязательно всем поголовно делать пластику, но поддерживать себя в форме им необходимо, соответственно возрасту. И даже небольшие морщинки не испортят вид нормально выглядещей женщины.