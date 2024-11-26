Как изменились 16 героинь боевиков, в которых в свое время были влюблены многие мальчишки
В последних десятилетиях XX века боевик был, пожалуй, одним из самых популярных жанров кино. Публика обожала главных героев — харизматичных спортивных мужчин, которые кого угодно могли поставить на место. А также их очаровательных спутниц. О последних и пойдет речь в статье — мы решили выяснить, как изменились актрисы из боевиков, которые влюбляли в себя всех.
Бригитта Нильсен — «Рокки 4» (1985)
Дениз Ричардс — «Звездный десант» (1997)
Дина Мейер — «Звездный десант» (1997)
Полина Поризкова — «Кровавый четверг» (1998)
Надпись na курточке «Звезда» (кто смотрел с гоблиновской озвучкой, поймет))
На пороге своего 60-летия Полина Поризкова выглядит просто неотразимо. А ведь она выступает за естественное старение. Узнать об этом подробнее можно здесь.
Джейми Ли Кертис — «Правдивая ложь» (1994)
Розанна Аркетт — «Некуда бежать» (1993)
Линда Хэмилтон — «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Мария Кончита Алонсо — «Бегущий человек» (1987)
Валерия Голино — «Горячие головы» (1991) и «Горячие головы 2» (1993)
Эрика Элениак — «В осаде» (1992)
Кэтлин Тернер — «Роман с камнем» (1984) и «Жемчужина Нила» (1985)
Оу, неожиданно...в фильмах она очень хороша. Той,уже немодной красотой и женственностью
Элли Уокер — «Универсальный солдат» (1992)
Келли Линч — «Дом у дороги» (1989)
Дайан Лэйн — «Улицы в огне» (1984)
Кароль Буке — «Только для твоих глаз» (1981)
А вы знали, что Кароль Буке приходится свекровью внучке Грейс Келли? В этой статье мы как раз рассказывали, какие невестки достались знаменитым актрисам и певицам.
Наташа Хенстридж — «Максимальный риск» (1996)
Если в сегодняшней статье речь шла об актрисах из боевиков, то здесь мы показывали, как изменились актеры-мужчины, некогда блиставшие в этом жанре.
Комментарии
Понятно, что с возрастом, люди не становятся свежее, лучше, привлекательнее, чем в молодости. Морщины, дряблая отвисшая кожа не делает человека красивее. Но медийным личностям нужно, как то поддерживать свой статус и внешность, и не становиться карикатурой н.а caмих себя. Стариться можно красиво, тем более известным актрисам с их огромными средствами. Не обязательно всем поголовно делать пластику, но поддерживать себя в форме им необходимо, соответственно возрасту. И даже небольшие морщинки не испортят вид нормально выглядещей женщины.