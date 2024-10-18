Как изменились герои боевиков, по которым когда-то вздыхали многие девчонки

Фильмы, в которых много эффектных погонь и экшена, а иными словами, боевики, переживали свой расцвет в 80-х годах прошлого века. Именно тогда стали звездами Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод ван Дамм и Арнольд Шварценеггер. Что и говорить, с той поры прошло много времени, и все эти актеры успели изрядно измениться. Давайте узнаем, как.

