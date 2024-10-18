Как изменились герои боевиков, по которым когда-то вздыхали многие девчонки

Кино
50 минут назад

Фильмы, в которых много эффектных погонь и экшена, а иными словами, боевики, переживали свой расцвет в 80-х годах прошлого века. Именно тогда стали звездами Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод ван Дамм и Арнольд Шварценеггер. Что и говорить, с той поры прошло много времени, и все эти актеры успели изрядно измениться. Давайте узнаем, как.

Питер Уэллер

Жан-Клод ван Дамм

Жан Рено

Халк Хоган

Вернон Уэллс

Марк Дакаскос

Роберт Патрик

© Terminator 2: Judgment Day / Carolco Pictures, Saban Int'l / Courtesy Everett Collection / East News

Хью Джекман

Рассел Кроу

© Gladiator / Dreamworks Pictures, Maria Laura Antonelli / Avalon/Photoshot/East News

Курт Рассел

© Overboard / Metro-Goldwyn-Mayer, Evan Agostini / Invision / East News

Арнольд Шварценеггер

Universal Pictures / Dino De Laurentiis Company/Collection Chris / East News

Мэл Гибсон

Сильвестр Сталлоне

Антонио Бандерас

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, © Code Name Banshee / Yale Productions

Джеки Чан

Дольф Лундгрен

© Rocky IV / United Artists, ktla@broadimage.com / Broad Image / East News

И вот еще несколько статей про изменения внешности актеров, которые подарили нам любимых персонажей:

Фото на превью Rocky IV / United Artists, ktla@broadimage.com / Broad Image / East News

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