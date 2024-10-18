Как изменились герои боевиков, по которым когда-то вздыхали многие девчонки

Такой образ из молодости подобрали))) Кто по нему вдыхал, интересно :)
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Фильмы, в которых много эффектных погонь и экшена, а иными словами, боевики, переживали свой расцвет в 80-х годах прошлого века. Именно тогда стали звездами Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод ван Дамм и Арнольд Шварценеггер. Что и говорить, с той поры прошло много времени, и все эти актеры успели изрядно измениться. Давайте узнаем, как.
Такой образ из молодости подобрали))) Кто по нему вдыхал, интересно :)
И вот еще несколько статей про изменения внешности актеров, которые подарили нам любимых персонажей: