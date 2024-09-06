Как сегодня выглядят актеры из фильмов, которые мы с замиранием сердца записывали на кассеты

Некоторые фильмы практически невозможно забыть. Она ассоциируются у нас с семейными посиделками с родителями вечером у телевизора. Вот как изменились кинодуэты, от которых мы были в восторге тогда, да и сейчас тоже.
Дженнифер Гарнер и Джуди Грир в картине «Из 13 в 30»
Джуди Грир настоящая королева второго плана). Столько интересных ролей, но почти все не первые
Джош Хатчерсон и Аннасофия Робб в «Мост в Терабитию» Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность» Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест» Алан Рак и Мэттью Бродерик в комедии «Выходной день Ферриса Бьюллера» Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу» Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин» Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки» Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2» Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи» Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец» Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру» Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак» Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“» Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун» Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это» Билл Мюррей и Ричард Дрейфусс в комедии «А как же Боб?» Жан Рено и Патрик Брюэль в приключенческой комедии «Ягуар»
О, фанатела по этому фильму в детстве). А где маленький шаман?
Мег Райан и Билли Кристал в фильме «Когда Гарри встретил Салли» Риз Уизерспун и Марк Руффало в картине «Между небом и землей»
А вот еще несколько статей о том, как изменились наши любимые актеры: