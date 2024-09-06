Как сегодня выглядят актеры из фильмов, которые мы с замиранием сердца записывали на кассеты

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1 час назад

Некоторые фильмы практически невозможно забыть. Она ассоциируются у нас с семейными посиделками с родителями вечером у телевизора. Вот как изменились кинодуэты, от которых мы были в восторге тогда, да и сейчас тоже.

Дженнифер Гарнер и Джуди Грир в картине «Из 13 в 30»

Джош Хатчерсон и Аннасофия Робб в «Мост в Терабитию»

Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность»

Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест»

Алан Рак и Мэттью Бродерик в комедии «Выходной день Ферриса Бьюллера»

Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу»

© Death Becomes Her / Universal Pictures and co-producers, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин»

© Bean / Polygram Filmed Entertainment and co-producers, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки»

Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2»

Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи»

Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец»

Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру»

Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак»

Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“»

Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун»

Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это»

Билл Мюррей и Ричард Дрейфусс в комедии «А как же Боб?»

Жан Рено и Патрик Брюэль в приключенческой комедии «Ягуар»

© Le jaguar / Gaumont International and co-producers, Jose Luis Magana/Associated Press/East News

Мег Райан и Билли Кристал в фильме «Когда Гарри встретил Салли»

© When Harry Met Sally... / Castle Rock Entertainment and co-producers, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Риз Уизерспун и Марк Руффало в картине «Между небом и землей»

А вот еще несколько статей о том, как изменились наши любимые актеры:

Фото на превью 13 Going on 30 / Revolution Studios and co-producers, Eric Larue / CaliWood Pictures and co-producers

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