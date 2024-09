Как сегодня выглядят актеры из фильмов, которые мы с замиранием сердца записывали на кассеты

Дженнифер Гарнер и Джуди Грир в картине «Из 13 в 30»

Джош Хатчерсон и Аннасофия Робб в «Мост в Терабитию»

Нэнси Трэвис и Майкл Дж. Фокс в комедии «Жадность»

Джейми Ли Кертис и Кевин Поллак в комедии «Домашний арест»

Алан Рак и Мэттью Бродерик в комедии «Выходной день Ферриса Бьюллера»

Мерил Стрип и Голди Хоун в фантастической комедии «Смерть ей к лицу»

Изабель Нанти и Жамель Деббуз в комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

Роуэн Аткинсон и Питер Макникол в комедии «Мистер Бин»

Дженнифер Лав Хьюитт и Сигурни Уивер в комедии «Сердцеедки»

Ивианн Шван и Эми Ясбек в комедии «Трудный ребенок 2»

Кирстен Данст и Брэдли Пирс в приключенческом фильме «Джуманджи»

Стив Гуттенберг и Том Селлек «Трое мужчин и младенец»

Дженнифер Коннелли и Фрэнк Уэйли в комедии «Как сделать карьеру»

Гэби Хоффманн и Маколей Калкин в комедии «Дядюшка Бак»

Молли Рингуолд и Энтони Майкл Холл в комедии «Клуб „Завтрак“»

Джонни Депп и Мэри Стюарт Мастерсон в комедии «Бенни и Джун»

Joel C Ryan/Invision/East News

Роберт Де Ниро и Билли Кристал в комедии «Анализируй это»

Билл Мюррей и Ричард Дрейфусс в комедии «А как же Боб?»

Жан Рено и Патрик Брюэль в приключенческой комедии «Ягуар»

Мег Райан и Билли Кристал в фильме «Когда Гарри встретил Салли»

Риз Уизерспун и Марк Руффало в картине «Между небом и землей»

Фото на превью 13 Going on 30 / Revolution Studios and co-producers