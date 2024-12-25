17 историй о соседских выходках, которые подбавят красок в серые будни

Человек вызывает "скорую" и не открывает н_а стук. Что делают медики? Правильно, стучат в течении полутора часов (нет). В реале уже н_а третьей минуте они вызывают МЧС и участкового, дверь вскрывается, под протокол, а то и видеозапись. Как правило, пару раз раскуроченной двери и штрафов должно хватить, чтобы перехотеть так развлекаться.