Что это было? Вы их достали своими гулянками, вот что. Это они вот таким образом пытались до вас донести. Если в шесть утра после веселья - ещё более понятно.
17 историй о соседских выходках, которые подбавят красок в серые будни
Чего только соседи ни выдают: от громкой музыки и внезапного ремонта до непрошеных комментариев и влезания в почтовые ящики. А некоторые и вовсе такие странности творят, что ответить нечего. Герои нашей статьи рассказали о своих экстравагантных соседях.
- У друга квартира была родительская, которая одно время пустовала. Мы там по молодости собирались, праздники отмечали и просто так нередко заходили. Так вот, почти каждый раз соседи сверху шумели, как будто мебель передвигали. Ну раз, ну два окей. Но это было десятки раз. Что, у них постоянно перестановка? © Виктор Ягупов / Dzen
- У меня соседи сверху — два пенсионера. Одна с утра до ночи по скайпу кости перемывает с подругами. Слышит плохо, поэтому практически орет. Ни погулять ей не надо, ни в магазин почти не выходит. Только бла-бла-бла про огород и сериалы. Второй (муж ее) весь день спит, а вечером начинает мастерить мебель. И нравится ему это дело. Один раз так достали: поднялась к ним, звонила в дверь минут 10. Знала, что бабка точно дома. Потом робкий голос: «Я вас не знаю. Уходите». И дед такой: «Я полицию вызвал уже!» © 478239 / Dzen
- Женщина, жившая по соседству с моим старым домом, постоянно заглядывала в наши окна. Она даже не скрывала этого. Она стояла на подъездной дорожке к своему дому и просто смотрела на наши окна. Еще эта дамочка выпускала своих собак погулять у нашего забора. Когда у парня, который жил сбоку от нее, отобрали дом, я узнала, что она ненавидит людей, живущих рядом с ней. Она не хотела иметь соседей, и точка. © SundayMorningTrisha / Reddit
- Моя соседка в доме напротив выкрасила все в оранжевый. Она покрасила всю свою машину в этот цвет из баллончика. Окна и жалюзи в ее квартире были оранжевыми. Однажды, проходя мимо, я заглянул к ней. Конечно же, все внутри было оранжевым. Это была пожилая дама, и она никогда ни с кем не разговаривала. Жила одна, насколько я мог судить. © Smmaxter / Reddit
- Каждый раз, когда мне в почтовый ящик клали газету, я открывал ее и обнаруживал, что все кроссворды разгаданы. Решил узнать, кто это делает. Поставил в ящик камеру. На следующий день оказалось, что это был мой пожилой овдовевший сосед. Он разгадал кроссворды прямо на моем почтовом ящике, примерно за 10 минут. Это было очень мило: он время от времени поглядывал на мою дверь и чесал затылок. На следующий день я купил ему книгу с 1000 кроссвордами, положил ее прямо у его двери, позвонил в колокольчик и спрятался. Когда сосед открыл дверь и нашел сборник, клянусь, он был счастлив, как ребенок, у которого появился щенок. Он сел на крыльце и провел около двух часов, разгадывая кроссворды, а потом заснул. На следующий день я возвращался домой с работы, а сосед подошел извиниться и принес печенье. Мы поболтали с ним. Потом я часто покупал ему книги с кроссвордами, пока он не скончался. © Mewnir / Reddit
- Когда я был маленьким, у нас были соседи, которые изображали из себя лучших друзей моих родителей. Однажды, вернувшись домой, мы обнаружили их детей в нашем бассейне. Мой отец спросил, как они попали к нам во двор. Оказалось, что соседям надоело ждать возвращения моих родителей домой и навещать их, как обычных людей. Поэтому они решили просто убрать часть стены между нашими домами и поставить вместо нее маленькие ворота. © Legithmus / Reddit
- Подруга живет на пятом этаже в доме, где высокие потолки и толстые стены. Как—то пришла к ним женщина с третьего этажа с противоположного конца лестничной площадки, да еще и окна у них на разные стороны выходят. Заявила им, что они мешают ей днем спать, стучат по потолку молотком. Подруга спросила, из какой она квартиры, а когда узнала, сказала, что при всем желании они не могли ей помешать. Женщина в ответ: «Вы единственные, кто дверь открыл, надо же кому-то претензию предъявить». © Мишка Фанси / Dzen
- В соседней квартире жила женщина, у которой была целая куча кошек. Мы часто делали для нее что-нибудь по-соседски (помогали ей носить продукты и так далее), и она говорила что-то вроде: «Я только что рассказывала Ричарду, какие вы добрые». Мы предположили, что Ричард — это кот, потому что соседка сказала нам, что живет одна. Прожив в этом доме больше года, мы с мужем поженились, и соседка пожелала нам такого же гармоничного брака, как у нее и Ричарда. И мы поняли, что Ричард — ее муж! Нам стало совсем не по себе, потому что теперь мы думали, что соседка разговаривает со своим почившим мужем. А через три года мы узнали, что Ричард просто жил в их загородном доме, а она — в городской квартире, и они встречались раз в месяц за городом. Очевидно, он не посещал городскую квартиру по какой-то веской причине. © TrishDoesTrivia / Reddit
Причина, по которой Ричард не жил с женой в городской квартире, очевидна. У него или аллергия, или кошкофобия. Или то и другое вместе.
🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱 🐱
- Лет 25 назад моя семья — муж и двое детишек (два года и два месяца, соответственно) — переехали в новую квартиру панельного дома. Над нами жила семья с более взрослыми детьми. Это были очень веселые соседи. Они отмечали почти каждый праздник, на который у них собиралось много родственников. Слышимость у нас очень хорошая, музыка у них очень громкая. У меня маленькие дети, спать не могли ни в одной комнате. Музыка долбила громко всю ночь. Я не выдержала однажды и пошла просить сделать потише, на что хозяйка ответила: «А что я сделаю, у меня же гости!» Однажды всю ночь играла попсятина, а я лежала и подпевала. Но хуже всего стало, когда они запели караоке, совсем не имея слуха и голоса. Это была мука, в четыре утра. Я взяла молоток и стала стучать по батарее. И чудо произошло — они перестали петь. Помимо грохота соседка вечно меня топила со словами: «Ой, прости, шланг сорвался». Вечно делали ремонт, белье развешивали так, что закапывали мне окно. Окна мыла — обливала из ведра, и вся ее грязная вода стекала на мои окна. В сезон рыболовства рыбьи кишки кидали с балкона под окна, где потом собирались все мухи. Все это я терпела долгие годы. А потом мы поменяли квартиру, и сейчас я счастлива. © Наталья Бойкова / Dzen
- Мне тогда было семь. Однажды наш сосед начал колотить нам в парадную дверь и кричать, что наше домашнее животное, которое мы держали на заднем дворе, вело себя слишком громко. Этим шумным домашним животным был кролик. © Unknown author / Reddit
- В четыре утра первого января потоп устроить на половину квартиры — вот это да! Такой у нас сосед был на восьмом этаже по стояку (мы жили на пятом). Через 1,5 часа после начала потопа у нас прибежал сосед с четвертого этажа с претензией о заливании! Кто-то у соседа с восьмого этажа сорвал трубу с горячей водой в туалете. Я не видела, что творилось на седьмом этаже, к нам вода дошла уже холодная. Аварийка приехала только часов в семь утра, отключили воду. И еще бабульки с шестого этажа дома не было: к детям справлять уехала. В общем, весело встретили Новый год! © Анна / Dzen
- Соседка — божий одуванчик. У нас семья с двумя маленькими детьми. Я в декрете. Каждое утро отвожу их в садик, возвращаюсь домой. И вот в самый обычный день, в середине недели, возвращаюсь утром из садика. Соседка выходит из квартиры своей. Видит меня и, не здороваясь, говорит: «Дома что ли не ночевала?» Занавес. © Олеся52 / Dzen
- Купили квартиру, машина во дворе под навесом. Дети играли в футбол и почему-то наш навес сделали одними воротами. И естественно вратарь постоянно пропускал, и мяч со смаком прилетал в нашу машину. Я это увидела сама, когда вышла выносить мусор. Начала ругать и говорить, чтобы играли в другом месте. А дети с родителями снимают квартиру в нашем доме. Что тут началось! Что я тут лезу со своими правилами. И что они тут намного дольше нас живут и могут делать, что хотят. Пришлось сказать, что сейчас вызову участкового, чтобы проверил, могут ли они вообще тут находиться. © Мама дочки / Dzen
- У меня соседка снизу 86-летняя, глухая от слова «совсем». Периодически часа в два или три ночи вызывает скорую и, не дождавшись, снимает усилитель слуха и ложится спать. Приезжает скорая, кто-то из соседей естественно открывает по домофону дверь в подъезд, и медики начинают долбить в дверь старушки так, что жильцы всего подъезда выходят на лестничные площадки. Ждем, откроет она или нет. Часа через полтора она все-таки открывает, с заспанными глазами, и удивляется, чего это они стучат ей. © Натали Р. / Dzen
Человек вызывает "скорую" и не открывает н_а стук. Что делают медики? Правильно, стучат в течении полутора часов (нет). В реале уже н_а третьей минуте они вызывают МЧС и участкового, дверь вскрывается, под протокол, а то и видеозапись. Как правило, пару раз раскуроченной двери и штрафов должно хватить, чтобы перехотеть так развлекаться.
- Переехали. Второй этаж. По утрам кто-то в семь двигает мебель. Каждый день. Муж говорит — убираются. Я не понимаю: каждый день в 7 утра? Оказалось, этажом ниже кафе. У нашей квартиры нет общих стен или перекрытий с кафе, но спальня как раз углом примыкает. Стороной, где стоит кровать. Одним словом, хорошо, что мне теперь на работу вставать раньше, чем они убираются. По выходным дают мне спать до восьми. © Светлана К. / Dzen
- Появился непонятно откуда ритмичный стук. С 9 часов до 21. Вроде бы и время допустимое для шума. Но это постукивание сводило с ума не только меня, но и всех соседей. Ежедневная пытка. Через два месяца взвыл весь дом. И выяснили, что один из соседей, уходя на работу, включал гигантский 3D-принтер, который ему штамповал какие-то детальки. И сосед даже не подозревал, что именно от его принтера идут этот звук и вибрации. © Алёна Мас / Dzen
- Сломался лифт. А я с коляской. В ней ребенок и сумки из магазина. Тащу коляску на 7 этаж по лестнице. Навстречу сосед. Смотрит с претензией. Мол, чего растопырилась, и идет дальше. Я снова наверх тащусь. Вдруг сосед возвращается, хватает меня за руку и выдает: «Почему не попросила помочь? Очевидно же, что тяжело». Потом вытаскивает ребенка, отдает мне на руки и вмиг поднимает коляску с сумками на мой этаж. Как потом выяснилось, смотрел он на меня не с претензией, а в ожидании моей просьбы. Хоть и странно это выглядело, но все равно спасибо ему за помощь.
С соседями точно всегда есть что вспомнить и рассказать. Читайте еще больше историй о том, что творят обитатели ближайших квартир и домов.
Комментарии
Последняя история: ну так люди уже боятся яжемамом и сильныхисамостяотельных в одном флаконе. Вот предложат помочь, и огребут по самые ой. Потому и ждут запроса.
Да, кто может и хочет, сам поможет. Вдруг у человека что болит, нельзя тяжести поднимать...
Сосед с 3D-принтером, невольно, оказался троллем. Такое может решиться резиновыми ножками. Но не точно.