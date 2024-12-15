"воздушный фильтр печи"? Не знала, что такое есть. Но все равно получается, что фильтр пропускает воздух не из печи, а наоборот?
А про плед - рассмешили.
18 доказательств того, что ремонт — еще тот ящик с испытаниями
Редкий человек говорит о ремонте с улыбкой на лице. Но есть люди, которые не просто с юмором относятся даже к особо сумасбродным историям, связанным с этим процессом, но еще и выкладывают их в сеть.
- Дома ремонт. Все ненужное выбрасываем, придаем добротным старым вещам “новую” жизнь. Мне 23 года, и, пожалуй, именно сейчас настало время отодрать со внутренней стороны двери шкафа все наклейки с покемонами. © Murphyzz / Pikabu
- Я заделал подвал гипсокартоном и уехал в отпуск. Неубранная шлифовальная пыль забила воздушный фильтр печи, и она отключилась. Трубы замерзли и лопнули. Даже туалетные бачки и оливковое масло на кухне замерзло. © PropWashPA28 / Reddit
- Мы отремонтировали ванную комнату и перенесли водопроводные и сливные трубы, чтобы поставить двойной туалетный столик вместо одинарного. После того как стена была снова загерметизирована и нужный столик был установлен, мы обнаружили, что старая сливная линия, скорее всего, почти полностью засорена где-то внутри стены. © rhino43grr / Reddit
- Ремонт. Решено было делать натяжные потолки в зале. В назначенный день приезжают два молодых крепких парня, показываю им фронт работ и спокойно ухожу в другую комнату работать. Тут крик из зала: “Девушка! А можно плед какой-нибудь? На диван накинуть, чтобы не испачкать”. Захожу с пледом в зал и ловлю столбняк. Стоят эти деятели просто в плавках. В голове молниеносно зреет план швырнуть в них этим пледом и бежать. И тут они, видимо, оценив выражение моего лица, начинают ржать: “Девушка, не волнуйтесь, мы просто с тепловой пушкой работать будем, а это жарко, вот мы и разделись. Все почему-то так реагируют”. Шутники. Но потолки отлично сделали. © BastetBastetB / Pikabu
"воздушный фильтр печи"? Не знала, что такое есть. Но все равно получается, что фильтр пропускает воздух не из печи, а наоборот?
- Я ремонтировал ванную комнату в своем довольно старом доме. Когда мы дошли до замены унитаза, то увидели, что он был прибит к полу огромными гвоздями. В итоге нам пришлось заменить гораздо большую площадь пола, чем хотелось. © PoppedCornMan / Reddit
- Как-то нанялись строительной бригадой ремонтировать продуктовый магазин в поселке. Приехали, магазин был уже освобожден от прилавков и оборудования. Начали с потолка, разобрали перекрытия, потом начали вскрывать пол. Каково же было наше удивление, когда, подняв пару-тройку половиц, обнаружили, что между лагами, под полом, целый склад сладостей разных мастей. Но больше всего удивились тому, что конфеты были разложены по сортам: один сорт лежал отдельно от другого. Позже выяснилось, чье это “хозяйство” под полом. Сторож магазина рассказал, как видел, что крысы таскают конфеты из коробок со складского помещения. © ekkva / Pikabu
- Суббота, 9-30 утра. Балкон. Баритон снизу-сбоку, торжественно: "Простите, люди! Только по воле приказавшей мне жены это делаю!" И тут включается перфоратор. © Photobomber / Pikabu
- Делали ремонт в прихожей. В то время рейками оббивали стены, и мастер ну очень долго этим занимался. И как-то случайно услышала его телефонный разговор: "Я тут еще долго буду, потому что хозяйка вкусно кормит". Так я в ответ на такое сразу прекратила. Быстро закончил. © Елена Колос / Dzen
- Заплатил более $6 тыс за сантехнические работы, получил отлично сделанную ванную комнату. Потом мы занялись гипсокартоном в соседней комнате и проделали дыру прямо в сливной трубе. Да еще и в таком месте, что теперь в нескольких комнатах придется стены снимать, чтобы сделать ремонт. © waltersclan / Reddit
Унитаз же всегда к полу прикреплен. Правда, обычно не гвоздями, а шурупами. Или как там это правильно называется. Что их так удивило?
- Положил почти 200 квадратных метров ламината без надлежащего выравнивания. Теперь нет места, где можно наступить так, чтобы он не скрипел. В следующем году буду снимать его и класть заново. © MrLeek_MaDeek / Reddit
- Ремонт кухни. Жена:
— Давай две стены выложим плиткой, а две обоями. Очень по-дизайнерски.
Моя кошка:
— О! Отлично, новые обои, надо поточить ноготочки!
В итоге я переделывал ремонт. По периметру выложил плиткой, так как кошка превратила обои в лапшу. © VladimirSeverov / Pikabu
- Постелили мы ламинат, он только-только появился на рынке. Красиво, дорого. Приезжают к нам знакомые из Австралии. Мы, значит, хвастаемся ремонтом, мол, вот как мы живем, аж с ламинатом! А они переглядываются, перешептываются. И потом вдруг заявляют, что у них ламинат кладут только особо экономные, которые нормальное дерево не могут купить. Оказывается, имитация под дерево — это у них не круто, круто — натуральные природные материалы иметь. © Анна Быстрова / Dzen
- У меня во дворе случился потоп. Копал, пока не нашел стальную трубу. Сосед, который, к слову, прокладывает трубы на промышленном объекте, сказал мне: "Просто вырежи участок и замени его". Оказывается, это был газопровод по улице. © jesseaknight / Reddit
- Поставил фильтр для воды под раковиной и кран в предыдущем своем доме, но где-то накосячил. И, проснувшись на следующее утро, увидел лужу воды на своем красивом дубовом полу. Он настолько раздулся, что пришлось полностью переделывать пол. © errol_timo_malcom / Reddit
- В прошлом году мы всем нашим десятиэтажным домом скидывались на “облагораживание двора” и “ремонт в подъездах”. Обещали сделать все за пару месяцев, а прошло уже больше года. На днях снова приезжали какие-то фрукты в костюмах и хотели с жильцов содрать деньги за… за то же самое! Хотя куда ушли наши деньги с того раза, нам так и не объяснили. Во дворе все затопило грязью, а подъезды уже в прямом смысле осыпаются! Чувствую, что если они в третий раз приедут, то деньги с них будем брать мы. © Палата №6 / VK
- Не так давно переехала в новую квартиру со свежим ремонтом. Но вот я неделю назад обнаружила, что ремонт “слишком свежий”. Два месяца у меня в углу комнаты стоял “пуфик”, на который я постоянно кидала свои шмотки. Впервые на него села и осознала, что это не пуфик, а мешок цемента, который забыли те, кто делал здесь ремонт… © Палата №6 / VK
- На работе женщина наняла бригаду для ремонта квартиры. Стены были побелены, надо было побелку убрать, наклеить обои. Работа очень грязная, и жить в квартире во время ремонта невозможно. Женщина договорилась с мужиком с работы, что временно поживет у него. Ремонт закончился, а она так и живет у него, а квартиру сдает. © Василий Яковлевич / Dzen
- Было это давно. Мама пригласила родственницу обои клеить (она занималась ремонтами). Отрезали один кусок, другой. Смотрю, у них какой-то новый рисунок появился на стыке обоев. Я спросила, откуда он взялся. И тут они заохали: забыли про подгон рисунка. Хорошо хоть отрезали немного. © Anna Tish / Dzen
Ремонт, как и истории о нем, бесконечны. Поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
"Ремонт закончился, а она так и живет у него, а квартиру сдает. " - ход конем/ремонтом. ;)
Тётенька, которая удивилась тому, что имитация ценится дешевле оригинала напомнила мне случай из 90-х, когда всякая частная коммерция попёрла изо всех щелей…
Зашли мы с бабушкой однажды в новый магазин тканей, открывшийся недавно около её дома. Бабушка страсть, как любила шить, и подобные места её очень интересовали. Побродила она, пощупала ассортимент и спрашивает продавщицу, есть ли у них хлопок нa платье. А та, видимо, оскорблённая в лучших чувствах: «Вы что? У нас тут _только синтетика_!!!» Больше мы туда не заглядывали, конечно…
Этим летом строил дом, так как поселок совсем новый, а соседа пока у меня нет строители хотели провести мне воду через участок соседа. Я сказал что бы проводили по-моему участку так как вода моя и должна от моего колодца (у каждого дома свой колодец) идти в мой дом, они долго возмущались говорили что ничего серьезного, мол сосед будет не против, пришлось объяснить что так делать нельзя.
Устанавливали кондиционер. Заходят мужчины в количестве 3 человек. И такие, знаете, накачанные красавцы... Еще и летом - загорелые. Тут я не опозорилась - сделала фото без звука и вспышки, чтоб подружкам отправить)))
В общем, приятное зрелище было😁