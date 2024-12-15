18 доказательств того, что ремонт — еще тот ящик с испытаниями

Тётенька, которая удивилась тому, что имитация ценится дешевле оригинала напомнила мне случай из 90-х, когда всякая частная коммерция попёрла изо всех щелей…

Зашли мы с бабушкой однажды в новый магазин тканей, открывшийся недавно около её дома. Бабушка страсть, как любила шить, и подобные места её очень интересовали. Побродила она, пощупала ассортимент и спрашивает продавщицу, есть ли у них хлопок нa платье. А та, видимо, оскорблённая в лучших чувствах: «Вы что? У нас тут _только синтетика_!!!» Больше мы туда не заглядывали, конечно…