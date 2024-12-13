18 соседей, с которыми не заскучаешь, даже если захочется

Про парковку было в Телрии Большого взрыва. Из-за неё воевали Шелдон и Воловиц. Классная серия)
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Так повелось, что мы редко общаемся с соседями. Но иногда, встреча с ними может привести к такой истории, которую ну так и тянет выложить в сеть.
Про парковку было в Телрии Большого взрыва. Из-за неё воевали Шелдон и Воловиц. Классная серия)
Включает циркулярную пилу?
Сегодня пятница, 13
Вестимо, жертвам головы отпиливает.
По одной в день
А если вам не хватило всяких курьезов из жизни с соседями, у нас есть еще несколько подборок:
Чувак весь вечер сидел и сомневался, но выздоровел ровно в 2 часа ночи?