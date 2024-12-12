Офигеть, детям дают задание нарисовать свой внутренний мир! Я бы, наверное, нарисовала сердце, желудок и кишки. Тоже мне, психологи! 😠
17 доказательств того, что у детей своя логика и иногда она для нас — как с другой планеты
Детская непосредственность — это то, что одновременно может умилять и ставить в неловкие ситуации и самих детей, и взрослых. То детвора слово не так растолкует, то воспримет просьбу слишком буквально, то такое учудит, что одновременно хочется смеяться и хвататься за голову.
- Младшему сыну 6 лет, днем разлил чай в выдвижной ящик стола, где лежат зарядки, пауэрбанки и все такое. Вечером мы увидели пятна от чая и спросили у него: «Кто виноват?» А он нам: «Сделал я, но кто виноват, не знаю». Так у меня появилась новая отмазка на работе. © SEM2705 / Pikabu
- В детском саду у сына психолог проводила тест. Дети должны были нарисовать свой внутренний мир. Прихожу в садик, у всех на шкафчиках разноцветные облака, а у моего — черный квадрат. Чего я только не наслушалась. А сын потом говорит: «Она сказала закрыть глаза и нарисовать то, что видим». Он закрыл, стало темно, он и нарисовал. © Лиса Алиса / Dzen
«Дед сказал внуку, чтобы он подготовился к сказочным приключениям перед сном. Тот, недолго думая, вооружился фонариком и теплой шапкой»
- В младших классах на лето задавали читать много книг, а читала я только то, что было интересно самой. И вот в сентябре надо было рассказать, сколько книг прочитала и про что они. Стою я у доски и понимаю, что ждет меня глобальное фиаско. В панике ничего лучшего в голову не пришло, как придумать эти книги самой. Вспоминала заголовки книг и сочиняла на ходу краткое содержание. Так выкрутилась из ситуации и вычислила, что никто из класса эти книги не читал. Учительница поставила отличную оценку, но я до сих пор не знаю, за смекалку или она тоже не знала, про что были книги. © Подслушано / Ideer
- В садике психолог дала детям задание нарисовать домик. Дочка нарисовала красивый дом с закрытой дверью. Тут же от психолога понеслись диагнозы. И в депрессии ребенок, и от мира закрыт, и от окружающих. А дочь недоумевала потом, что, уходя из дома, психолог двери нараспашку оставляет что ли, удивилась, что ее же так ограбят. © Людмила Гринченко / Dzen
«Попросил сына прибраться в комнате»
Ну, просто дебилизм какой-то! Зачем вообще такие психологи нужны в детсадах и школах?!По рисунку определять какие проблемы у детей?! А если ребёнок, просто, не умеет хорошо рисовать, что чаще всего и бывает у малышей. Да, раньше, в прошлом веке была такая методика, но она себя не оправдала. А её продолжают применять и морочат головы родителям.
- В детстве сыну все время объясняла, что разговаривать с незнакомцами и сообщать где ты живешь, нельзя. Пришли сдавать тестирование к психологу перед 1 классом. Все идет неплохо. И тут она задает вопрос, знает ли сын свой адрес. Сын уверенно называет ит город, улицу и замолкает. Психолог спрашивает, мол, а дом какой? Сын, пытаясь уйти от прямого ответа, говорит: «Из красного кирпича!» Ну не поспоришь же. © Деда Курская / Dzen
- Когда была маленькой, у меня были длинные волосы и челка. Она мне почему-то жутко не нравилась. И вот родители ушли в магазин рядом с домом, а я взяла ножницы и отрезала челку под корень. Испугавшись, что родители наругают, увидев отрезанные волосы, я не придумала ничего лучше, чем спрятать их под тумбочку. Видимо, отсутствие волос надо лбом они не должны были заметить. © Не все поймут / VK
«Попросил сына не бросать еду на пол»
Молодец мальчонка, вышел из ситуации: какой дом? (ответов масса - высокий, серый, большой,
и т.д. ) Детская логика своеобразная и прямолинейная. Поэтому вопросы должны быть, по-максимуму, точными и конкретными.
- У меня дочь перед школой все лето была с бабушкой на даче. Она — цветовод со стажем. Есть цветы со сложными названиями: дицентра, лобулярия, арабис. Моя дочь и выдала психологу эти названия и еще пару сложных в ответ на вопрос про то, какие цветы она знает. Психолог сказала, что ребенок говорит абракадабру. Я была в шоке! Если не знаешь ответа задавай вопросы попроще. © Наталия Ш / Dzen
- Я очень люблю животных. И мои родители тоже. Мне всегда давали ответственность дать имя животинке. Итак, значит, у нас были: 4 котенка — Банан, Запеканка, Горбуша, Персик; 2 собаки — Ананас и Помидорка; попугай — Спаржуля и черепаха — Картофан Инжирыч. Я до сих пор не понимаю, как мне в голову пришли эти имена и почему родители соглашались со мной. А еще непонятней то, почему все они связаны с едой. © Подслушано / Ideer
«Сказала своей трехлетней дочке взять игрушки для бассейна. Я посмеялась от души, когда открыла ее рюкзак. Она взяла с собой плюшевую форель»
У меня та же логика в именовании домашних питомцев. Первые два были названы со смыслом: Рыжик (руна солнца и благоденствия) , Гайя (планета Земля), а потом что-то пошло не так.
Имена следующих котов: Рыба, Колбаса, Арахисовая конфетка. Занавес.
- Дети никогда не перестанут меня вдохновлять и радовать. Покрасилась в темно-синий цвет, почти черный со стороны. Все спрашивали, мол, зачем так волосы портить, как потом смывать будешь, что другие скажут. А соседская девочка лет пяти, стоя с зонтиком, сказала, что мои волосы, покрытые каплями дождя, похожи на темное ночное небо со множеством звезд в виде капелек. Иногда дети дают мне уверенности в себе больше, чем кто-либо другой. © Палата № 6 / VK
- Я шутила над бабулей, когда ребенком была. Она вообще замечательный человек, но моя леворукость ее страшно угнетала. Как-то чищу картошку, и она вся у меня кривая-косая. Ну а кто в 9 лет картошку чистит идеально? Бабушка над ухом причитает, мол, как я мужа буду кормить такой картошкой. Я уже тогда гордо отвечала, что мой муж будет любить пюре и не увидит, что картошка в нем некрасивая. © s*****bviski / Pikabu
Очень неожиданная просьба
Не понимаю, почему она рыдает? Может не умеет вязать вообще? Это же легче лёгкого связать букву крючком. А вообще, хорошая идея, свяжу своим внукам азбуку разных цветов. 👍
- Сестра перевела сына-второклашку к себе в класс. Предупредила что следует, даже будучи сыном, обращаться к ней в школе по имени-отчеству. Первый урок, сказала сыну на уроке, что сейчас найдет ему тетрадь, и погодя забыла. Ну тот ждал-ждал, потом поднимает руку и выдает: «Светлана Борисовна, ты мне тетрадку дашь?» © Палата № 6 / VK
- В детстве, пока родители были на работе, с сестрой играли в парикмахера. На правах старшей была мастером я. Подстригла младшенькую так, что очень испугалась получить знатных люлей. Ничего другого не придумав, надела на ее голову картонную коробку, заранее вырезав там отверстия для глаз. Но она молодец, еще минут двадцать после того, как пришли уставшие после смены родители, ее не снимала, объясняя это тем, что играет в прятки, как была научена мной. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Мне вот интересно где так массово берутся неадекватные и непрофессиональные психологи? Нет, когда я была ребенком в школах почти повсеместно были такие кадры, но тогда эта профессия только вводилась и переучивались нa психологов выгоревшие учителя младших классов ... Но сейчас то?
Бабушка работала учителем алгебры и геометрии в сельской школе, дедушка там же был завучем и учителем русского языка. У всех трех своих детей они вели уроки в разном объеме. Тетя хорошим поведением не отличалась, и na одном уроке допекла бабушку так, что та выгнала ее из класса с привычными словами «Жду родителей в школу». Тетя вышла, через минуту заглянула обратно и спросила: «а вам кого: маму или папу?»))))
В детстве психолух как-то попросила меня нарисовать дерево.
Рисовать мне нравилось, получалось неплохо, так что я изобразила ей хорошо знакомый вид из дачного окна: кривая сосна с гнездом и семейством ворон.
Тетя психолух пришла в ужас: сосна кривая, птицы черные! Какжитак!
Пришлось объяснить этой взрослой умственно отсталой женщине, что сосна кривая, потому что такова правда жизни, а птицы черные, потому что мы в Сибири и других ворон здесь не водится! И ничего плохого в воронах нет, хоть они и воришки, но умные и шкодливые птицы.
А еще это "закрой глаза, почувствуй, как тепло разливается по телу от кончиков пальцев". Че, блин? Может, еще воображаемого чаю с вами тут выпить?
Все эти школьно-детсадовские психологи в 99% производят впечатление недоучек-неадекватов из ПТУ, в самом плохом смысле этого слова... Ну не умеете вы пользоваться методикой, так прочтите наконец инстркции, а не свои тупо списанные корявые конспекты соседки по парте.