17 доказательств того, что у детей своя логика и иногда она для нас — как с другой планеты

В детстве психолух как-то попросила меня нарисовать дерево.



Рисовать мне нравилось, получалось неплохо, так что я изобразила ей хорошо знакомый вид из дачного окна: кривая сосна с гнездом и семейством ворон.



Тетя психолух пришла в ужас: сосна кривая, птицы черные! Какжитак!

Пришлось объяснить этой взрослой умственно отсталой женщине, что сосна кривая, потому что такова правда жизни, а птицы черные, потому что мы в Сибири и других ворон здесь не водится! И ничего плохого в воронах нет, хоть они и воришки, но умные и шкодливые птицы.



А еще это "закрой глаза, почувствуй, как тепло разливается по телу от кончиков пальцев". Че, блин? Может, еще воображаемого чаю с вами тут выпить?