19 человек, которые со смехом вспоминают детские хитрости

Можно сколько угодно сетовать на нынешнее поколение, но мы сами в детстве тоже еще как проказничали. И больными притворялись, чтобы в школу не идти, и домашнюю работу у нас собака ела. Мы собрали именно такие истории и уверены, что у вас в загашнике есть тоже парочка подобных.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что нынешние дети тоже те еще хитрецы.
- Меня заставляли есть рисовую кашу, а я ее терпеть не могла. Кашку я сложила в жестяную коробку от печенья и спрятала. Несколько месяцев спустя мы наблюдали рождение новой цивилизации. Папа так и не понял, что это такое, а я не призналась. © Batpillow / Pikabu
- Вот так я в детстве меняла деньги у отца. Я:
— У тебя осталась мелочь со сдачи?
— На.
— Слушай, разменяй на крупные.
— Держи.
— Тебе же все равно мелочь не нужна, да?
Отдает. © 42nteller / Pikabu
- Поставили мы с братом сгущенку вариться и пошли гулять. Вернулись, а вся кухня в сгущенке! Отмывали даже потолок, брат слизывал ее со штор. Успели до прихода родителей. А спалились на том, что кухня стала идеально чистой. В общем, папа стал искать, а кто ищет, то всегда найдет. Одна капля осталась на подоконнике. © KRYZHiK / Pikabu
- В 5 лет я сама состригла свои волосы и спрятала их в шкаф в прихожей. Когда моя мама увидела меня с кривой стрижкой под горшок, она очень рассердилась. И тогда я сказала ей, что меня остриг брат. И только 21 год спустя, произнося речь на его свадьбе, я наконец рассказала правду. © scullyismyhomegirl / Reddit
- Мама дала мне денег на букет к 1 сентября, а я вместо этого купил лотерейные билеты. А потом понял, что на букет мне не хватит. И тогда я решил купить арбуз! На 1 сентября все шли в школу с букетами, а я с огромным арбузом. Спустя несколько лет встретил своего классного руководителя в трамвае, и она рассказала, мне как в учительской они ели арбуз и какая это была для них приятная неожиданность. © Secret4u / Pikabu
- Когда мама ограничивала меня в компьютерных играх, я говорил: «Пожалуйста, только не забирай диски!» Она прятала их, а я себе играл в уже установленные по ним игры. © AdeptusPikabutus / Pikabu
- В 3-м классе я почти месяц прогуливала школу. С подружкой доходили до школы, а потом шли к ней домой. Играли на пианино, рисовали, смотрели телевизор. Пока учитель маму не встретила и не спросила: «Что ж вы все не выздоровеете никак?». Ух, как мне попало! © range42 / Pikabu
- Мне было 6, а брату 13. Утром он вел меня в садик, а сам шел в школу. У ворот оставлял и велел дальше топать самой. Как-то раз я решила в садик больше не ходить. Утром, как только брат скрывался из вида, я шла домой, залезала через форточку в окно (мы жили на первом этаже) и целый день смотрела мультики. Ближе к четырем часам, когда он должен был меня забрать, возвращалась к воротам садика и ждала брата. И так 2 недели! Лафа кончилась, когда мама вернулась с работы не вечером, а в обед. © WhiteWoman / Pikabu
- Как-то мама впервые взяла меня с собой на работу. Дала мне карандаши и бумагу и ушла работать в соседний кабинет. Через 1,5 часа возвращается, а мой стол завален разными вкусняшками. Мама в недоумении: «Откуда?» Я отвечаю, что сегодня день рождения у Галины Ивановны. Мама: «Кто такая Галина Ивановна?» Я: «Бухгалтер ваш!» В общем, я перед этим решила пройтись, увидела открытую дверь, а за ней накрытый стол. Рядом поздравительный плакат «Галина Ивановна, с днем рождения!» с текстом «наш уважаемый бухгалтер...» Я смастерила самодельную открытку, вручила имениннице и рассказала стишок. Через минуту все ее коллеги вручали мне тарелку с яствами, а сама Галина Ивановна отпиливала мне кусок праздничного пирога! Умение добывать еду даже в самых критических ситуациях осталось у меня до сих пор. © barnishka / Pikabu
- Учился я в 10-м классе. Конец года. За год у меня штук 8 трояков. Забил на учебу, но с компьютером и фотошопом дружил. И у меня созрел коварный план, как избежать наказания от родителей за тройки: вынуть страницу из дневника, отсканировать, исправить оценки и вставить обратно. План я с успехом осуществил с помощью приятеля, но когда пришел домой, выяснилось, что классный руководитель уже позвонила родителям и доложила им обо всех моих «успехах» за год. Лето пришлось провести за учебниками. © SATLIN / Pikabu
- Было мне лет 7. Меня наказали, и я был вынужден сидеть дома целый день в каникулы. Приглашать кого-либо к себе было запрещено. С утра родители ушли на работу, а ко мне пришел друг, и мы решили поиграть в «Денди», пока их нет. И тут внезапно ключ в двери провернулся — неожиданно вернулся отец. Я мигом сую друга в шкаф. Отец заходит в комнату:
— Ты чем занимаешься?
— Уроки делаю.
— Ага, и приставка включена.
Тут в шкафу что-то чихнуло.
— Кто у тебя?
— Никого!
Отец открывает шкаф, а друг не придумал ничего умнее, чем спросить:
— Здрасьте. А Денис дома?
— Да, но гулять он не пойдет! — сказал отец и закрыл дверь шкафа. © denvman / Pikabu
- Я во втором классе как-то не захотела идти в школу. С утра встала раньше всех, спрятала свои вещи, а сама под кровать. Думала, наверное, что потом выберусь, меня чуть-чуть поругают и идти не придется. Утром меня искали, не нашли. В итоге, когда я вылезла, оказалось, что сегодня воскресенье. Это был провал так провал. © Hefna / Pikabu
- Всем нам в детстве говорили: «Шапку надень!» и заботливо водружали на недовольные головы шерстяные изделия. Но, отойдя подальше от дома, можно было снять ее и сунуть в рюкзак. Я тоже так делала, но снимала ее так, чтобы мама из окна видела. И под грозящий мне со 2-го этажа кулак удалялась. Но когда я отходила из маминого поля зрения, шапку я возвращала на голову, ибо бунтарство — бунтарством, а ушки все-таки мерзнут. © Redroud / Pikabu
- Когда мне было 5 лет, я попросила у мамы фортепиано. Она потратила все сбережения, купила его и отдала меня в музыкальную школу. Через пару занятий я пыталась доказать маме, что просила «игрушечную пианинку». Маму мои доводы не убедили, и мне пришлось оттарабанить 8 лет в музыкалке. © Подслушано / Ideer
- Решили с другом прогулять школу. Проголодались, зашли в магазин за пирожными и напоролись на его маму! Она с круглыми глазами спрашивает: «Мальчики, вы что тут делаете?» А друг выдает: «Женщина, вы обознались!» И пока она оправлялась от шока, мы быстро сбежали. Попало ему, конечно, потом знатно. © Unknown author / Pikabu
- Однажды родители спали, а мы с братом на кухне открыли бутылочку с зеленкой, а она разбилась. Вся кухня в зеленке! Мы схватили все доступные чистящие средства и давай посыпать, терпеть, скрести. Бесполезно! Брат мне и говорит: «Ты давай три дальше, а я буду судорожно приносить пользу — испеку блины!» Слышу, в комнате скрипит дверь — родители проснулись! Бегу в комнату, хватаю ручку двери и ору: «Не выходите! Мы там для вас сюрприз делаем!» Потом гепардом бегу на кухню и снова тру. В итоге они все-таки вышли. У нас, наверное, был такой испуганный вид, что ругать нас особо не стали. © Tativa / Pikabu
- Ко мне во втором классе посадили двоечника за парту — ну, знаете, такая практика — заставлять отличниц тянуть отстающих. так вот, я просто научила его натирать страницы дневника свечкой, чтобы нельзя было поставить оценку. © VerhovniyMemolog / Pikabu
- В 5-м классе мы с подругой, после того как получили по первой в жизни двойке, полчаса репетировали жалостливый плач для мам. Так, чтобы с порога зайти и в слезы. У подруги получилось, а у меня не очень. За двойки нас не ругали. © Ischadie69 / Pikabu
- В 3-м классе не хотел идти в школу. Утром прижался лбом к батарее и кричу маме: «У меня температура!» Мама мне градусник под мышку, а сама за жаропонижающим. А я и градусник нагрел, чтобы не спалиться. Вернулась мама, вытащила градусник и у нее округлились глаза. Смотрит на меня, я делаю невинное лицо. Показывает мне градусник, где ртуть уперлась в «потолок» далеко за отметкой в 42 градуса, и еще раз трогает мой уже остывший лоб и батарею. В школу пришлось идти. © IvanBrk / Pikabu
Бонус: современные дети тоже могут хитрить так, что мама не горюй
- Прихожу с работы домой. Открываю дверь, а ко мне несется младшая дочь. Глаза красные, слезы текут и ревет. «Сюда пришли какие-то дяди-и-и... Они были в черно-о-ом...» Я уже мысленно вызываю полицию и спрашиваю «А что они сделали-то?» И тут дочура выдает: «Украли кусок твоего торта...» Ну как она додумалась-то, а? © MarkinsonNum1 / Pikabu
- Сын вчера загорелся желанием написать письмо деду морозу. Читаем: «Дедушка Мороз, подари мне энциклопедию, а моему лучшему другу Артему — новую приставку плейстейшен!» Аж загордились, сынуля к знаниям тянется, еще и за друга просит. Но спросили, почему так? А мелкий выдает: «А мы с ним обещали новогодними подарками поменяться!» © volchek1024 / Pikabu
- Подходит давеча 7-летний сын и просит разрешения взять желатиновых червячков. Разрешил взять три и наблюдаю. Сын берет четыре. Спрашиваю, мол, ничего ли он не перепутал. Сынуля: «Нет». Тогда я попросил пересчитать червячков. Мелкий кладет их на стол и невинно так начинает считать: «Ноль, один, два, три». Так и живем. © AlexSheikh / Pikabu
А вот еще несколько статей про детей, с которыми не соскучишься: