19 человек, которые со смехом вспоминают детские хитрости

Можно сколько угодно сетовать на нынешнее поколение, но мы сами в детстве тоже еще как проказничали. И больными притворялись, чтобы в школу не идти, и домашнюю работу у нас собака ела. Мы собрали именно такие истории и уверены, что у вас в загашнике есть тоже парочка подобных.