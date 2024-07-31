15+ доказательств того, что любой полет почти всегда оборачивается нештатной ситуацией
Во время полета в самолете может произойти любой эксцесс, и от этого, увы, нельзя застраховаться. То пассажиры свои ноги тебе чуть ли не на голову ставят, то обшивка воздушного судна начинает разваливаться прямо во время движения. О таких самых запомнившихся полетах и рассказали наши читатели. Кстати, в конце статьи история о мужчине, которого не хотели пропускать на пограничном контроле из-за отсутствия бороды.
- Я в самолете как-то заказала кофе без сахара и молока. Похоже, соседка не услышала, что я попросила. А себе она заказала полный набор. Тогда все было бесплатно. Так вот, когда принесли наш заказ, она начала возмущаться и кричать на меня, почему я не заказала кофе с сахаром и молоком. Мол, если я не хочу, то она бы себе забрала. К слову, она и так весь свой заказ положила в сумку. © Ханя Садретдинова
- Мы как-то летели лоукостером из Англии в Португалию, рейс задержали примерно на час, причем тогда, когда мы уже сидели в самолете. Девушка-пилот подробно рассказала по громкой связи, чего мы ждем, сколько ждать, постоянно держала нас в курсе, шутила. Когда стало понятно, что это не на пару минут, предложила всем по очереди сфоткаться в кабине — сначала детям, потом взрослым. До сих пор жалею, что постеснялась и не пошла, типа я серьезная дама. © Елена Макарова / ADME
- У меня больное колено — специально купили те места, где смогу вытянуть ногу. Мы даже подушку для нее заказали в самолете. Итак, подходим с мужем и стюардессой с подушкой к нашим местам, а там сидит «яжемать» с сыном лет 9. И она сразу на весь самолет орать, что сыну здесь нравится. А потом еще и начала кричать, что с инвалидами всякими летать не хочет... Вышел один из пилотов и предложил ей лететь другим самолетом — быстро тетка сбежала к себе. Потом весь полет она всем в самолете рассказывала, что ее с сыном выгнали с «их» мест. © Ирина Александровна Щеславская
- Вспомнила забавный момент из полета. Попали в зону турбулентности. Не знаю, насколько было опасно, но трясло сильно, вещи с раскладных столиков падали. В общем, все сидят боятся, даже бортпроводники ушли и пристегнулись. А я ловлю себя на восторге, потому что ощущения капитально похожи на поездку на карусели. Так в итоге и не смогла испугаться. © Нэс / ADME
- Однажды летела 8 часов с мадам и месье, видимо, моими соотечественниками, которые еще до взлета достали семечки и начали их щелкать, благоухая на весь салон. А когда самолет взлетел, они как по команде сняли обувь, носки и вытянули ноги на подлокотники впереди стоящих кресел. © Bisquit / ADME
- А мне однажды зверски приспичило в туалет во время взлета — самолет уже ехал по рулежке, а у меня схватило живот, терпеть невыносимо! Знаю, что нельзя, но куда деваться, попросилась. Мне отказали, потому что безопасность. Сижу и реву, потому что реально плохо. Увидели, прибежали, разрешили. Офигенные, кстати, ощущения, когда самолет отрывается от земли, а ты — в этом месте... Крен — ух, как я за стенки держалась! Но я сердечно поблагодарила стюардесс за понимание, потому что форс-мажор был тот еще. © julia-sp / ADME
"Вышел один из пилотов и предложил .." пилоту перед взлетом делать больше нечего, теток всяких строить
- Как-то летел, мое место было возле окна у крыла. Стоило нам взлететь, как я заметил заплатку на крыле. Так вот, как только самолет набрал скорость, там стали заклепки отлетать! Я позвал стюардессу, показал ей, но она невозмутимо сказала, что я паникер, и стала меня утешать, мол, так и задумано. Но я же не идиот. Да и вообще, у задуманного заклепки не отваливаются. © Phosphorito Lumenoso
- В конце 70-х годов летела на кукурузнике 1,5 часа. Лето, а я в плаще. Все равно замерзла в самолете как никогда в жизни не мерзла. Самолет маленький, на 8–12 человек. Свободных мест, чтобы пересесть, не было. Я заметила, что на меня дует с улицы через щель в корпусе самолета. В итоге я замерзла так, что не могла спуститься по маленькой откидной лестнице из самолета. Муж меня на руках спустил вниз на землю. © Римма Покайнис
- Один раз летели, был полный самолет детей. Я покормила своих, достала ноутбук и включила им мультики. И все дети пришли к нам. Как в кинотеатре, устроились кто как мог. Я сидела 2 часа облепленная детьми, а их родители спокойно и расслабленно наслаждались полетом. А в конце никто даже спасибо не сказал за то, что я весь полет занимала их детей и обеспечила им тишину и спокойствие. © Александра Шаталина
- Летела из Америки, передо мной сидел мужчина. Разложил свое кресло и практически улегся мне на колени. И так 9 часов — ни встать, ни пошевелиться. © Vera Byzova
- Летела с одной девушкой, которая весь полет жаловалась, что ее муж изменяет. Затем дала свой номер и пригласила в гости. После этого потеряла свой телефон и начала орать, что это я его украла. А в конце всего этого бреда нашла телефон под своей попой и тут же уснула. © Aid JS
- Как-то летел, недалеко от нас сидел лысый мужик, который через минуту после начала полета вырубился и храпел на весь салон так, что казалось, будто рядом заводят мотоцикл. А это была глубокая ночь, но никто не мог заснуть. Все мучились и одновременно ржали. © Татьяна Новикова
- Как-то пришлось приземляться зимой в пургу в миланском аэропорту Линате. В полной темноте, так как это было поздно вечером. За окном ветер ужасный, самолет трясет, а в иллюминаторе виден только снег и чернота. В салоне гробовая тишина и напряженные лица пассажиров. Когда наконец-то опытные пилоты Lufthansa практически вслепую успешно посадили самолет, пассажиры чуть ли не целовались друг с другом. Проходит минут 10, но самолет не открывают. Проходит еще какое-то время, а мы все еще взаперти. Наконец-то пилот из кабины говорит: «Уважаемые дамы и господа, мы совершили один из самых сложных маневров приземления в моей жизни. При этом аэропорт уже закрывали из-за пурги и нас никто здесь не ждал. Диспетчеры аэропорта мне сообщили, что в настоящий момент нас некому открыть, так как наземный обслуживающий персонал уже уехал домой». Освободили нас минут через 20. © Elena Gruenitz
- Подруга летела французскими авиалиниями. Пошла в туалет и как-то плохо замок закрыла, а знака, что туалет занят, не было. Так вот, в туалет вдруг попытался зайти стюард с новым рулоном бумаги. Подруга взвыла, стюард тоже взвыл... Потом все оставшееся время извинялся и оказывал услуги: воду и другие напитки приносил, лишнюю касалетку предлагал... Испугался, бедолага. © Марьяна Федотова
- Летели самолетом турецких авиалиний. Зашли, расселись, стюардесса начала раздавать в гофрированных бумажных формочках что-то. Я сидела у окна, и было непонятно, что она раздает. Тут мне она тоже передает формочку. Заглядываю в нее, а там пусто. Смотрю на стюардессу, она на меня, показываю пустую формочку. Как потом выяснилось, там должна была быть хурма (это был комплимент от компании). Та, видимо, выпала, и мне досталась пустая форма. Стюардесса стушевалась, но все в итоге рассмеялись и инцидент был исчерпан. © Карина Божкова
- Давно летела, Кишинев — Афины. Уже расселись по местам, и вдруг объявляют, что обнаружен перегруз самолета, нужно, чтобы сошли три пассажира! А следующий рейс через два дня. И начинается цирк! Полсамолета — тургруппа, кто-то летит по работе на 3 дня, некоторые пассажиры не жители столицы, гостиницы нет. И в итоге просят сойти меня и еще одного мужчину, потому что мы, мол, можем перекантоваться дома! До сих пор не могу понять, как может быть перегруз самолета?! Столько лет летаю по этому маршруту и никогда не слышала такого! © Svetlana Cuznetsova
Бонус: нештатные ситуации случаются не только в самолете, но и на пограничном контроле
- Я как-то уехал в Италию с бородой (с ней был сфоткан на паспорт) и там побрился. По прилете обратно пограничница сурово на меня взглянула:
— А где ваша борода?
— Сбрил.
— Так не положено. Если на паспорте с бородой, значит, должны въезжать и выезжать с ней.
Тут я к ней наклонился и говорю:
— Барышня, если не положено, так вы депортируйте меня обратно в Италию, я не буду сопротивляться.
Хлоп печати — и я на родине. © Рассказано / VK
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Комментарии
История с бородой. Видимо по выеживатватся хотела. Чтобы умоляли ей. Ну или ,,мзду'' за бороду.
Была почти такая же история, как у мужика с бородой. В жизни хожу с распущенными волосами, в паспорте фото с собранными. Правда, обошлось без хлестких ответов. Просто, увидев, что пограничник очень уж долго изучает паспорт, предложила показать альтернативные документы.
Как редко надо летать, чтобы было как в зaгoловке, что " любой полет почти всегда оборачивается нештатной ситуацией"? 25 лет aктивных путешecтвий, и нeштатный только один полет, о котором тут рассказывала ранее, из Рио в Париж. Ничего другого, чтобы прям нeштатно, не помню.