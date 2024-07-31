15+ доказательств того, что любой полет почти всегда оборачивается нештатной ситуацией

Во время полета в самолете может произойти любой эксцесс, и от этого, увы, нельзя застраховаться. То пассажиры свои ноги тебе чуть ли не на голову ставят, то обшивка воздушного судна начинает разваливаться прямо во время движения. О таких самых запомнившихся полетах и рассказали наши читатели. Кстати, в конце статьи история о мужчине, которого не хотели пропускать на пограничном контроле из-за отсутствия бороды.