18 человек порылись в семейных архивах и показали фотографии, от которых дух захватывает
Согласитесь, по фотографиям классно изучать ушедшие эпохи и культуры: рассматривать, кто что носил, какие прически делал, как позировал. Вот и герои нашей статьи решили открыть семейные фотоальбомы и еще раз посмотреть на снимки, которые были сделаны в прошлом веке.
«Фотографирует дедушка»
«Мама и тетя моей девушки, 1977 год»
- Девушки 70-х были словно с другой планеты! © Kurgan182 / Reddit
«Прабабушка с сестрой и с моей бабушкой. Это примерно 1917 год»
женщина слева - да, выглядит как из того времени. А та, что справа, словно из наших дней лицом, волосами и даже нарядом... удивительно...
«Запечатленный здесь дух веселья определенно передается из поколения в поколение».
- Ни разу еще не видел, чтобы люди так веселились на старых фотографиях. Спасибо большое, что поделились. © Schoolyardbullies / Reddit
«Моя двоюродная бабушка помогает бабушке подготовиться к свадьбе, сентябрь, 1949 год»
«1986 год. Женаты уже 39 лет. О лучшем человеке, с которым можно разделить свою жизнь, и мечтать нельзя»
- Мегакрасотка! Вот это тебе повезло так повезло! Держу пари, что она и сейчас отлично выглядит. © molecularballology / Reddit
«Моя бабушка, 1942 год»
- Она просто сияет! Я почти чувствую ее счастье. Спасибо за эту фотографию. © Effective-Golf-**00 / Reddit
«Эту довольно неприличную фотографию моя бабуля отправила дедушке, 1942 год»
«Тебе нравится то, что ты видишь!»
- Да, с такой девушкой не соскучишься! © Twinsdad21 / Reddit
«Бабуля и ее подруги позируют на снегу, 1923 год»
«Посмотрите на прически „ульи“, которые носят мои тетя, мама и бабушка. Это примерно 1965 год»
У тетки справа вид, как с карикатуры нна преувеличенную модницу)
«Представить сложно, сколько лака ушло на создание этих причесок, особенно у моей тети!»
«Мои двоюродные бабушки развлекаются, 50-е»
«Моя мама и тетя в 1970-е. Хотелось бы мне унаследовать эти ноги!»
«Мои бабушка с дедушкой в день их свадьбы, 26 сентября 1966 года»
«Моя бабушка показывает мужу, кто здесь главный. Новый Орлеан, 1957 год»
- Похоже на картину эпохи Возрождения. © SpaceWhale07 / Reddit
«Бабушке тут 21 год. Она отправила это фото моему дедушке, 1951 год»
- Представляю, как сильно ему завидовали приятели. И правильно делали. Бабушка была красоткой! © StrikingMaximum1983 / Reddit
«Моя бабуля на пляже в своем скандальном купальнике. Начало 60-х. Она прекрасна и снаружи, и внутри, и, наверное, одна из самых удивительных и крутых женщин, которых я когда-либо знала»
«Моя прабабушка Элис, 1930-е годы»
- Отличное фото. Это была очень популярная стрижка в то время. © TeachBS / Reddit
«Моя бабушка в 1910-х. Я помню ее блокнот со всеми нарядами, которые она носила, с лоскутками ткани, фотографиями обуви»
И вот еще несколько статей, в которых люди поделились фотографиями своих классных родственников:
Комментарии
Очень интересная подборка, спасибо!
Всегда любопытно смотреть нна старые фото и придумывать им закадровую историю)
Обратила внимание, что все стройняшки, ни грамма лишнего веса. Не то, что многие из молодых сегодня, все диеты ищут, и фитнес, и лекарства...