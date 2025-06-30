18 человек порылись в семейных архивах и показали фотографии, от которых дух захватывает

Согласитесь, по фотографиям классно изучать ушедшие эпохи и культуры: рассматривать, кто что носил, какие прически делал, как позировал. Вот и герои нашей статьи решили открыть семейные фотоальбомы и еще раз посмотреть на снимки, которые были сделаны в прошлом веке.

«Мама и тетя моей девушки, 1977 год»

Девушки 70-х были словно с другой планеты! © Kurgan182 / Reddit

«Прабабушка с сестрой и с моей бабушкой. Это примерно 1917 год»

«Запечатленный здесь дух веселья определенно передается из поколения в поколение».

Ни разу еще не видел, чтобы люди так веселились на старых фотографиях. Спасибо большое, что поделились. © Schoolyardbullies / Reddit

«Моя двоюродная бабушка помогает бабушке подготовиться к свадьбе, сентябрь, 1949 год»

«1986 год. Женаты уже 39 лет. О лучшем человеке, с которым можно разделить свою жизнь, и мечтать нельзя»

Мегакрасотка! Вот это тебе повезло так повезло! Держу пари, что она и сейчас отлично выглядит. © molecularballology / Reddit

«Моя бабушка, 1942 год»

Она просто сияет! Я почти чувствую ее счастье. Спасибо за эту фотографию. © Effective-Golf-**00 / Reddit

«Эту довольно неприличную фотографию моя бабуля отправила дедушке, 1942 год»

«Тебе нравится то, что ты видишь!»

Да, с такой девушкой не соскучишься! © Twinsdad21 / Reddit

«Бабуля и ее подруги позируют на снегу, 1923 год»

«Посмотрите на прически „ульи“, которые носят мои тетя, мама и бабушка. Это примерно 1965 год»

«Представить сложно, сколько лака ушло на создание этих причесок, особенно у моей тети!»

«Мои двоюродные бабушки развлекаются, 50-е»

«Моя мама и тетя в 1970-е. Хотелось бы мне унаследовать эти ноги!»

«Мои бабушка с дедушкой в день их свадьбы, 26 сентября 1966 года»

«Моя тетя в 70-х. Она была крутой во всех смыслах этого слова. Сейчас ей за 80, и она все еще прекрасна»

«Моя бабушка показывает мужу, кто здесь главный. Новый Орлеан, 1957 год»

Похоже на картину эпохи Возрождения. © SpaceWhale07 / Reddit

«Бабушке тут 21 год. Она отправила это фото моему дедушке, 1951 год»

Представляю, как сильно ему завидовали приятели. И правильно делали. Бабушка была красоткой! © StrikingMaximum1983 / Reddit

«Моя бабуля на пляже в своем скандальном купальнике. Начало 60-х. Она прекрасна и снаружи, и внутри, и, наверное, одна из самых удивительных и крутых женщин, которых я когда-либо знала»

«Моя прабабушка Элис, 1930-е годы»

Отличное фото. Это была очень популярная стрижка в то время. © TeachBS / Reddit