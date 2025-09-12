честно говоря не очень понимаю, почему если мужчина живет один - у него обязательно как в пещере бандерлога, пригоревшие кастрюли моет грязными носками, в окне вместо стекла - бычий пузырь. уют нравится независимо от пола.
16 мужчин, чье жилище берлогой назвать язык не повернется
Когда речь заходит о мужском жилье, в воображении многих возникает стереотип: беспорядок и минимум уюта. Но реальность может приятно удивить. Эти мужчины доказали, что их дома и квартиры — это не «берлоги», а полноценные пространства с характером, вкусом и индивидуальностью. В их интерьерах есть и продуманный дизайн, и внимание к деталям. Смотрите фотографии реальных жилищ и ловите волну вдохновения!
«Парень, 24 года. Много где пожил, но вот это место — прямо мое. Что думаете?»
Мне нравится, что интерьер очень спокойный, жизненный, уютный, но при этом нашлось место для отражения хобби и интересов. Все такое разное, но сошлось
- Да это квартира мечты! © Klimmit / Reddit
Как вам?
«Ушел из абьюзивных отношений и обустроил свое пространство»
«Купил этот дом после развода. Раньше у меня ни одного растения не было. Мне 44»
«Поймал жену на измене. Теперь живу один в своей собственной квартире»
- Выглядит хорошо, но для уюта я бы добавил теплый светильник. © DzWander / Reddit
Как много растений!
«Мне 33 и я ненавижу серый цвет, который так любят миллениалы»
Вообще, серым больше увлечены Х-ры. В СНГ, по крайней мере. Родители миллениалов
«История стара как мир: расстался с девушкой, с которой долго встречался, и вот теперь живу один»
«Круто или скучно?»
«Мне повезло с большим окном»
«Мне 28, живу с родителями»
комната как у подростка в 15 лет😀, лианы эти пластиковые на потолке странный, чем бы дитя не тешилось)
«После расставания купил жилье»
«Вот мой дом. Мне 30»
«Только что переехал в небольшой дом. Работы еще предстоит много»
Уй, сколько окон мыть!😆 И как этот парник будет греться на солнце! Но вид шикарный.
«Солнечная ванна в моей квартире в Сиэтле»
«Мне 20. Вот, съехал от мамы в студию. Потратил лето, чтобы обустроиться. Что думаете?»
Ну день обустраивался, ладно!!! А чем остальное время занимался ??? Обмывал переезд?🤣🤣🤣
- Знал бы ты, где я жил в свои 20! © owlboarland** / Reddit
Комментарии
Интересная подборка, спасибо!
Рада за всех, кто смог поселиться отдельно и обустроить жилье на свой вкус.
Много уютных берлог)