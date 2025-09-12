16 мужчин, чье жилище берлогой назвать язык не повернется

© Ezra_Simon / Reddit Дранкель и Жранкель 3 часа назад честно говоря не очень понимаю, почему если мужчина живет один - у него обязательно как в пещере бандерлога, пригоревшие кастрюли моет грязными носками, в окне вместо стекла - бычий пузырь. уют нравится независимо от пола. - - Ответить

Когда речь заходит о мужском жилье, в воображении многих возникает стереотип: беспорядок и минимум уюта. Но реальность может приятно удивить. Эти мужчины доказали, что их дома и квартиры — это не «берлоги», а полноценные пространства с характером, вкусом и индивидуальностью. В их интерьерах есть и продуманный дизайн, и внимание к деталям. Смотрите фотографии реальных жилищ и ловите волну вдохновения!



«Парень, 24 года. Много где пожил, но вот это место — прямо мое. Что думаете?»

Да это квартира мечты! © Klimmit / Reddit

Как вам?

«Ушел из абьюзивных отношений и обустроил свое пространство»

«Купил этот дом после развода. Раньше у меня ни одного растения не было. Мне 44»

«Поймал жену на измене. Теперь живу один в своей собственной квартире»

Выглядит хорошо, но для уюта я бы добавил теплый светильник. © DzWander / Reddit

Как много растений!

«Мне 33 и я ненавижу серый цвет, который так любят миллениалы»

«История стара как мир: расстался с девушкой, с которой долго встречался, и вот теперь живу один»

«Круто или скучно?»

«Мне повезло с большим окном»

«Мне 28, живу с родителями»

«После расставания купил жилье»

«Вот мой дом. Мне 30»

«Только что переехал в небольшой дом. Работы еще предстоит много»

«Солнечная ванна в моей квартире в Сиэтле»

«Мне 20. Вот, съехал от мамы в студию. Потратил лето, чтобы обустроиться. Что думаете?»