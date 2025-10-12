16 фото, которые доказывают, что Австралия — это не просто другой континент, а какая-то другая планета

Австралия всегда умела удивлять: то кенгуру заглянет на задний двор, то паук размером с ладонь решит составить вам компанию, то природа подарит такие пейзажи, что хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Пользователи сети собрали фото, которые доказывают: Австралия — это не просто страна, а настоящая параллельная вселенная, где привычное соседствует с невероятным.

Этот шлепанцевый столб в городе Татра, Австралия, вообще не удивляет никого из местных

А кошачий корм в Австралии содержит мясо кенгуру

На вокзале с эскалаторы свисают с потолка

Я так и знал, что в Австралии все вверх ногами! © CCollie / Reddit

«Живу в сельской местности, и каждое утро эти валлаби методично проходятся по участку и подстригают мне лужайку лучше любой газонокосилки»

На набережной Сиднея ибисов можно встретить на каждом шагу — и у них есть свои номерные знаки! Знакомьтесь: ибис 039

Специальный санитарный отряд в Сиднейском оперном театре борется в том числе и с жевательной резинкой

В Австралии не запрещается выудить из океана и приготовить самого настоящего ската

Либо полакомиться пиццей из крокодила

Сладости в аэропорту стоят меньше, чем в супермаркете

Пена от морских водорослей полностью покрыла пляж и берег выглядит будто его кто-то «посолил»

При приближении к отдаленной от цивилизации местности вам могут попасться такие вот вывески

ПОСЛЕДНИЙ МАГАЗИН на протяжении следующих 1000 км ВНИМАНИЕ! ВПЕРЕДИ ОТДАЛЕННАЯ МЕСТНОСТЬ

Проверьте:

— Взяли ли вы с собой воду?

— Еду?

— Топливо? Аптечку первой помощи?

— Снаряжение для кемпинга?

«Вот не для этого бабуля собачью дверцу устанавливала»

Холл одной из австралийских школ украшает настоящий вертолет

Типичное утро в Австралии

Припарковались посреди дороги и не думали уступать. Проезжавший внедорожник долго пытался прорваться, потом сдался, дал задний ход и поехал круговым путем.

Вот оно — фото, которое можно услышать! © Unknown author / Reddit

Как угодить абсолютно всем в стране

Картофельные Драники/Деруны/Фриттеры (Прим. ADME)

А еще австралийцы ходят с изогнутыми паспортами