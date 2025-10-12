16 фото, которые доказывают, что Австралия — это не просто другой континент, а какая-то другая планета
Австралия всегда умела удивлять: то кенгуру заглянет на задний двор, то паук размером с ладонь решит составить вам компанию, то природа подарит такие пейзажи, что хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Пользователи сети собрали фото, которые доказывают: Австралия — это не просто страна, а настоящая параллельная вселенная, где привычное соседствует с невероятным.
Этот шлепанцевый столб в городе Татра, Австралия, вообще не удивляет никого из местных
А кошачий корм в Австралии содержит мясо кенгуру
На вокзале с эскалаторы свисают с потолка
- Я так и знал, что в Австралии все вверх ногами! © CCollie / Reddit
«Живу в сельской местности, и каждое утро эти валлаби методично проходятся по участку и подстригают мне лужайку лучше любой газонокосилки»
На набережной Сиднея ибисов можно встретить на каждом шагу — и у них есть свои номерные знаки! Знакомьтесь: ибис 039
Специальный санитарный отряд в Сиднейском оперном театре борется в том числе и с жевательной резинкой
В Австралии не запрещается выудить из океана и приготовить самого настоящего ската
Либо полакомиться пиццей из крокодила
Сладости в аэропорту стоят меньше, чем в супермаркете
Пена от морских водорослей полностью покрыла пляж и берег выглядит будто его кто-то «посолил»
При приближении к отдаленной от цивилизации местности вам могут попасться такие вот вывески
ПОСЛЕДНИЙ МАГАЗИН на протяжении следующих 1000 км
ВНИМАНИЕ! ВПЕРЕДИ ОТДАЛЕННАЯ МЕСТНОСТЬ
Проверьте:
— Взяли ли вы с собой воду?
— Еду?
— Топливо? Аптечку первой помощи?
— Снаряжение для кемпинга?
«Вот не для этого бабуля собачью дверцу устанавливала»
Холл одной из австралийских школ украшает настоящий вертолет
Типичное утро в Австралии
Припарковались посреди дороги и не думали уступать. Проезжавший внедорожник долго пытался прорваться, потом сдался, дал задний ход и поехал круговым путем.
- Вот оно — фото, которое можно услышать! © Unknown author / Reddit
Как угодить абсолютно всем в стране
Картофельные Драники/Деруны/Фриттеры (Прим. ADME)
А еще австралийцы ходят с изогнутыми паспортами
Мы уже делали статью с захватывающими фактами об Австралии пару лет назад, ее можно найти здесь.