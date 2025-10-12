Рейтузы я конечно не ношу, но зимой вместо капроновых колготок надеваю под штаны термобельё. Платья я зимой всё равно не ношу, а термобельё более комфортно и тепло, чем любые колготки.
18 честных комиксов о том, что в 40+ лет начинаешь понимать родителей как никогда раньше
В юности многие идеи, которые старались донести до нас родители, казались сущей ерундой. Однако с годами начинаешь видеть их в новом свете. Дача вдруг становится любимым местом отдыха, на свет извлекаются бабушкины рецепты, а выкинуть старую одежду просто не поднимается рука. Мы попросили нейросеть нарисовать комиксы о том, как меняется наше отношение к родительским причудам после 40 лет.
С возрастом начинаешь ценить не только красоту вещей, но и комфорт. И неожиданно теплые рейтузы с начесом обретают небывалое очарование
Оказывается, заготовленная впрок еда — это такое счастье! Хотя бы пару дней не надо стоять у плиты
Кажется, диеты вообще придуманы, для того чтобы их нарушали. И почему бы не побаловать себя вкусненьким, если очень хочется?
Л - логика. Не будет диеты - нечего будет нарушать. А так хочется!
С годами любимый домашний диван кажется все милее. В конце концов неплохо отдохнуть можно и на нем
Рано или поздно начинаешь понимать, что далеко не все ухажеры достойны сердечных терзаний. О некоторых лучше побыстрее забыть
Неожиданно выясняется, что утро — это далеко не самое неприятное время. И можно встать пораньше даже без громких трелей будильника
В юности мы клялись и божились, что будем избавляться от потрепанной одежды. Но потом обнаруживается, что проще придумать ей новое назначение
А ещё через некоторое время дома обнаруживаются уже горы ненужного хлама
С каждым годом количество вещей, с которыми мы отправляемся на отдых, только растет. Ведь надо предусмотреть любую неожиданность
С годами нас начинает непреодолимо тянуть к земле. И кажется, что любой овощ с собственного огорода в сто раз вкуснее магазинного
Не знаю. Меня если и тянет к земле, то только выезд на природу. А все эти грядки... ну их в баню.
После 40 гости уже не вызывают такого энтузиазма как в детстве. Ведь столько всего надо наготовить, а потом еще убираться
Я много готовлю только если какой нибудь повод, день рождения, юбилей, новый год. А если просто подруга в гости приедет, то просто к кофе куплю что нибудь вкусное и нам хватает.
Конечно, никто не торопиться отказываться от косметики с годами. Но выясняется, что и мамины домашние рецепты не так уж и плохи
Не, никогда не страдала по домашним рецептам красоты. Предпочитаю из магазина.
Со временем мы все больше и больше радуемся, что остался хоть кто-то из старшего поколения, кому еще можно позвонить
Вот тут таки да. Так иногда хочется позвонить бабуле с дедом, поговорить... и всё, некуда уже звонить. 😢 Бывает приснится во сне, что я с ними увиделась, потом весь день такое приятное ощущение, как будто и правда в гостях у них побывала как раньше, пообщались.
Казалось бы зрение с возрастом должно ухудшаться, но почему-то с каждым годом пыль и разводы в квартире становятся только заметнее
С годами мы начинаем понимать все достоинства домашних заготовок. И книга с бабушкиными рецептами обретает небывалую ценность
Мы начинаем по-новому смотреть на дорогие вещи и значительно неохотнее расстаемся с деньгами
После 40 начинаешь более внимательно прислушиваться к себе и понимаешь, что некоторые подвиги лучше оставить подрастающему поколению
40 лет не такая уж и старость. Будет мне 60-65, тогда уж буду вызывать курьеров. А пока сама хожу, мне нравится самой себя обслуживать. Я не инвалид.
В юности нам казалось, что после 40 лет нормальные люди тихо сидят дома и занимаются чем-то степенным. Как же мы заблуждались!
Здесь я согласна. Я и после сорока люблю покататься и прочие развлечения.
С возрастом начинаешь понимать, почему родители так настаивали на том, чтобы мы старательно учились. Хотя постигать новые вершины никогда не поздно
Тут я тоже соглашусь. Зря я не пошла учиться в медучилище, когда мама могла мне с этим помочь. Профессия медсестры всегда востребована и з/п у них явно побольше будет, чем у оператора кулл центра.
А вы стали лучше понимать своих родителей после 40 лет? Может тоже сделали какие-то открытия? Делитесь в комментариях.
