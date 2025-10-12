18 честных комиксов о том, что в 40+ лет начинаешь понимать родителей как никогда раньше

В юности многие идеи, которые старались донести до нас родители, казались сущей ерундой. Однако с годами начинаешь видеть их в новом свете. Дача вдруг становится любимым местом отдыха, на свет извлекаются бабушкины рецепты, а выкинуть старую одежду просто не поднимается рука. Мы попросили нейросеть нарисовать комиксы о том, как меняется наше отношение к родительским причудам после 40 лет.

С возрастом начинаешь ценить не только красоту вещей, но и комфорт. И неожиданно теплые рейтузы с начесом обретают небывалое очарование

Анастасия 29 минут назад Рейтузы я конечно не ношу, но зимой вместо капроновых колготок надеваю под штаны термобельё. Платья я зимой всё равно не ношу, а термобельё более комфортно и тепло, чем любые колготки.

Оказывается, заготовленная впрок еда — это такое счастье! Хотя бы пару дней не надо стоять у плиты

O_о 1 день назад Вчерашний - значит над ним не пар. Тогда что?..🤔

Кажется, диеты вообще придуманы, для того чтобы их нарушали. И почему бы не побаловать себя вкусненьким, если очень хочется?

Леди Мондегрин 13 минут назад Л - логика. Не будет диеты - нечего будет нарушать. А так хочется!

С годами любимый домашний диван кажется все милее. В конце концов неплохо отдохнуть можно и на нем

Леди Мондегрин 12 минут назад А на самом деле, родители не отпускают до сих пор

Рано или поздно начинаешь понимать, что далеко не все ухажеры достойны сердечных терзаний. О некоторых лучше побыстрее забыть

Неожиданно выясняется, что утро — это далеко не самое неприятное время. И можно встать пораньше даже без громких трелей будильника

Ольга Курпякова 1 час назад Это только жаворонки, а совы - нет, да ещё и в плохую погоду...

В юности мы клялись и божились, что будем избавляться от потрепанной одежды. Но потом обнаруживается, что проще придумать ей новое назначение

Леди Мондегрин 7 минут назад А ещё через некоторое время дома обнаруживаются уже горы ненужного хлама

С каждым годом количество вещей, с которыми мы отправляемся на отдых, только растет. Ведь надо предусмотреть любую неожиданность

Леди Мондегрин 5 минут назад Ну, с нашей-то погодой точно нужны и шуба, и купальник

С годами нас начинает непреодолимо тянуть к земле. И кажется, что любой овощ с собственного огорода в сто раз вкуснее магазинного

Анастасия 22 минуты назад Не знаю. Меня если и тянет к земле, то только выезд на природу. А все эти грядки... ну их в баню.

После 40 гости уже не вызывают такого энтузиазма как в детстве. Ведь столько всего надо наготовить, а потом еще убираться

Анастасия 21 минута назад Я много готовлю только если какой нибудь повод, день рождения, юбилей, новый год. А если просто подруга в гости приедет, то просто к кофе куплю что нибудь вкусное и нам хватает.

Конечно, никто не торопиться отказываться от косметики с годами. Но выясняется, что и мамины домашние рецепты не так уж и плохи

Анастасия 20 минут назад Не, никогда не страдала по домашним рецептам красоты. Предпочитаю из магазина.

Со временем мы все больше и больше радуемся, что остался хоть кто-то из старшего поколения, кому еще можно позвонить

Анастасия 18 минут назад Вот тут таки да. Так иногда хочется позвонить бабуле с дедом, поговорить... и всё, некуда уже звонить. 😢 Бывает приснится во сне, что я с ними увиделась, потом весь день такое приятное ощущение, как будто и правда в гостях у них побывала как раньше, пообщались.

Казалось бы зрение с возрастом должно ухудшаться, но почему-то с каждым годом пыль и разводы в квартире становятся только заметнее

Feline 40 минут назад Не поняла, на правой картинке мама пыль вытирает? Одета так же...

С годами мы начинаем понимать все достоинства домашних заготовок. И книга с бабушкиными рецептами обретает небывалую ценность

Мы начинаем по-новому смотреть на дорогие вещи и значительно неохотнее расстаемся с деньгами

Feline 39 минут назад Опять путаница, мама или дочка в отпуск собрались?

После 40 начинаешь более внимательно прислушиваться к себе и понимаешь, что некоторые подвиги лучше оставить подрастающему поколению

Анастасия 17 минут назад 40 лет не такая уж и старость. Будет мне 60-65, тогда уж буду вызывать курьеров. А пока сама хожу, мне нравится самой себя обслуживать. Я не инвалид.

В юности нам казалось, что после 40 лет нормальные люди тихо сидят дома и занимаются чем-то степенным. Как же мы заблуждались!

Анастасия 16 минут назад Здесь я согласна. Я и после сорока люблю покататься и прочие развлечения.

С возрастом начинаешь понимать, почему родители так настаивали на том, чтобы мы старательно учились. Хотя постигать новые вершины никогда не поздно