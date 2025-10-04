14 комиксов о том, как же лихо отличается жизнь в маленьком городе и мегаполисе

Жизнь в мегаполисе похожа на сериал — каждый день новые лица, события и кажется, что все возможно. Но и в маленьких городках есть свое очарование, пусть там и редко что-то меняется. Мы решили нарисовать комиксы о том, насколько по-разному может выглядеть одно и то же событие в крупных городах и в провинциальных.

Все изображения в статье созданы с помощью искусственного интеллекта.

В провинциальных магазинах вас с большой вероятностью запомнят, а будет время — еще и поболтают с вами

Анастасия 1 час назад В большом городе у людей тоже память есть. Я живу в миллионнике, но так как мы с мужем ходим в одни и те же магазины, то и мы узнаём продавцов в лицо, и они нас. Особенно нас запоминают благодаря Фунтику. Если прийти в магазин без него, запросто могут спросить "а где ваша собачка"? - - Ответить

А уж если это магазин у дома, то, скорее всего, вас там уже давно знают по имени и простят забытый кошелек

В мегаполисах огромное количество ресторанов, из которых можно заказать доставку. И иногда из-за этого так сложно сделать выбор

Конфуз 8 минут назад Помню, как подруга ныла, что не могут накопить на взнос на квартиру. Они с мужем оба работали и очень неплохо получали. А по ее рассказам, они постоянно что-то заказывали в доставке, ей было лень готовить. Ну я ей про это сказала, мол, а не дёшево ли будет дома готовить? Она на меня посмотрела, как на нечто. Готовить? Офигеть! И ведь реально с готовкой смогли решить свою проблему :) - - Ответить

Зато можно заказать что угодно и когда угодно

Конфуз 5 минут назад Я всё-таки параноик: мне кажется, что то, что готовлю.я их тех продуктов что я сама купила и вижу, и трогаю точно промытыми руками своего точно здорового организма, здоровее и полезнее того, что готовят где-то там не факт, что мытыми руками, и не факт, что с нормальной санитарной книжкой, да и не факт, что легальными по статусу человеками - - Ответить

В больших городах соседи редко знают друг друга

Анастасия 1 час назад Что правда, то правда. Из нашего двадцатиштстиэтажного дома в лицо я помню только ближайших соседей по площадке. И ещё одних с площадки напротив. Тем более что у меня и память на лица не очень хорошая. А муж побольше людей узнает. - - Ответить

А вот в маленьких все давно уже знакомы и стараются сохранять добрососедские отношения

В большом городе дорога с работы домой запросто может занимать 2 часа

В больших городах частенько несколько вокзалов. И невнимательные жители порой попадают из-за этого в переплет

Анастасия 1 час назад У нас вокзал один, а вот автовокзалов два: северный и Южный. И вот я в них вечно путаюсь. - - Ответить

Общественных мест в маленьких городках, конечно, в разы меньше

Бруннера 19 минут назад Не совсем согласна. И в мегаполисе частенько на аллее или в многочисленных парках и скверах (а у нас их предостаточно) все скамейки заняты. - - Ответить

Мероприятия в небольших городках гораздо скоромнее, зато нет толп туристов и экскурсионных групп, как в мегаполисах

Ольга Курпякова 31 минута назад У нас город небольшой (300 000 жителей), но туристов очень много, особенно, китайцев. - - Ответить

В небольших городках шанс встретить бывшего в разы выше

Orsa Valdés 1 час назад Когда кого-то пытаешься обойти во что бы то ни стало - его и в городе-миллионнике встретишь. - - Ответить

Зато и все важные люди оказываются неподалеку

Бруннера 16 минут назад Если бы ко мне пришли без предварительного согласования, да ещё и с незнакомым человеком, я была бы оооочень недовольна - - Ответить

И такой уровень сервиса, как бывает в провинциальных салонах красоты, вы вряд ли встретите в мегаполисе

Анастасия 53 минуты назад В салоне красоты должны кормить фирменным салатом? Это же не ресторан. Максимум что мне предлагали, это кофе с конфеткой. Зато не карамельку дали, а шоколадную со вкусной начинкой. 😋 Я просто всё время хожу к одному и тому же мастеру, мужчине. Мы с ним болтаем, шутим, и вот если иду к нему краситься, это часа на три. Краску нанесёт и потом угощает меня кофе, пока ждём-с. ☺️ - - Ответить

Секций, куда можно отдать ребенка, в провинции меньше, и родители неизменно встречаются друг с другом