14 честных комиксов о том, что века идут, а проблемы людей все те же

Интересное
5 часов назад

Порой кажется, что наши проблемы уникальны и резко отличаются от тех, с какими сталкивались наши предки. Но стоит подумать и становится ясно, что ничего не изменилось. Люди из века в век жалуются на начальство, сплетничают, ссорятся с соседями, переживают за отношения в семье. И мы решили нарисовать шутливые комиксы, которые доказывают: некоторые проблемы были у людей всегда, и это даже как-то успокаивает.

Все изображения в статье созданы с помощью искусственного интеллекта.

Проблема «испортишь глаза» была актуальна во все времена: раньше — от книг, сегодня — от телефонов

Тревожное Пирожное
1 час назад

Ладно глаза, мозги бы не испортились от того феерического бреда, которым нынче переполнен интернет. С ностальгией вспоминаю времена, когда доступ в глобальную сеть был в основном у взрослых технарей

-
-
Ответить

Дети продолжают приводить взрослых в замешательство своими неожиданными вопросами обо всем на свете

А уж проблема «полный шкаф одежды, но нечего надеть» давно стала классикой

Люди все так же продолжают сплетничать

Проблемы с транспортом тоже не в нашем веке были придуманы

Попытки приукрасить свое изображение были всегда. Раньше об этом просили художников, а теперь достаточно телефона с фильтрами

Muereske
59 минут назад

на правой картинке дама чем ниже тем больше превращается в курицу?)

-
-
Ответить

Проблемы в отношениях тоже не особенно-то и меняются

Да и ревность не сегодня придумали

Люди и раньше с нетерпением ждали весточки от своей второй половинки и переживали, если долго не получали ответ

Женщины из века в век заботятся о своей прическе, часами просиживая в парикмахерских

Соседи ругаются с соседями из века в век

Хороший в своем деле специалист всегда был на вес золота

Muereske
57 минут назад

не знаю что там с маникюром, но тигровая расцветка ног точно шик, блеск и все подобное)

-
-
Ответить

Нам все так же хочется поскорее уйти с работы домой

Muereske
55 минут назад

когда много работы, то обычно не успеваешь даже подумать о таком. время быстро идет. потому и любила всегда на работе работать с нормальной нагрузкой: и время быстрее проходит, и дело сделано

-
-
Ответить

Да, сейчас много умной техники, но домашних дел все равно меньше не стало

Тревожное Пирожное
1 час назад

Какие перчатки? Какая швабра? Хорошая хозяйка могла мыть пол исклбчительно попой вверх, а швабры для лентяек 😂😂😂

-
-
Ответить

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее