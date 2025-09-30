Ладно глаза, мозги бы не испортились от того феерического бреда, которым нынче переполнен интернет. С ностальгией вспоминаю времена, когда доступ в глобальную сеть был в основном у взрослых технарей
14 честных комиксов о том, что века идут, а проблемы людей все те же
Порой кажется, что наши проблемы уникальны и резко отличаются от тех, с какими сталкивались наши предки. Но стоит подумать и становится ясно, что ничего не изменилось. Люди из века в век жалуются на начальство, сплетничают, ссорятся с соседями, переживают за отношения в семье. И мы решили нарисовать шутливые комиксы, которые доказывают: некоторые проблемы были у людей всегда, и это даже как-то успокаивает.
Все изображения в статье созданы с помощью искусственного интеллекта.
Проблема «испортишь глаза» была актуальна во все времена: раньше — от книг, сегодня — от телефонов
Дети продолжают приводить взрослых в замешательство своими неожиданными вопросами обо всем на свете
Ой, сейчас можно загуглить в любой момент ответ на самый странный вопрос
А уж проблема «полный шкаф одежды, но нечего надеть» давно стала классикой
Люди все так же продолжают сплетничать
Не, сейчас бабки обсуждают личную жизнь звездунов, а не соседей, с которыми даже не знакомы часто
Проблемы с транспортом тоже не в нашем веке были придуманы
Попытки приукрасить свое изображение были всегда. Раньше об этом просили художников, а теперь достаточно телефона с фильтрами
Проблемы в отношениях тоже не особенно-то и меняются
Да и ревность не сегодня придумали
Люди и раньше с нетерпением ждали весточки от своей второй половинки и переживали, если долго не получали ответ
Женщины из века в век заботятся о своей прическе, часами просиживая в парикмахерских
Соседи ругаются с соседями из века в век
Хороший в своем деле специалист всегда был на вес золота
не знаю что там с маникюром, но тигровая расцветка ног точно шик, блеск и все подобное)
Нам все так же хочется поскорее уйти с работы домой
когда много работы, то обычно не успеваешь даже подумать о таком. время быстро идет. потому и любила всегда на работе работать с нормальной нагрузкой: и время быстрее проходит, и дело сделано
Да, сейчас много умной техники, но домашних дел все равно меньше не стало
Какие перчатки? Какая швабра? Хорошая хозяйка могла мыть пол исклбчительно попой вверх, а швабры для лентяек 😂😂😂
