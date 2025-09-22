12 метких комиксов о том, как современные женщины научились выбирать себя

Сейчас то самое время, когда о важности психологического здоровья говорят все чаще. В соцсетях можно встретить множество роликов о том, как важно выбирать себя, а не подстраиваться под чьи-то ожидания и стандарты. И особенно это касается женщин. И современные дамы действительно становятся другими: учатся выстраивать личные границы, ценить себя и свое время. Да и мужчин они выбирают совсем по-другому. И мы решили нарисовать об этом комиксы.

Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.

Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Мы не боимся задавать прямые вопросы

Юш 2 часа назад Нет никакого смысла вступать в нудные дискуссии. На все сообщения в свой адрес на тему "ищу женщину с такими-то характеристиками" можно смело отвечать, что ты такими характеристиками не обладаешь. Чел не отвалит после этого, инфа сто процентов. Хотя иногда это минус, конечно. - - Ответить

И не пытаемся выиграть там, где заранее обречены на поражение

Мы все меньше обращаем внимание на чужое мнение и непрошенные советы

ФинтУшами 1 час назад как-то оба раза продавец напрашивается на увольнение. ибо некуй - - Ответить

Границы между работой и личной жизнью становятся все более четкими и прочными. Заканчивается рабочее время — закачивается работы

ФинтУшами 1 час назад золотая середина гражданкам не знакома. я прочитаю, когда получила. а реагировать буду в зависимости от важности прочитанного. если всё рухнуло и я могу помочь - включусь и в выходные, а всякая неважная рутина и бред отдельных личностей дождутся понедельника. - - Ответить

Если человек изначально не слишком в нас заинтересован, зачем тратить и свое, и его время?

Долго ели торты - не налезли шорты 21 час назад У меня в юности с приятельницей так было. Раз она слила, когда инициатива встречи исходила от неё; думаю, ну ладно, мало ли что бывает. Другой раз слила, и опять инициатива от неё исходила, написала с извинениями, я ответила: «Ок». Она ещё писала что-то не раз, но разговор больше не клеился, и общение сошло на нет. - - Ответить

Мы научились отстаивать свои убеждения, нам не нужны навязанные советы. Никто не знает и не может сказать, что будет лучше для нас, кроме нас самих

Мгла 58 минут назад У меня видна и что такого? Мужчины свою вон не закрашивают, почему я должна? - - Ответить

Мы научились прямо говорить о своих желаниях

Ales Draco 3 часа назад Так подарите ему кольцо на его день рождения. - - Ответить

Задерживаться на работе допоздна, чтобы, возможно, заслужить одобрение? А оно нам надо?

Тревожное Пирожное 1 час назад А потом зумеры плачут, что их увольняют из-за пустяков - - Ответить

Мы поняли, что нужно уметь отдыхать. А готовка, стирка и уборка никуда не денутся

Мы поняли, что сравнивать себя с другими — бессмысленное занятие, которое только настроение портит

Мы больше не ставим отношения в особый приоритет и не считаем, что у кавалера есть право запрещать нам иметь увлечения

ФинтУшами 52 минуты назад одобряю. сначала тебе запрещают ходить туда, где есть мужчины, а потом ты находишь себя с самооценкой ниже плинтуса в больнице с тяжёлыми побоями - - Ответить