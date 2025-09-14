14 комиксов, которые откликнутся в душе у всех 30+
Казалось бы, между 20 и 30 годами не такая уж большая разница. И тем не менее за этот период мы успеваем сильно измениться. К примеру, в юности мы запросто можем поехать на ночном автобусе и жить в хостеле в общей комнате лишь бы отправиться в путешествие и не слишком потратиться. А сейчас уже выбираем комфортные маршруты и жилье. Если раньше мы могли тусоваться с друзьями до утра, а потом свеженькими идти на работу, то сейчас этот номер нам даром не пройдет. Мы решили, что будет здорово нарисовать об этом комиксы.
У нас пропадает желание подстраиваться под чьи-то ожидания и кому-то что-то доказывать
В юности мы чаще прислушиваемся к чужому мнению, ищем одобрения. А годам к 30 становимся увереннее и острее на язык
Нам уже не так просто втюхать совершенно ненужные вещи
Спиннеры, лабубу и пр. совершенно не нужные вещи не просто втюхиваются, а за ними очередь выстраивается. И с приходом интернета сделать это стало в разы проще.
В юности мы готовы терпеть некоторые неудобства. Чем дешевле, тем лучше, главное впечатления. А вот с возрастом начинаем ценить комфорт
В большинстве случаев в юности элементарно можно позволить себе только хостел, хочешь ты его или нет, а в возрасте здоровье это уже не позволяет
И конечно, темы разговоров с возрастом стали совсем другими
В юности мы частенько влюблялись в «плохишей», которые катали нас на эмоциональных горках. Но потом поняли, что лучше их избегать
У нас постепенно появились поводы вставать все раньше
Повод есть, веселья по этому поводу нет! Мой тамоготчи просыпается в 6 утра 😱
Все меньше тянет отдыхать в шумных компаниях
Мы научились радоваться не только очередной модной вещичке
И даже на день рождения часто ждем от друзей и коллег полезных и практичных подарков
Теперь мы на своем примере поняли, что означает фраза «как-то неудачно встал»
Раньше еще можно было себе позволить гулять в дождь без зонта, а сейчас совсем не хочется рисковать
Да и сорваться в спонтанное путешествие уже не так просто
Если раньше удавалось продержаться до обеда на стакане кофе, то теперь организм требует полноценного завтрака
А вы сильно изменились к 30 годам? Как поменялись ваши взгляды после?
