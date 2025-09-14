14 комиксов, которые откликнутся в душе у всех 30+

Казалось бы, между 20 и 30 годами не такая уж большая разница. И тем не менее за этот период мы успеваем сильно измениться. К примеру, в юности мы запросто можем поехать на ночном автобусе и жить в хостеле в общей комнате лишь бы отправиться в путешествие и не слишком потратиться. А сейчас уже выбираем комфортные маршруты и жилье. Если раньше мы могли тусоваться с друзьями до утра, а потом свеженькими идти на работу, то сейчас этот номер нам даром не пройдет. Мы решили, что будет здорово нарисовать об этом комиксы.