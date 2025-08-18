14 добрых комиксов о том, как по-разному ощущаются сезоны в городе и в деревне

Город и деревня — это миры со своими законами, ритмами и, конечно, сезонами. Вы когда-нибудь задумывались, как сильно отличается, например, весна в мегаполисе от весны в глуши? Или как по-разному ощущается зима? Мы решили создать шутливые комиксы на эту тему. Приготовьтесь удивляться, смеяться и, возможно, узнавать себя!

В городе проблема выгула собак стоит довольно остро, ведь не все хозяева убирают за своими питомцами. В деревне же трудность в другом: нужно следить, чтобы хвостатые не разрыли грядки

Iosi Merson 2 часа назад У нас берут ДНК у собак, а потом и у кучек на тротуаре... Если совпадёт - ну ты и попал !!! Помимо штрафа в 250 баксов ещё и за анализ заплати. А это еще 500 $ . Вот и думай... - - Ответить

Наслаждаться прекрасной погодой, попивая чай на свежем воздухе, можно и в городе, и в деревне. Но ощущаться это будет по-разному, конечно

Iosi Merson 2 часа назад В населенных пунктах где меньше людей дышится легче. Каждый из нас способен воспринимать чужие мысли и эмоции. По-этому в городе, где негатива больше - полной грудью не вздохнуть !!! Негатива очень много по соседству - над тобой, под тобой и сбоку от тебя !!! Жуть !!! - - Ответить

В городских квартирах очень часто семьям бывает тесновато. А в деревенских домах обычно столько места, что никто друг другу не мешает

Alice Demenz 6 минут назад Опять этот бред, все зависит от размера квартиры - - Ответить

Соседи есть везде. Правда, в городе их намного больше

Карусельдь v2.0 1 час назад Повезло с соседкой) Наша дачная воровала все что под руку попадется. - - Ответить

Наличие огорода и леса рядом имеет в деревне свои плюсы

Iosi Merson 2 часа назад Наша любимая Руконожка тут!! Кто еще не поздравил её с Днем Рождения - отличная возможность это сделать !!! Заранее всем спасибо !!! Сделайте человеку день !!! - - Ответить

С окончанием лета и у жителей города, и у деревенских появляется куча забот. Правда, довольно разных

Ofeliya 1 час назад Пособие как испортить отношения с подростком: внезапно свалиться на наго с призывом встать и идти когда он своими делами занят.) Планировать заранее чтобы с утреца или онлайн не наш вариант?) - - Ответить

Наслаждаться осенью в городе можно бесконечно. А в деревне — только после того, как соберешь урожай, подготовишь землю к зиме и запасешься дровами

Руконожка Ай-Ай 7 часов назад Чувак с лестницей, судя по роже, хочет в город, или, в крайнем случае - на печь) - - Ответить

Что и говорить, развлечений в городе в разы больше

Для городских жителей куры и козы — явление редкое. А вот деревенских ими совсем не удивишь

Камиль 1 час назад А я никак не могу отгадать момент когда они блин, яйца откладут, из-за того, что я собираю не вовремя, половину ворона утаскивает - - Ответить

Зимой в городе дороги от снега очищают специально нанятые для этого люди. А вот в деревне полагаться приходится только на себя

Black Pearl 2 часа назад пфффф может в масквабаде и чистят, а в провинции сугробы выше крыши и всю зиму не чищены дороги, бредешь вечно как ежик в тумане по колено в снегу... - - Ответить

Всем порой хочется сменить обстановку и куда-нибудь уехать. Особенно на праздники

В городе магазины есть чуть ли не у каждого дома. Деревня этим похвастаться, конечно, не может

Камиль 1 час назад У нас в деревне магазин рядом, две минуты пробежки,и на месте - - Ответить

В начале весны очень сложно сохранить свою обувь чистой. В деревне никто и не пытается

Камиль 1 час назад В Казани есть место, где весной обувь ни за что не будет чистой. Это место называется СНТ КМПО - - Ответить

Весной в деревне столько дел, что фигура мечты появляется сама собой