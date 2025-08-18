14 добрых комиксов о том, как по-разному ощущаются сезоны в городе и в деревне

У нас берут ДНК у собак, а потом и у кучек на тротуаре... Если совпадёт - ну ты и попал !!! Помимо штрафа в 250 баксов ещё и за анализ заплати. А это еще 500 $ . Вот и думай...
Город и деревня — это миры со своими законами, ритмами и, конечно, сезонами. Вы когда-нибудь задумывались, как сильно отличается, например, весна в мегаполисе от весны в глуши? Или как по-разному ощущается зима? Мы решили создать шутливые комиксы на эту тему. Приготовьтесь удивляться, смеяться и, возможно, узнавать себя!
В городе проблема выгула собак стоит довольно остро, ведь не все хозяева убирают за своими питомцами. В деревне же трудность в другом: нужно следить, чтобы хвостатые не разрыли грядки
Наслаждаться прекрасной погодой, попивая чай на свежем воздухе, можно и в городе, и в деревне. Но ощущаться это будет по-разному, конечно
В городских квартирах очень часто семьям бывает тесновато. А в деревенских домах обычно столько места, что никто друг другу не мешает
Соседи есть везде. Правда, в городе их намного больше
Наличие огорода и леса рядом имеет в деревне свои плюсы
С окончанием лета и у жителей города, и у деревенских появляется куча забот. Правда, довольно разных
Наслаждаться осенью в городе можно бесконечно. А в деревне — только после того, как соберешь урожай, подготовишь землю к зиме и запасешься дровами
Что и говорить, развлечений в городе в разы больше
Для городских жителей куры и козы — явление редкое. А вот деревенских ими совсем не удивишь
Зимой в городе дороги от снега очищают специально нанятые для этого люди. А вот в деревне полагаться приходится только на себя
Всем порой хочется сменить обстановку и куда-нибудь уехать. Особенно на праздники
В городе магазины есть чуть ли не у каждого дома. Деревня этим похвастаться, конечно, не может
В начале весны очень сложно сохранить свою обувь чистой. В деревне никто и не пытается
Весной в деревне столько дел, что фигура мечты появляется сама собой
В смысле в деревне есть интернет?! Непорядок, они должны бересту читать!
Авторы комиксов про идеализацию деревни пусть туда и переезжают на ПМЖ. Раз так всё там хорошо, ну и живите там. В чём проблема?