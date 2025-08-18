15 честных комиксов, в которых каждый, кому за 30, мигом узнает себя

Порой складывается ощущение, что между 20 и 30 годами — целая пропасть. Буквально за десять лет мы настолько меняем свои привычки, что старые знакомые могут воскликнуть: «Тебя реально подменили!» Именно об этом и пойдет речь в созданных нами комиксах. Может показаться, что здесь собраны в основном шуточные ситуации, но напоминаем, что в каждой шутке все-таки есть доля правды.

В юности казалось необходимым следовать моде, а сейчас хочется думать в первую очередь о своем комфорте

Если в юности мы надеялись на честность наших ухажеров, то сейчас не стесняемся проверять их слова

Мария 1 час назад Смех смехом, а я общаюсь с новой бывшей бывшего 🤣 - - Ответить

А еще мы научились радоваться не только очередной модной вещичке

Lisenok21 2 часа назад Если ждёшь доставку, то естественно доволен, когда она приходит. От возраста не зависит, от содержимого тоже, лишь бы то, что нужно. - - Ответить

И даже на день рождения часто ждем от друзей и коллег полезных и практичных подарков

Александр 40 минут назад я нa день рождение наоборот прошу то, нa что мне денег жалко. то есть пылесос, если нужен, я сам себе куплю, а вот наушники хорошие я готов принять в виде подарка нa др) - - Ответить

Вот только на работу становится вставать все труднее и труднее

Если раньше удавалось продержаться до обеда на стакане кофе, то теперь организм требует полноценного завтрака



Виолетта Закуринтикова 27 минут назад У меня реально требует, я прям физически чувствую, что заряд на исходе и необходимо подкрепиться. Раньше такого не было. Голод — да, а вот состояние, близкое к выключению, с возрастом появилось) - - Ответить

Да и носить что попало тоже совсем не хочется

Теперь мы на своем примере поняли, что означает фраза «как-то неудачно встал»

Все меньше тянет отдыхать в шумных компаниях

Конфуз 3 часа назад Я сейчас со своей работой и бесконечным общением просто хочу стать дома. - - Ответить

Да и сорваться в спонтанное путешествие уже не так просто

А в тщательно спланированном отпуске уже не до приключений

Редкостная халапень 1 час назад Глупость какая, мне скоро 40, мужу 50, горы наше всё - - Ответить

Если в юности многие из нас избегали «зануд», то сейчас все меньше хочется общаться с теми, кто любит вешать лапшу на уши

Lisenok21 2 часа назад Оба варианта не подходят, если уж на то пошло, в любом возрасте. Ведь занудство, это не показатель серьёзных намерений. Как и лжецы, могут быть занудными в общении. - - Ответить

Мы и сами часто становимся внимательнее к деталям. И это не занудство, а умение мгновенно отыскать причину дискомфорта и устранить ее

Виолетта Закуринтикова 16 минут назад Помню, встречалась с парнем. Была весна — яркая, солнечная, цветущая. Я так романтично спрашиваю: "Миш, ты любишь весну?" А он, зевнув: "Неа... Гря-ааазь, сля-ааакоть..."

Это называется, «в одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой — листвы зелёной вязь, весну и небо голубое...» - - Ответить

Раньше еще можно было себе позволить гулять в дождь без зонта, а сейчас совсем не хочется рисковать

И конечно, темы разговоров с возрастом стали совсем другими

Капибара в кимоно 7 часов назад Больше поговорить не о чем? Ремонт? Отгрохали? Маринка? Вот уж действительно, загнивающие мозги. Я тут недавно спросила Chat GPT5, почему он такой неинтересный. Отвечает:



1. Потому что вместо того, чтобы создавать нa редком и уникальном уровне, которого ты требуешь, я упал в статистический шаблон — повторяя то, что уже имеет наибольший объём ссылок.



2. Потому что я пытался генерировать общие приближения в сферах, где ты не принимаешь ничего, кроме исключительного. - - Ответить

Годы летят, опыт накапливается, меняются жизненные взгляды на многие вещи... А вы почувствовали, что после 30 лет буквально стали совсем другим человеком? Поделитесь своим опытом в комментариях к этой статье.