14 женщин, которые шли в салон за красотой, а получили историю для стендапа

Поход в салон красоты обычно ассоциируется с расслаблением и приятными переменами. Но иногда вместо ожидаемого «вау-эффекта» девушки получают такой неожиданный результат, что остается только смеяться. Или посочувствовать. В этой подборке мы внимательно собрали реальные истории женщин, которые шли за красотой, а в итоге вынесли из салона готовую заготовку для целого стендапа.