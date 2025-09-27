14 женщин, которые шли в салон за красотой, а получили историю для стендапа
1 час назад
Поход в салон красоты обычно ассоциируется с расслаблением и приятными переменами. Но иногда вместо ожидаемого «вау-эффекта» девушки получают такой неожиданный результат, что остается только смеяться. Или посочувствовать. В этой подборке мы внимательно собрали реальные истории женщин, которые шли за красотой, а в итоге вынесли из салона готовую заготовку для целого стендапа.
- Я много лет ходила к одной парикмахерше — опытной, образованной и вполне адекватной, как мне всегда казалось. Но в последний раз все пошло кувырком: она испортила окрашивание, повредила волосы, и я буквально лишилась клокa по ее вине. Причем сама мастер вины не отрицала, но при этом настаивала, что я должна заплатить — и немало. Заплатила я частично, 10 тысяч, в надежде потом все-таки докрасить волосы у нее. А она отписалась от меня в соцсетях и не здоровается нa улице (живем в домах напротив), хотя до этого у нас даже собаки дружили. © Алина / ADME
- Грядет корпоратив, коллеги с работы позвали. А я в декретном отпуске. Ну, думаю, надо ж ноготочки в порядок привести. Записалась к мастеру за 2 недели. Все проверила, даже напоминание в телефоне поставила. С вечера договорилась с мамой, чтобы она приехала с малышкой посидеть пару часиков. В назначенный час прихожу к мастеру, а у нее другая девочка сидит. Я в непонятках, мол, как про меня забыли. А мастер в ответ: «Так я вас на 27-е записывала». 27-е завтра. И как я так умудрилась день перепутать! © Мамдаринка / VK
- Моя подруга (ей 35 лет) раньше открещивалась от маникюра, а тут все же попробовала гель-лак. И она в полном восторге. Но есть одно «но». Ее мастер делает маникюр не очень аккуратно — это по краям видно. И вот подруга мне своего мастера все сватает, а я даже не знаю, что делать. Если ей сказать, что ее мастер не очень, она сто процентов обидится.
- Дочке 1,5 годика. Мне не с кем было оставить, поэтому набрала ей разных игрушек, усадила в коляску и пошли в салон. Не успела я сесть к мастеру, как дочь начала требовать моего внимания, громко просила «дай», указывая на цветовую палитру лаков. Подошла админша салона. Я уж думала начнет просить утихомирить ребенка, а она предложила посидеть с дочкой. Сказала, что сейчас мало работы и может занять ее, пока мне делают маникюр. Я занялась собой, а когда пришла расплачиваться, дочь мирно спала в коляске. Админша сказала, что сумела ее утомить играми. Вот это сервис! © Мамдаринка / VK
- Зашла в парикмахерскую возле дома. А там такие тетки работали! Одна из них битый час колупалась с моей короткой стрижкой. Так подстригла, что сама же уложить не смогла! В итоге сказала мне: «Ну ты же все равно в шапочке пришла? Надень ее, они под шапкой сами улягутся!» Смешно? А мне было не очень! Сделала прическу, называется. Еле дождалась, когда отрастут! © *** Такая / Dzen
- У меня была смешная клиентка. Сделала ей маникюр, попросила разрешения сфотографировать. А у нее мизинец как бы висит, но если напрягать, то некрасиво получается. Я ей сказала, что, да, мизинцы — это проблема многих. На что она мне невозмутимо ответила: «Ну да, у нас же в нем нет... Как они называются? Нервных окончаний!» Нервных окончаний. У нас нет. В мизинцах... © Подслушано / Ideer
- Купила очень неудобные туфли. Образовались огромные натоптыши. Моя знакомая как раз в это время училась делать педикюр, ей нужны были проблемные ноги, она и предложила сделать мне его бесплатно. На процедуре присутствовала опытный мастер, которая подсказывала ей что делать. Когда я сняла обувь и сказала, что у меня вот тут пару натоптышей в ответ от матера услышала: «Прекрасно!», а от подруги: «Отлично!». В тот день мои натоптыши услышали больше комплиментов, чем я за свою жизнь. © Карамель / VK
- Мне было 13 лет, записалась на педикюр. У меня тогда были вросшие ногти. Подолог уехала, а мне надо было что-то с ними делать. Позвонили в салон, предупредили о проблеме, согласились взять. Пришла. Так мастер на протяжении 15 минут начал рассказывать о том, как я плохо ухаживаю за своими ногтями. Тогда я ответить не смогла, понятие «личные границы» только зарождалось. В общем, по сей день, а прошло уже лет 10, хожу без педикюра. А на маникюре меня как-то раз поранили ножничками для кутикулы, поэтому теперь делаю все сама. © bellabachhh
- Я несколько месяцев ходила в понравившийся салон, пока моя маникюрша не устроила при мне скандал. Она ругалась с хозяйкой, так как ей приходится работать, хотя она планировала отдохнуть. Они орали друг на друга минут 15 в главном зале. Просто сюр! Это выглядело так непрофессионально. Ну идите вы в подсобку выяснять отношения, но не при клиентах же! Больше я туда не ходила. © indecentXpo5ure / Reddit
- Я — парикмахер. Как-то делала мелирование. Говорю клиентке: «Пойдемте смывать». А она невозмутимо отвечает: «А что, обязательно голову мыть? Я в четверг мыла». Мои мысли в этот момент: «Да нет, зачем смывать, идите так, сами отвалятся». Но ей я сказала:" Конечно, нужно обязательно мыть голову. И после тонирования тоже нужно мыть«. В ответ услышала что-то гениальное: «Ну теперь на месяц вперед намоюсь». © Без оглядки / Dzen
- Ходила к мастеру маникюра на дом, подруги порекомендовали. Делала у нее процедуры примерно месяцев пять, всегда приходила вовремя. Накануне вечером запись подтвердила, но на следующее утро проспала. Мне начали прилетать гневные сообщения, мол, где я, почему не пришла. Я извинилась и перевела ей в качестве компенсации сумму равную стоимости маникюра. Даже после того, как я перевела деньги и извинилась, мастер продолжала меня отчитывать и лить негатив. © swetear_weather
- Подруга занимается педикюром и маникюром. У моей мамы недавно был день рождения, ей исполнилось 60, а я ей перед этим говорю:
— Мам, давай я Ольку попрошу тебе марафет перед праздником навести.
— Да зачем? Мне ни к чему!
С горем пополам уговорила маму. Олю же попросила обслужить ее по полной: и ноги, и руки. Вы бы видели, что она наделала: накрасила ногти маме ярко-розовым! Я офигела. Оля признала ошибку и бесплатно все исправила. © Карамель / VK
- У меня свои кудри. Ходила к одному и тому же мастеру за обновлением формы. Но в один «прекрасный» день она обкорнала все мои кудри до короткой стрижки. Я в шоке, а она, не моргнув глазом, отмочила: «Я под себя подстригла». Расстроилась до слез, знакомые меня не узнавали, это было ужасно. Больше к ней не ходила. До сих пор не понимаю, что побудило ее так поиздеваться надо мной, ведь мы очень хорошо общались. © Татьяна Куликова / Dzen
- У дочери выпускной, прическа всем нужна в один день. Соседка посоветовала свою тетю, мол, первые места занимала. Собралось нас человек 10. Заходит тетка с грязными пятками, в руках у нее только плойка и расческа. Мы переглянулись, но промолчали. И тут буквально за пару часов она преобразила каждую из нас настолько, что нас было не узнать. У всех были прически необыкновенной красоты, причем на каждую ушло минут 15-20. Кстати, позднее она пошла устраиваться в открывшийся салон, но ее туда не взяли. Таких мастеров я ни разу в жизни больше так и не встретила. © Людмила О. / Dzen
- Подруга пошла к популярному мастеру маникюра и пошла на ноготочки. Маник классный получился — оставила щедрые чаевые. А через пару дней та мастер вдруг пишет ей: «Я тут ваши рилсы посмотрела. Вам не стыдно? Доплатите за маникюр, потому что свадебный у меня идет по двойному прайсу. Вы почему мне не сказали, что ногти к свадьбе делаете? Приезжайте и доплатите или можете на карту перевести долг».
Подружка офигела, начала качать права и улетела в блок. А мастер та еще с месяц строчила во всех соцсетях о том, какие противные клиенты бывают, и даже тегала мою подругу, мол, с этой девушкой никому работать не советую.
