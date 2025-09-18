15 человек, чей «глаз-алмаз» помогает им находить настоящие жемчужины на барахолках

С каждым годом все больше людей увлекаются модой на вещи из секонд-хендов и комиссионных магазинов. И это неудивительно: там можно отыскать уникальные предметы, которые выделяются на фоне однообразного массмаркета. Иногда за символическую цену можно стать хозяйкой фирменной сумки или платья от известного дизайнера. Мы тщательно отобрали для вас находки, которыми гордые пользователи поделились в соцсетях.

«Как вам моя находка?»

«Посмотрите, какое платье в стиле 70-х я нашла! Оно просто идеально подходит для осени!»

На тебе оно смотрится просто шикарно! © Teddycat99 / Reddit

«Нашла брендовое винтажное платье»

«Нашла брендовое винтажное платье»

Боже мой, как мне нравится дизайн спины! Кстати, платье на тебе сидит просто великолепно! © Cherrytop / Reddit

Вау! У меня аж сердце в груди замерло. © Ivy_Oak / Reddit

"Нашла это сокровище в кармане пиджака на барахолке — $ 700!

Годовой запас удачи исчерпан! © Davidudeman / Reddit

«Не смогла пройти мимо этих потрясающих леопардовых ботинок!»

«Купили бы вы свадебное платье от Веры Вонг за $20?»

Да я бы с мужем развелась, чтобы повторно выйти за него в этом платье! © lovethatssleeping / Reddit

«Шелковое платье от Dolce & Gabbana всего за $20. Между прочим, в интернете такое продают за $1,200»

«На распродаже копалась в целой горе подделок, но нашла-таки оригинал — теперь у меня есть серьги от Chanel всего за $25»

«Урвала это ожерелье на барахолке. Каждый раз, как надеваю, получаю миллион комплиментов»

«Я нашла туфли Кэрри Брэдшоу, неношеные Manolo Blahnik, всего за $10.75. Думаю, мне в жизни так больше не повезет»

«Мне досталась сумка от Ralph Lauren всего за $27.99. Стоит ли говорить, что ее настоящая цена — $3,600?»

«4 года назад мой отец купил это винтажное свадебное платье для меня и пошутил, что это для моей свадьбы. Теперь у меня свадьба на носу и я в раздумьях»

«Сумка от Ralph Lauren, за которую я отдала буквально в 100 раз меньше, чем оригинальная цена»

«Новенькие ботинки моего размера! Эх, были бы они еще яркие. Но я все равно в восторге от них»

«Моя первая винтажная сумка, причем в идеальном состоянии. Никогда еще так быстро не бежала к кассе»