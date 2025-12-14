16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе

Порой одна случайная задержка на работе способна рассказать о человеке больше, чем годы совместной жизни, или подарить воспоминание, которое будет вызывать улыбку даже спустя десятилетия.

А вам доводилось становиться свидетелем чего-то необычного или попадать в курьезные переделки, пока остальные коллеги уже смотрели сны?