16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
Сверхурочные часы в офисе редко вызывают энтузиазм, ведь каждому хочется поскорее оказаться дома и забыть о делах. Однако иногда именно вынужденная задержка на рабочем месте становится тем самым поворотным моментом, который кардинально меняет привычный ход вещей.
- Задержалась на работе, все уже ушли. Услышала, как на столе у начальника вибрирует телефон. Увидела, что звонит его жена, ответила: «Не волнуйтесь, он просто забыл телефон». На следующее утро меня ждал серьезный разговор с начальником. Оказалось, по возвращению домой он обнаружил, что жена собирается подавать на развод. Из этой ситуации я усвоила важный урок — никогда не брать чужие телефоны. © Палата ** / VK
- Надо же было мне так опозориться перед директором. Вадим Дмитриевич обычно уходит в шесть, а мы работаем до семи. Примерно в 19.10 мы с коллегой засобирались домой, речь зашла об идеальных мужчинах нашей мечты. Я говорю: «Вот наш директор очень красивый мужчина. Какой характер у него — не знаю, но внешность крутая. Хотела бы себе такого». Я и тут услышала покашливание за спиной. Да, там стоял Вадим Дмитриевич, который как в тот день задержался на работе. © Палата № 6 / VK
- Муж задерживался и не брал трубку. Поехала в офис. Вижу, жалюзи опущены и горит свет. Заметила четкий силуэт: мой муж обнимает кого-то за талию и страстно кружит! Влетела в здание, минуя охранника, ворвалась в кабинет без стука. А муженек-то танцевал вальс с вешалкой для одежды. Он увидел меня, покраснел как рак и признался: через неделю у нас годовщина, он хотел пригласить меня на танцы, но так боялся наступить мне на ноги, что оставался после работы и тренировался по видеоурокам с вешалкой в руках.
- Работаю со своей девушкой в одном офисе. Как-то раз задержался на работе. Телефон сел, попросил у начальника позвонить. Набрал, еще успел ничего сказать, как в трубке раздалось: «Привет, любимый!» © ПОЗОР / VK
- Задержалась на работе до трех часов ночи, вызвала такси. Приехала старенькая машина. Я села на заднее сиденье и увидела, что на переднем сиденьи сидит женщина. Она была в возрасте, в красочной одежде и ярко накрашена. Я извинилась, подумала, что перепутала машины. Водитель молчит, а женщина отвечает: «Да мы работаем вместе. Он водит, а я деньги считаю». Такой вот таксо-кондуктор. © Подслушано / Ideer
- Муж был в командировке. Готовилась к его приезду очень долго. Дома чистоту навела, наготовила много вкусной домашней еды. Сижу, жду. Позвонил, предупредил, что дорога плохая, задержится часика на два. Стол накрыт, я уже вся такая красавица. Возникает идея полежать в спальне, отдохнуть.
Проснулась от того, что кто-то ходит и включил микроволновку. Страху была целая куча! Как оказалось, это мой дорогой приехал, принял душ и выбирает, что бы поесть. Ему стало жалко меня будить. Полежала, блин. © Подслушано у девушек / VK
- Как-то муж задерживался на работе. А я ну очень ревнивая. Звонила раз пять, не берет и все. Ну, думаю, будет звонить — не возьму трубку. Ну и написала ему всякого. И тут звонок. А я уже и забыла, что обиделась. Взяла трубку, а он мне такой: «Персик, я тебе шаурму купил! Пока еще работаю, телефон в машине забыл». Ну как тут обижаться?! © Мамдаринка / VK
- Мой парень сильно злится, когда я ем что-нибудь из фастфуда. Он работает поваром в очень хорошем столичном ресторане. Если я хочу бургер или суши, то он готовит их сам. Недавно он задержался на работе, время уже полночь, а я есть дико хотела. Заказала себе бургер, картошку, салатик. Он приехал уже после полуночи, видел это все, сильно расстроился и сказал выбросить. Сходил в магазин, встал у плиты и как давай готовить! В два часа ночи закончил, сказал, что ради меня может готовить и утром, и вечером, и ночью. Наверное это и есть настоящая любовь! © Карамель / VK
- Задержался на работе допоздна. Вернулся в час ночи. Захожу, а меня никто не встречает. Я заглянул в спальню, где мирно спали мои любимые женщины: жене 32 года, а дочке — всего месяц. Я задумался, кого поцеловать, но решил, что если разбужу ту или другую, то криков не избежать. Поэтому я ушел тихо. Такова жизнь молодого папы. © Палата № 6 / VK
- Задерживалась на работе. Сказала мужу, что в морозилке есть наггетсы. Он поугукал, даже яйца обещал пожарить. Вернулась домой, а там пустая упаковка и грустный муж. Ничего не поняла, расспросила и расхохоталась. Оказалось, этот уникум то ли забыл, то ли не знал, что наггетсы нужно разогревать. Он их так всухомятку замороженными и съел! © Палата № 6 / VK
- Собирались лететь с мужем в Египет в отпуск. В день отлета я задержалась на работе, попросила мужа постирать вещи самостоятельно. Позвонила, чтобы проверить, как обстоят дела. Чуть не упала в обморок, когда этот чудила радостно отрапортовал: «Все под контролем! У меня и белые, и цветные вещи в машинку влезли, не нужно в два подхода стирать». А я-то хотела ему сказать, что если он не успеет загрузить две стирки, то только чтобы белые вещи постирал, а остальное уже потом. Но было поздно. Весь отпуск мы проходили в парной розовой одежде. Все думали, что мы так и планировали. © Не все поймут / VK
- В детстве ненавидела жареный лук. Когда мне давали блюдо с ним, я искусно выковыривала его и отдавала папе. Он мне всегда говорил, мол, ты что, это же самое вкусное. Однажды мама задерживалась на работе и попросила меня приготовить ужин, просто тупо разогреть. Мне тогда было лет 8. Но я помнила папины слова и искренне желала его вкусно накормить. С энтузиазмом наковыряла пару столовых ложек лука и разогрела его отдельно. Когда родители пришли домой, на столе стояли тарелки с ужином, а рядом с сияющим видом стояла я, предвкушающая похвалу. Папа был, мягко говоря, удивлен, когда вместо мяса и картошки на тарелке увидел лук. © Не все поймут / VK
- Как-то задержался на работе. Позвонила некая девушка из колл-центра. У нас состоялся такой замечательный диалог:
— Вы обращались в ваш местный филиал нашего банка для того, чтобы воспользоваться нашим уникальным кредитным предложением?
Ответил, что нет. Беседа продолжилась:
— Позвольте поинтересоваться, почему?
— К сожалению, местные филиалы вашего банка закрываются раньше, чем я приезжаю с работы.
Далее следует пауза и девушка неуверенным голосом продолжает:
— Подождите, пожалуйста, я посмотрю, что можно сделать.
Услышал цокот клавиатуры, повисла 30-секундная пауза. Девушка продолжила совсем уже упавшим голосом:
— А у вас в городе есть другие филиалы нашего банка?
— Есть, но график работы у них одинаковый.
— Тогда... Извините! Если у нас появятся другие варианты, то мы вам перезвоним.
Мне кажется, я нашел самый печальный способ отбрить сотрудника колл-центра. © SMakE535 / Pikabu
- У меня очень хороший муж, без вредных привычек, не гуляет, ко мне относится очень уважительно. Однако есть одно но. Он очень много работает. Иногда задерживается до поздней ночи. Я этого не одобряю и он прекрасно это знает и пытается задобрить меня разными ништяками. И вот в один прекрасный вечер он снова задержался, я не стала его дожидаться, обиделась и пошла спать. Утром проснулась и увидела шикарную норковую шубу. Он это прокомментировал так: «Я на твою реакцию хотел посмотреть. Вот приехал поздно, ты бы как начала на меня ругаться, а я бы тебе такой — на!» Люблю его. Только вот деньги мы на машину копили. © Не все поймут / VK
- Задержалась на работе, пришла домой ночью. Захожу в спальню, подсвечивая телефоном, и вижу картину маслом. Рядом с мужем на моей подушке разметались чьи-то белые длинные волосы! Врубила свет, чтобы вышвырнуть обоих. Муж вскочил, а блондиночка-то лениво подняла голову. Это была афганская борзая, которую наши друзья оставили нам на передержку с утра. А я так замоталась на работе, что и забыла об этом. Собака просто испугалась грозы и запрыгнула к нему под бок, а муж во сне обнял ее, думая, что это я. Так стыдно перед мужем мне еще не было.
- У нас появился новый сотрудник. По офису пошел слух, что у меня с ним интрижка. Я отрицала, потом забила. Как-то задержалась на работе, он подошел ко мне и говорит, мол, зачем людей огорчать, давай встречаться. Поженились. И только через пять лет я узнала, что это он распустил тот слух. Типа, понравилась очень. Мужа люблю, только не знаю, как на это реагировать. © Подслушано / Ideer
Порой одна случайная задержка на работе способна рассказать о человеке больше, чем годы совместной жизни, или подарить воспоминание, которое будет вызывать улыбку даже спустя десятилетия.
А вам доводилось становиться свидетелем чего-то необычного или попадать в курьезные переделки, пока остальные коллеги уже смотрели сны?
