16 модниц, которые не уйдут с барахолки без шикарной вещи всем на зависть

Модные находки — это не всегда история про дорогие бутики. Многие девушки выбирают барахолки и сэконд-хенды, где среди сотен невзрачных вещей можно отыскать по-настоящему уникальные сокровища. Такие покупки не только экономят бюджет, но и позволяют составить неповторимый гардероб. В этой подборке мы собрали модниц, которые знают, что чувство стиля и внимательный взгляд превращают барахолку в настоящую кладовую модных трофеев.

«Купила это платье Reformation из лавандового шелка на барахолке»

«Находка из сэконда. Она потрясающая, великолепная, идеальная, а детали в виде роз — просто вау!»

«Подумала, что оно милое»

«Нашла винтажное платье моей мечты, расшитое бисером, — и это комплект!»

«Вот это мне удача привалила! Мало того, что размер мой, так на них еще и скидка приличная была! »

«Купила эту сумку за 2 доллара, на ней были пятна и легкие разводы, поэтому решила немного порисовать!»

«Мама не понимала, почему я влюбилась в этот свитер с яками. А вам как?»

«Купила этот потрясающий комбинезон в стиле 70-х!»

«Всегда проверяйте карманы! Купила в сэконде и решила перепродать. Залезла в карман и вот что нашла»

«Это потрясающее винтажное пальто теперь мое»

«Как вам мой топ?»

С удачной покупкой!

Сумка-такса

Любительница винтажа

«Я годами искала этот топ. Чувствую себя настоящей богиней! »

«Наткнулась на это сокровище в местной барахолке. Продавщица заболела, поэтому они, по ходу, лепят ценники просто от балды. Мне сказочно повезло!»