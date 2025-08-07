16 трогательных фото, которые показывают, как меняются лица, но не любовь

34 минуты назад

Время — отличный рассказчик. На этих фотографиях — не просто люди, а целые истории длиной в десятилетия. Влюбленные пары, родственники и друзья детства делятся снимками «тогда и сейчас», чтобы показать, как изменилась жизнь, но не исчезла связь. Это как заглянуть в чужой семейный альбом: трепетно и немного волнующе. Мы в ADME тщательно отобрали самые теплые и живые снимки, в которых вы можете узнать себя.

«Наша семья в 1982 году и сейчас»

Бродяга
2 минуты назад

Мама конечно изменилась, а вот папа... Наверное это очки и усы делают своё дело...

Счастливы вместе

Они выглядят такими милыми!

Как-то незаметно пролетело 27 лет

«В честь 30-й годовщины свадьбы моих родителей»

«Я и мой папа, 1995-й и 2025-й год»

«10 лет и трое детей спустя»

«Мой отец и его друзья, 1986 и 2021 год»

«Мы с братом, разница 10 лет»

«Мы с мамой в 2007 году и в 2023-м»

«23 года в браке»

«2014-й — 2025-й годы»

Остановись, мгновенье. В 18 и в 62 года

«Та же машина, но другая собака»

«Нашла в секонде такое же платье, что носила в 2008 году!»

«Вид из окна моего дома, разница в 11 лет»

