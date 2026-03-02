15 историй о дружбе из времен, когда мы писали письма и с трепетом ждали ответа

Много лет назад был у меня друг. Мы с ним каждый день смсились, но никогда не видели друг друга, знали лишь имена и некоторые факты из жизни. Так вот, сегодня на работе подняли эту тему, я рассказала всем про друга, и тут один коллега вспомнил, что у него тоже была такая подруга. В общем, спустя время мы поняли, что это мы общались тогда, лет 10 назад. Это было так неожиданно!