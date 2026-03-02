15 историй о дружбе из времен, когда мы писали письма и с трепетом ждали ответа
Помните ли вы времена, когда не отмахивались от кучи сообщений в мессенджерах, а с нетерпением ждали весточки от лучшего друга? Написание писем было настоящим ритуалом, где каждое слово имело вес, а ожидание ответа длилось будто бы вечность. Сегодняшние истории согреют вас лучше любого чая и заставят по-новому взглянуть на ценность общения.
- Каждое лето меня отправляли в деревню к бабушке. Там были дети моего возраста, мы гуляли, развлекались. Однако был один мальчик, общаться с которым бабушка мне строго запрещала, так как моя бабуля была в ссоре с его мамой. Однажды мы с другими ребятами гуляли и увидели стрелочку, выведенную палкой на дороге. Она указывала на куст. В кустах лежала железная коробка от печенья, а внутри лежало письмо. Оно адресовалось мне. Письмо от того самого мальчика! Он спрашивал, как у меня дела, рассказывал о своих. И через время я ответила ему таким же письмом. Это было так захватывающе — таким образом мы переписывались каждое лето. На той неделе я была у бабушки — на ее дне рождения. По дороге в магазин, как думаете, кого я встретила? Того самого парня. Мы, по сути, впервые нормально общались вживую! После 6 лет переписок каждое лето. Он попросил меня подождать, а вскоре вернулся с той самой железной коробочкой. В ней были все мои письма. Он отсчитал 8 писем и вручил их мне. Сказал, что это те, которые он писал мне, но я так и не прочла. © Палата № 6 / VK
- С детства храню и время от времени перечитываю все бумажные письма, которые я когда-либо получала. Переписывалась с подружками из детских лагерей, с родственниками и просто со знакомыми. Но больше всего мне нравится перечитывать письма от тогдашнего лучшего друга. Он жил в другом городе и писал мне раз в месяц о том, что больше всего на свете хочет... жрать. Помню, что ответила, мол, приготовлю ему лучший ужин, когда он вернется. Общались два года, переписывались, потом он вернулся, и я сдержала свое обещание, приготовив эпичный стол на 12 блюд. Такого счастливого человека я и по сей день не видела. Он не захотел уходить после такого ужина... И не уходит до сих пор. © Карамель / VK
- В 12 лет был у меня друг по переписке — ни разу не виделись, но болтали обо всем подряд. Было классно! Дошло до обмена фотками, мой адресат начал упираться, мол, есть только детские и вообще стыдно. Но я его дожала. Как-то получила письмо — там внутри плотный такой квадрат. Открыла с замиранием сердца, а из конверта выпало фото Леонардо ДиКаприо из «Титаника». Внизу была подпись от руки: «Представь, что это я, только не такой взрослый». И ниже: «И красивее».
- Я общался с одним человеком в интернете около десяти лет. Мы с ним не созванивались, а только переписывались. У меня были друзья в реальной жизни, но с ним мы были как родственные души. Мы понимали друг друга, у нас были одинаковые ценности и взгляды на жизнь. Мои родители узнали о нем и потребовали прекратить общение — вдруг это мошенник какой-то. Поэтому я стал общаться с ним тайно. Когда я окончил школу, то поступил в университет в его городе. Мы вместе сняли квартиру и остались лучшими друзьями до сих пор. © Палата № 6 / VK
13 лет назад я выложила в сеть свою книгу. Мне написала девочка, уж больно ей понравился роман. Мы с ней подружились и реально писали друг другу простыни по электронной почте. Я обожала пятницу, потому что в тот день она высылала мне письмо, а я потом часами строчила ответ. Мы знали все секреты друг друга. Она даже стала одной из героинь моих будущих книг.
- Год назад моя лучшая подруга переехала на другой конец страны. Мы до этого 8 лет дружили, нам расстояние не помеха. Как бы не так... Решили первое время, кроме переписки, отправить друг другу письма. Мое пришло к ней довольно быстро, а вот ее где-то затерялось. За это время общение сошло на нет. У нее появились новые друзья, она через 4 месяца замуж выскочила (мы уже не переписывались, только по фоткам узнала). А мне вдруг пришло письмо из прошлого. Там она пишет, что рада, что у нее есть я и она меня никогда не забудет. Я надеюсь на это. © Палата № 6 / VK
- На протяжении 2 лет у меня был друг по переписке. Познакомились мы в групповом чате, и хоть жил он на тот момент в Корее, сам был из соседнего города. На протяжении этих 2 лет мы почти каждый день общались, и вот месяц назад он приехал к родителям в свой родной город. На следующей неделе он должен приехать ко мне в гости, но после вчерашнего разговора с ним я не так буду его рада видеть. Дело все в том, что он мне нравится, да и мне казалось, что я ему нравлюсь, мы даже обсуждали, какое у нас будет свидание при встрече. А вчера он позвонил и попросил совета в общении с девушкой: как оказалось, он встретил свою соседку, с которой в детстве дружил, и влюбился. И сейчас так больно, я же его ждала, уже представляла свидание. © Карамель / VK
- Я не помню, как называлась та газета, где было размещено объявление от Дениса, ищущего друзей. Мне было около десяти, Денису — двенадцать. Он присылал мне фото возле березы, с лукошком, полным грибов, и прочие деревенские мотивы. Прошло более десяти лет. Утром я заступаю на смену администратором в маленькой гостинице, напарница сказала, что из постояльцев только молодой симпатичный парень. Мы пару часов болтали с ним — он рассказывал о своей работе в Абакане, о том, что туда он перебрался недавно, а детство провел в маленьком и живописном месте. А потом за Денисом приехала машина, он подарил мне шоколадку, помахал рукой и уехал. И только потом, когда за ним захлопнулась дверь, я открыла журнал, в котором мы отмечали всех постояльцев, и увидела там знакомую фамилию. © pr0100kvasha / Pikabu
Много лет назад был у меня друг. Мы с ним каждый день смсились, но никогда не видели друг друга, знали лишь имена и некоторые факты из жизни. Так вот, сегодня на работе подняли эту тему, я рассказала всем про друга, и тут один коллега вспомнил, что у него тоже была такая подруга. В общем, спустя время мы поняли, что это мы общались тогда, лет 10 назад. Это было так неожиданно!
- С раннего детства родители меня пытались приобщить к походам в библиотеку. А я, дабы не так скучно было, решила писать и оставлять записочки в энциклопедиях, которые неизменно брала не для учебы, а чтобы проверить почту. Так у меня появилось несколько друзей «по переписке», ведь я уверена, что мне отвечал не всегда один и тот же человек. Мы никогда друг другу не представлялись, но делились тем, как прошли дни. Иногда записочки появлялись раз в неделю, иногда — раз в месяц. Недавно мне исполнилось 18, и это самое большое сожаление в моей жизни, ведь мой читательский билет в детской библиотеке закончился. © Карамель / VK
- В начале 2000-х в деревне единственным средством связи с «большим» миром была почта. Я почтальона ждала как из печи пирога. Когда мне было 11 лет, в «Областной газете» появился вкладыш для детей, и через него можно было найти друзей. Заполняешь форму — «купон-микрофон», пишешь, что ты Юля, 11 лет, очень любишь Пушкина и «Руки Вверх!». Отправляешь в газету. Ну а потом ждешь общения. Письма приходили из разных городов и деревень. Я одновременно переписывалась с 7–10 людьми. Это было настоящее искусство: надо же всем подробно, обстоятельно ответить и не забыть, что кому уже писала, чтоб не повториться. Из обертки от туалетной бумаги вырезала свои первые эмодзи. Любовно их приклеивала. Через копирку переводила картинки, потому как рисовать не умею. На особый уровень переписка выходила, когда наступал момент обмена фотографиями. Архивчик с письмами до сих пор хранится. Иногда любопытно там пошариться. Я не люблю дневники, редко их вела. А письма, которые писала под копирку, как раз — срез тех будней. © juliamarkova72 / Pikabu
- У меня был друг, с которым мы общались 5 лет по переписке. Уже успели в друг друга влюбиться и построить воздушные замки. И тут я собралась переехать в его город, хотела сделать ему сюрприз, сказав, что еду к нему только в отпуск, купила заранее билеты, красивейший чемодан. Но за 2 дня до вылета он пишет, что нам нужно прекратить общаться. Оказалось, что он не тот, за кого себя выдавал, и вообще не живет в том самом городе. Конечно, меня эта ситуация расстроила, но мечту я свою не бросила. Все-таки поехала в этот город и стала самой счастливой на Земле! © Палата № 6 / VK
- В детстве у меня был друг по переписке из другой страны. Познакомились мы в детском лагере еще лет 30 назад. С тех пор и не виделись, но 4 года переписывались и присылали друг другу фото. Потом я вышла замуж и как-то не до этого было. И вот сейчас, спустя столько лет, он прислал мне письмо. Передала мне его мама, которая с тех пор так и не сменила место жительства. Написал, что в последнее время вспоминал меня, что решил узнать, как я. Прислал еще свои нынешние фото, упомянул наши старые приколы. Написал, что так и не женился, мол, все ждал, когда же я отвечу на его последнее письмо, которое еще в далеком 92-м так и осталось проигнорированным. © Не все поймут / VK
Был у меня в детстве друг по переписке — мальчишка, с которым в лагере подружились. Сейчас мне 32, и почему-то я до сих пор помню его адрес. Решила просто так, ради забавы написать письмо по тому адресу. И через две недели мне пришел ответ, представляете! От этого парня! Завтра он ко мне приезжает в гости. Мой, так сказать, «интернет-друг 90-х». Круто.
- Когда мне было 17 лет, в ICQ случайно познакомилась с тетей своей подруги. К слову, несмотря на то что она по факту была тетей, ей было всего 22 года. Она жила в другом городе, поэтому мы никогда не виделись, но общались очень много. Она буквально стала моей лучшей подругой, давала советы по поводу первых отношений, всегда поддерживала и помогала с учебой. Мы общались уже более пяти лет, и вот однажды мне снова пришло от нее сообщение. Честно говоря, такого не ожидала ни я, ни даже ее близкие. В этот день она пригласила меня на свою свадьбу в качестве свидетельницы. Помню, как обалдел жених, когда я приехала и он узнал, что мы с его будущей женой еще ни разу не видели друг друга.
