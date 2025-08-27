12 комиксов о том, с какой же бешеной скоростью меняется мир вокруг нас
Интересное
3 часа назад
Все сейчас меняется так стремительно, что даже десятилетие кажется целой эпохой. Многие сферы нашей жизни незаметно изменились. Мы теперь и работаем, и встречаемся с друзьями и даже выносим мусор совсем по-другому. Да что и говорить, даже бабушки на лавочке сплетничают теперь иначе.
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
Старушки у подъезда по-прежнему любят посплетничать. Но поводы для этого у них, конечно, несколько изменились
Раньше за пульт от телевизора частенько приходилось бороться. А сейчас это никому не нужно
И о новостях мы узнаем уже не из бумажных газет
Сейчас многие работают удаленно. Но даже дома у них случаются проблемы с голодными «коллегами»
Сейчас все чаще говорят о психологическом здоровье и важности отстаивания своих личных границ. Осадить токсичного родственника уже не считается чем-то грубым
Люди стали больше думать о влиянии на природу. Многие как минимум начинают сортировать мусор
С появлением искусственного интеллекта люди все чаще обращаются к нему, а не к друзьям
Мы по-прежнему с нетерпением ждем сериалы, но совершенно другие. Да и узнаем о выходе новых серий теперь иначе
Да... У меня мама каждое воскресенье покупала телепрограмму, и почеркивала на всю следующую неделю фильмы и передачи, которые надо посмотреть)))
Я таким не занималась, я знала, когда и что идет мне интересное. Сериальчики, в основном. Они были в одно и то же время по одним и тем же дням
-
-
Ответить
Мы стали зависимы от гаджетов
Самолюбование выглядит теперь несколько иначе
С нашим бешеным ритмом жизни даже наличие умной техники не спасает
Телефоны сильно изменились, но нас все так же легко привязать к одному месту
И вот еще несколько статей с комиксами, которые могут вас заинтересовать:
Alice Perkmini специально для AdMe.Media
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 человек, которые ни на секунду не сомневаются: «Вот так выглядит настоящая любовь»
10+ эпичных историй из поездок, которые туристы вспоминают и смеются до слез
Путешествия
2 недели назад
16 историй из маршруток и метро, которые доказывают, что общественный транспорт — это филиал цирка
Истории
1 день назад
15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы
Истории
4 дня назад
Честный рассказ о том, как я стала «тарелочницей» и что это изменило в моей жизни
18 историй, которые хочется прокомментировать одной фразой: «А что, так можно было?»
12+ историй о медиках, чьи поступки вдохновляют верить в человечность
17 ситуаций из садика, которые надолго врезались в память родителям и воспитателям
Народное творчество
1 месяц назад
20 случаев, когда чувство такта напрочь отказало людям
19 историй от людей, которые смогли победить свои страхи
18 историй о друзьях, которые прошли через огонь, воду и медные трубы
20+ мужчин, которые очень старались для близких, а теперь об этом можно анекдоты рассказывать
Народное творчество
4 недели назад