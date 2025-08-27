12 комиксов о том, с какой же бешеной скоростью меняется мир вокруг нас

Все сейчас меняется так стремительно, что даже десятилетие кажется целой эпохой. Многие сферы нашей жизни незаметно изменились. Мы теперь и работаем, и встречаемся с друзьями и даже выносим мусор совсем по-другому. Да что и говорить, даже бабушки на лавочке сплетничают теперь иначе.

В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.

Старушки у подъезда по-прежнему любят посплетничать. Но поводы для этого у них, конечно, несколько изменились

Раньше за пульт от телевизора частенько приходилось бороться. А сейчас это никому не нужно

И о новостях мы узнаем уже не из бумажных газет

Сейчас многие работают удаленно. Но даже дома у них случаются проблемы с голодными «коллегами»

Сейчас все чаще говорят о психологическом здоровье и важности отстаивания своих личных границ. Осадить токсичного родственника уже не считается чем-то грубым

Люди стали больше думать о влиянии на природу. Многие как минимум начинают сортировать мусор

С появлением искусственного интеллекта люди все чаще обращаются к нему, а не к друзьям

Мы по-прежнему с нетерпением ждем сериалы, но совершенно другие. Да и узнаем о выходе новых серий теперь иначе

Рина 14 часов назад Да... У меня мама каждое воскресенье покупала телепрограмму, и почеркивала на всю следующую неделю фильмы и передачи, которые надо посмотреть)))

Я таким не занималась, я знала, когда и что идет мне интересное. Сериальчики, в основном. Они были в одно и то же время по одним и тем же дням - - Ответить

Мы стали зависимы от гаджетов

Самолюбование выглядит теперь несколько иначе

С нашим бешеным ритмом жизни даже наличие умной техники не спасает

Телефоны сильно изменились, но нас все так же легко привязать к одному месту