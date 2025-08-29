15 малоизвестных фактов о съемках «Бриллиантовой руки», о которых не знали и прожженные киноманы

Летом 2008 года мы с дочкой в первый раз поехали в круиз. Hа мосту у входа в хайфский порт познакомились с парой, которые волокли чемоданы и подгоняли друг друга фразой "цигель-цигель, ай-лю-лю" 😎

Потом мы вместе гуляли по о.Миконос и дочь, как сумела, изобразила падение у аптеки 😁

Осенью 2019 года мы уже втроем буквально впрыгнули в последний вагон перед коронавирусом и опять купили билеты в круиз.

Муж скачал фильм на ноут и мы его посмотрели очередной раз, находясь в открытом море. Закольцевали сюжет)