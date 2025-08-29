Летом 2008 года мы с дочкой в первый раз поехали в круиз. Hа мосту у входа в хайфский порт познакомились с парой, которые волокли чемоданы и подгоняли друг друга фразой "цигель-цигель, ай-лю-лю" 😎
15 малоизвестных фактов о съемках «Бриллиантовой руки», о которых не знали и прожженные киноманы
Кажется, мы смотрели фильм «Бриллиантовая рука» уже сотню раз и можем цитировать его с любого места. Но мало кто знает, но за блестящей комедией, уже давно разлетевшейся на цитаты, скрывается целый мир закулисных историй, о которых не догадываются даже самые преданные фанаты. Представьте на секунду, что вместо элегантного Андрея Миронова роль Геши Козодоева сыграл бы Георгий Вицин. А ведь это могло случиться!
- На роль Геши Козодоева, которого в результате блестяще сыграл Андрей Миронов, прочили Георгия Вицина. Но, чтобы зрители не стали ожидать появления третьего участника всеми известного ансамбля Никулин — Вицин — Моргунов, от этой идеи решили отказаться.
- А его напарника Лелика мог сыграть не Анаталий Папанов, а Михаил Пуговкин.
- Во время съемок у Миронова были стычки с Мордюковой. Артистка называла актера «маменькиным сынком», а он указывал на все ее недостатки в процессе съемок. Такая неприязнь возникла после их неудавшегося романа.
- Кастинг на роль соблазнительной Анны Сергеевны в халате с перламутровыми пуговицами молодые актрисы проходили в купальниках. Светлану Светличную утвердили не сразу: комиссия посчитала ее слишком вызывающей. Но Леонид Гайдай настоял на своем выборе, обещая приглушить ее чувственность в кадре. Кстати, ради фильма Светличная перекрасилась в блондинку.
- Кроме знаменитой фразы «Не виноватая я, он сам пришел!», вся роль Анны Сергеевны была переозвучена: за кадром мы слышим голос Зои Толбузиной, а песню «Помоги мне» исполнила Аида Ведищева. По мнению режиссера, для этого персонажа нужен был более томный тембр и правильный выговор, а Светличная немного по-южному растягивала слова. Сама же актриса полагала, что это была месть Гайдая за то, что она продемонстрировала на съемках строптивость.
- На роль Анны Сергеевны приглашали Клару Лучко, но она посчитала эту героиню несерьезной и отказалась сниматься.
- Кстати, для того, чтобы в одной из сцен у Светличной расстегнулся лиф, создатели применили небольшую хитрость. Вместо застежки они прицепили пуговку на ниточку. Актрису попросили немного напрячься и эта ниточка отскочила вместе с пуговкой. Ну а культовая фраза: «Не виноватая я, он сам пришел!» была взята из романа «Воскресение» Льва Толстого. Ее выкрикнула Катюша Маслова на суде.
- Сцена падения Семена Горбункова на «стамбульской» улице снималась долго. На арбузной корке поскользнулся не Никулин: у него никак не получалось удачно упасть на камеру. На самом деле вместо него в фильме «упал» Леонид Каневский (помощник аптекаря): он переоделся в костюм главного героя и эффектно проехался на корке. Так что именно его ноги мы видим в этом эпизоде.
Андрей Миронов в сцене на островке, окруженном водой, так натурально звал на помощь, что пляжные отдыхающие вызвали спасателей, которые незамедлительно примчались на своем катере к месту съемок.
- Свою жену Нину Гребешкову Гайдай видел лишь в роли супруги Горбункова. Хотя сама актриса не горела особым желанием играть ее. Высказала свое недовольство мужу. На его вопрос, мол, почему, она ответила: «Ну роль-то какая? Какая-то бело-розовая пастила. Ну ничего там интересного нет». На что Леонид Иович ответил: «А жена такой и должна быть!»
- По задумке создателей фильма в сцене пробуждения Горбункова на него падает картина со стены — и только этим удается его разбудить. Но эпизод никак не удавалось снять и на помощь пришла импровизация Нины Гребешковой, игравшей жену Горбункова Надю. Она предложила просто решение — раз Семён Семёнович встает каждое утро по будильнику, он должен проснуться именно от его звонка.
Сцена рыбалки была технически сложной для операторов и физически непростой для актеров: она снималась при температуре воды около 8 °C градусов. Основательно замерзший Папанов после еще одного испорченного оператором дубля крикнул кому-то из съемочной группы: «Идиот!» Эта случайная реплика вошла в фильм.
- Идущего по воде мальчика сыграл 12-летний сын Никулина — Максим. Он ехал не на съемку, а на отдых, но режиссер решил, что паренек идеально подходит для этой роли. Светящийся нимб над головой юного актера — осколки елочных игрушек. Сами же игрушки были взяты на складе. Каждый выпуклый кусочек изделий ассистенты наклеивали на проволоку, они-то и дали эффект солнечных бликов. Кстати, Андрей Миронов и Максим Никулин шли не по гряде, а по узкому мостику, который соорудили специально для их удобства.
- Гайдай не хотел включать песню «Остров невезения» в фильм. Однако после отснятого номера с Мироновым, съемочная группа бурно аплодировала актеру и попросила исполнить эту песню на бис. В общем, участники съемочного процесса и настояли на том, чтобы режиссер все же включил этот музыкальный номер в картину.
- Многие заметили, что Миронов гипертрофированной мимикой пародирует Элвиса Пресли, а вокальной импровизацией в финале напоминает Луи Армстронга. Кстати, впоследствии Миронову было трудно и горько мириться с мыслью, что для многих зрителей его роль в «Бриллиантовой руке» является высшим достижением.
Вот так, за каждым знакомым кадром и любимой репликой скрывается целая история — полная творческих споров, актерских импровизаций и гениальных находок. Надеемся, что теперь вам будет намного интереснее пересматривать эту комедию. Магия кино Гайдая в том, что даже спустя столько лет оно не перестает нас удивлять. А какой из этих фактов стал для вас настоящим открытием?
