Ремонт — это не просто обновление квартиры. Это семейная трагикомедия, в которой участвуют все: родители, дети, соседи и даже кот, решивший пройтись по свежей краске. Эти комиксы — о знакомых всем ситуациях, которые разворачиваются в семье, столкнувшейся с необходимостью ремонтных работ.

Иногда вдохновение приходит из самого неожиданного источника

O_о 6 минут назад Была такая цитата на баше, про видео для взрослых, под которым куча комментариев о плитке

Один и тот же цвет может выглядеть в воображении двух людей как две совершенно разные вселенные

Некоторые ошибки в ремонте можно исправить за пять минут, а другие становятся началом долгих переговоров с соседями

Бабуся Ягуся 22 часа назад Ну да...прямо так взяли и прибили люстру гвоздями к потолку, ага. 🤣

Главный урок любого ремонта: всегда оставляй себе путь к отступлению

che.che 22 часа назад Слышала похожие истории от реальных людей) Правда, там незадачливый маляр в углу оставался.

«Несколько минуточек» — самая коварная и растяжимая единица времени в истории любого ремонта

Руконожка Ай-Ай 23 часа назад Можно ему ноут обоями заклеить.

Да и самого в рулон замотать, как Федю)

Некоторые считают, что главный инструмент в ремонте — не уровень и не рулетка, а железная уверенность в себе

Сроки ремонта имеют свойство растягиваться, как хороший детектив — с новыми сюжетными поворотами каждую неделю

Иногда дизайнерская мечта сталкивается с несокрушимым бастионом домашней экономии

che.che 22 часа назад 10 рулонов от прошлого ремонта – это не про экономию, а про неумение рассчитать, сколько материалов нужно. Правда, есть вариант, что те рулоны ещё бабуля по блату достала году в 83-м🤔

Для некоторых самое неприятное открытие при ремонте — это встреча с качеством своей же старой работы

Инструменты, пережившие десятилетия, иногда оказываются прочнее современных материалов

che.che 21 час назад Они там гипсокартон в ударном режиме сверлили что ли?😅

Некоторые самостоятельно освоенные навыки дорого обходятся, но зато пополняют коллекцию семейных легенд

Иногда помощь близких кардинально меняет весь план ремонтных работ и больно бьет по бюджету

Lena L 22 часа назад У нас водопроводчик, который устанавливал унитаз, умудрился его разбить. Сходил, купил новый.