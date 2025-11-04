Была такая цитата на баше, про видео для взрослых, под которым куча комментариев о плитке
13 правдивых комиксов о том, как семья проходит испытание ремонтом
22 минуты назад
Иногда вдохновение приходит из самого неожиданного источника
Один и тот же цвет может выглядеть в воображении двух людей как две совершенно разные вселенные
Некоторые ошибки в ремонте можно исправить за пять минут, а другие становятся началом долгих переговоров с соседями
Ну да...прямо так взяли и прибили люстру гвоздями к потолку, ага. 🤣
Главный урок любого ремонта: всегда оставляй себе путь к отступлению
Слышала похожие истории от реальных людей) Правда, там незадачливый маляр в углу оставался.
«Несколько минуточек» — самая коварная и растяжимая единица времени в истории любого ремонта
Можно ему ноут обоями заклеить.
Да и самого в рулон замотать, как Федю)
Некоторые считают, что главный инструмент в ремонте — не уровень и не рулетка, а железная уверенность в себе
Сроки ремонта имеют свойство растягиваться, как хороший детектив — с новыми сюжетными поворотами каждую неделю
Иногда дизайнерская мечта сталкивается с несокрушимым бастионом домашней экономии
10 рулонов от прошлого ремонта – это не про экономию, а про неумение рассчитать, сколько материалов нужно. Правда, есть вариант, что те рулоны ещё бабуля по блату достала году в 83-м🤔
Для некоторых самое неприятное открытие при ремонте — это встреча с качеством своей же старой работы
Инструменты, пережившие десятилетия, иногда оказываются прочнее современных материалов
Некоторые самостоятельно освоенные навыки дорого обходятся, но зато пополняют коллекцию семейных легенд
Иногда помощь близких кардинально меняет весь план ремонтных работ и больно бьет по бюджету
У нас водопроводчик, который устанавливал унитаз, умудрился его разбить. Сходил, купил новый.
Ваш идеальный ремонт — это лишь черновик для тех близких, кто уверен, что вы не обойдетесь без «уютных мелочей»
Ремонт редко проходит без сучка и без задоринки. Но зато в награду нам остаются не только красивый интерьер, но и множество забавных историй:
