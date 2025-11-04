13 правдивых комиксов о том, как семья проходит испытание ремонтом

13 правдивых комиксов о том, как семья проходит испытание ремонтом

Ремонт — это не просто обновление квартиры. Это семейная трагикомедия, в которой участвуют все: родители, дети, соседи и даже кот, решивший пройтись по свежей краске. Эти комиксы — о знакомых всем ситуациях, которые разворачиваются в семье, столкнувшейся с необходимостью ремонтных работ.

Иногда вдохновение приходит из самого неожиданного источника

Была такая цитата на баше, про видео для взрослых, под которым куча комментариев о плитке

Один и тот же цвет может выглядеть в воображении двух людей как две совершенно разные вселенные

Некоторые ошибки в ремонте можно исправить за пять минут, а другие становятся началом долгих переговоров с соседями

Главный урок любого ремонта: всегда оставляй себе путь к отступлению

che.che
22 часа назад

Слышала похожие истории от реальных людей) Правда, там незадачливый маляр в углу оставался.

«Несколько минуточек» — самая коварная и растяжимая единица времени в истории любого ремонта

Некоторые считают, что главный инструмент в ремонте — не уровень и не рулетка, а железная уверенность в себе

Сроки ремонта имеют свойство растягиваться, как хороший детектив — с новыми сюжетными поворотами каждую неделю

Иногда дизайнерская мечта сталкивается с несокрушимым бастионом домашней экономии

che.che
22 часа назад

10 рулонов от прошлого ремонта – это не про экономию, а про неумение рассчитать, сколько материалов нужно. Правда, есть вариант, что те рулоны ещё бабуля по блату достала году в 83-м🤔

Для некоторых самое неприятное открытие при ремонте — это встреча с качеством своей же старой работы

Инструменты, пережившие десятилетия, иногда оказываются прочнее современных материалов

che.che
21 час назад

Они там гипсокартон в ударном режиме сверлили что ли?😅

Некоторые самостоятельно освоенные навыки дорого обходятся, но зато пополняют коллекцию семейных легенд

Иногда помощь близких кардинально меняет весь план ремонтных работ и больно бьет по бюджету

Lena L
22 часа назад

У нас водопроводчик, который устанавливал унитаз, умудрился его разбить. Сходил, купил новый.

Ваш идеальный ремонт — это лишь черновик для тех близких, кто уверен, что вы не обойдетесь без «уютных мелочей»

