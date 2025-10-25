17 человек, которые сходили в строительный магазин и до сих пор фонтанируют эмоциями

ДСП? Серьёзно.

Художественный свист.

Нормальная женщина никогда так не напишет. Она скорее попросит "ушастого няня", к примеру, а ты потом ломай голову, что она имела в виду.

Если я что прошу купить, это обязательно наименлвание плюс название. Порошок Персил для цветного, мегапачка, 5,5 кило, магазин такой-то.

А вот так, просто "порошок" - можно в итоге гов-на на лопате получить, которое не отстирывает и дает аллергию.