17 человек, которые сходили в строительный магазин и до сих пор фонтанируют эмоциями
Думаете, так просто купить обои, плинтусы и шпатлевку? Не тут-то было! Бывает, что нужный товар таинственным образом пропадает из продажи или приходится копаться в огромной куче досок. А на кассе вам даже могут торжественно сообщить, что вы уволены. Именно в такие истории и влипли герои этой статьи.
- Стою в строймаге, в отделе рамок и картин. Рядом пожилая пара. Женщина вещает: «Все не то! Мы видели портрет Майи Плисецкой. Там она смотрит ввысь. Какой дух!» Жестикулирует, будто экскурсовод галереи. Но тут мужчина поворачивается и выдает: «О! Давай купим тигру!» Меня реально улыбнуло все происходящее, мы с женой как минимум вдвое младше этой пары, но все происходит так же. Кажется, зря любимая питает надежды, что я повзрослею. © mrvice / Pikabu
- Были с мужем в торговом центре, выбирали ламинат. Я увлеклась осмотром. Потом гляжу, а супруга нет нигде. Растерянно осматриваюсь, телефон же в машине забыла. Подлетает консультант: «Девушка, вы что-то ищете?» Я улыбнулась и честно ответила: «Мужа!» И тут вдруг этот парень задумался и спрашивает: «У него еще синие штаны?» Я удивилась, кивнула. Консультант продолжает: «Он подышать вышел». Я была в шоке. Поблагодарила мальчишку. Впервые в жизни продавец-консультант мне реально помог. © Палата № 6 / VK
- Получаю сообщение от жены: «Милый, купи ДСП». Делать нечего, по дороге с работы зарулил в строительный магазин. Приезжаю домой, заношу в дверь эту деревяху, жена спрашивает: «Это что?» Я ей: «ДСП, как ты и просила». Как выяснилось, это она так детский стиральный порошок зашифровала. © Подслушано / Ideer
- У нас в пригороде есть магазинчик, где можно купить почти все: тюки сена, дрова, любые инструменты, какие только можно себе представить, гайки, болты, зажимы. Так вот, там живет питомец — гигантский норвежский кролик по кличке Бастер. Он весит около 13,5 кг и обычно отдыхает у кассы. В зависимости от времени года он сидит под вентилятором или у обогревателя. Дети его обожают. © arlenroy / Reddit
- Подрабатываю в отделе принадлежностей для ванных комнат. Пришел мужик сегодня, суровый такой, накачанный, видно — спортсмен. Подходит, просит помочь выбрать аксессуары для душевой бойцовского клуба. Выбрали все, остались коврики для ванной. Вот тут-то и началось самое интересное — все ему не так. Спустя 40 минут краем глаза замечаю, что он посматривает на огромный коврик с котятами. Просто максимально милый ковер весь в кошачьих носиках. Проходит еще полчаса, ничего не можем подобрать. Ради смеха предлагаю ему этих котяток.
— Ой, девушка, ну вы что, мужики не поймут же!
Напоминаю — мужик 210 см ростом не меньше. Бородатый такой. Спустя еще 20 минут он с грустной мордахой уходит без ковра.
Я ухожу в другой ряд к клиентам. Тут замечаю краем глаза, что кто-то крадется и явно прячется от меня. Выворачиваю за угол, а там эта гора мышц со счастливой улыбкой и охапкой ковриков с котятами убегает в сторону касс. Долго я пыталась объяснить начальству, почему у меня слезы от смеха. © DeanaDan / Pikabu
- Помню, как-то раз я искал товар, который, как было указано на сайте, находился в определенном отделе. Сначала я честно пытался найти его самостоятельно. К счастью, там был сотрудник, который раскладывал товары на полках. Я попросил его о помощи. Парень подошел к стенду, поискал секунд 10, не нашел, а затем сказал: «Я его не вижу, но на сайте указано, что он должен быть где-то здесь», — и вернулся к своим делам. © RevolutionaryLion384 / Reddit
- Покупала сегодня шпатлевку в ведрах. Погрузила все в тележку, оплатила и повезла на парковку к машине. Вдруг колесо тележки проваливается в ямку в асфальте и ведро шпатлевки в 5 кг буквально выпрыгивает из нее и разбивается об асфальт. Да, я не заметила яму в асфальте, вина моя, но то, что она там вообще есть, дело не мое. Я с боевым настроем пошла общаться с администрацией. Объяснила ситуацию на стойке информации, девушка пригласила директора и мне.... Тадам! Без всякой бумажной волокиты, только по предъявлению чека, буквально за 2 минуты выдали новое ведро со шпатлевкой. Спасибо большое адекватной администрации этого магазина. Настроение подняли, потому что практически уверена была, что ничего не вернут. © Harmony.sever / Pikabu
- Делаю ремонт в квартире. Заехал в строительный магазин и взял уголки пластмассовые, длинные такие. До кассы нес аккуратно, чуть ли не пылинки сдувал. Как только оплатил, решил немного согнуть... Хрясь! Все — нет уголков. Поймал смеющееся выражение лица кассира и чуть сквозь землю не провалился. © Подслушано / Ideer
- У дочки на самокате прямо во время прогулки стал раскручиваться стягивающий болт. Подкручивал его ключом от дверного замка, но это не особо помогало. Понятно, что нужно ставить шайбу. Тут как раз строймагазин по пути. Зашли, объяснил, что нужно. Так парень-продавец взял шайбу и отвертку, а потом сам все разобрал-собрал. Сразу сказал: «Это вам все бесплатно». Дочка была счастлива, что ее транспорт починил настоящий мастер в комбинезоне. Респект таким сотрудникам! © SimonaCat / Pikabu
- Захожу в строительный магазин, в котором раньше не была никогда. Ищу обои. Секунда — понимаю, что обоев нет, а слева — вход в соседний отдел. Ну, думаю, там наверняка есть. Подхожу к отделу, упираюсь в зеркало. На нем красивыми буквами текст на А4: «Зазеркалье. Вход только Алисам». Представляю, сколько таких, как я, туда уже стремилось. © Подслушано / Ideer
- Я решил облицевать фасад своего дома искусственным камнем и пошел в строительный магазин. Божечки, можно подумать, я заказал гамбургер в книжной лавке. Первый продавец, которого я встретил, был молодым парнем. Я даже не злился на него за то, что он не понял, о чем я говорю, наверное, это была его первая работа. Парнишка подвел меня к другому консультанту — лет шестидесяти. Тот начал искать нужный мне товар на сайте магазина, а потом повел меня... к плитке для кухонного фартука. Я новичок в ремонте, но в этом магазине мне хотелось говорить каждому сотруднику: «Я знаю больше, чем вы». © SirPaulyWalnuts / Reddit
- Мне как-то понадобилось 6 досок. Когда я выбирал их, в куче стройматериала уже копался другой мужчина. Я немного поговорил с ним и узнал, что он подрядчик, которого подвел поставщик. Но отыскать что-то хорошее в этой куче дров была задачка со звездочкой. Поэтому я быстро сказал, что если он поможет мне выбрать хорошие доски, я подключусь к сортировке огромной кучи, чтобы вытащить из нее более-менее приличные деревяшки, которые нужны для его проекта. В общей сложности это заняло около 30 минут. Мы забрали свои доски и расстались, пожав друг другу руки. © Crazy_Ad_91 / Reddit
- Строительный маркет. Человек с телегой покупок пытается выйти на финишную прямую, то бишь начать сканирование товара с последующей оплатой оного. И тут начинается цирк. Один с двумя единицами товара вперед попросился, второй с одной единицей, третий... Апогеем ситуации стало появление пары с лампочкой, вернее их реакция на попытку моего мужа воззвать к их совести. Мол, человек уже троих пропустил и уже сам хочет выйти. Они заявили: «Какая совесть? Одна лампочка!» © Подслушано / Ideer
- Заехал в строймагазин, выбираю товар. Заходит женщина и сразу ко мне: «Где тут краска?» Потом присмотрелась: «Ой, вы не продавец?» И пошла к кассе что-то обсуждать. Я тоже подхожу рассчитываться. Кассир прячет улыбку, отдает сдачу и неожиданно сообщает: «Вы плохой консультант, вот ваш расчет. Больше вы у нас не работаете». Забираю сдачу и направляюсь к выходу: «А трудовую-то отдадите?» Кассир, уже едва сдерживая смех: «Обойдетесь!» Оказалось, что та женщина сообщила, что я ей не помог и возмутилась, мол, набирают по объявлению. © Unknown author / Pikabu
- Пару дней назад я пошел за ручными тележками. На сайте было написано, что в наличии есть 6 нужных мне тележек. Там же было указано, где именно они находятся в строительном магазине. Но когда я приехал туда, в наличии оказались только те, которые мне не нужны. Я поговорил с тремя разными продавцами, все они сказали, что этого товара больше нет. Что ж, на сайте было сказано, что я могу забрать заказ в тот же день. Я так и сделал. Буквально через 30 минут заказ был готов к выдаче. О чудо! У них все-таки были нужные мне тележки. © glo363 / Reddit
- Все любят делать селфи. На пляже, с котом, с бабушкой, в клубе. А я недавно ходила в строительный магазин с подругой, покупала плинтусы. Подруга предложила сделать селфи с плинтусами. Я еще никогда так не ржала во время фотосессии. © Палата № 6 / VK
- Поехали с мужем в строительный магазин. Он пошел за покупками, я осталась ждать в машине. Сижу, никому не мешаю, тут вдруг открывается задняя дверь. Какой-то мужик вываливает целую охапку банок с краской на заднее сиденье. Я в шоке! Мужик то не мой. А он еще чего-то там приговаривает, мол, забыл, где припарковался и не мог найти машину. Я жду, когда же он заметит, что это не его машина. И тут он открывает водительскую дверь, садится, поворачивается в мою сторону и в глазах немой вопрос: «Это еще кто? Где я?» Он начинает оглядывать машину и пытается понять, я еле сдерживаю смех. Мужчина краснеет, извиняется, выбегает из машины, быстро собирает всю краску с заднего сиденья, начинает искать свою машину и видит, что она припаркована рядом, а в ней сидит его жена и вытирает слезы от смеха. © Палата № 6 / VK
А ваши визиты в строительный магазин всегда проходят без особых сюрпризов? Или с вами приключаются примерно такие же истории, как и у героев этой подборки? Будет здорово, если вы расскажете о них в комментариях к статье.
Я не люблю селфи, представьте. Я много лет вообще не знала, что камеру на телефоне можно повернуть на себя. Единственное селфи, которое я сделала - это когда мы выбирали шкаф-купе и было несколько вариантов, хотели дома их обсудить. Пришлось сфоткать прямо со своим отражением.