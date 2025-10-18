16 человек, для которых приход гостей — будто экзамен и марафон одновременно

Вытереть руки о занавеску, облизать ложку из сахарницы или даже начать строить глазки мужу хозяйки — это еще не все, на что способны некоторые гости. После их ухода хочется с облегчением выдохнуть и сказать: «Больше никогда!» Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи.