16 человек, для которых приход гостей — будто экзамен и марафон одновременно

Истории
4 часа назад
16 человек, для которых приход гостей — будто экзамен и марафон одновременно

Вытереть руки о занавеску, облизать ложку из сахарницы или даже начать строить глазки мужу хозяйки — это еще не все, на что способны некоторые гости. После их ухода хочется с облегчением выдохнуть и сказать: «Больше никогда!» Именно в такие ситуации и попали герои нашей статьи.

  • Свекровь сказала, что к ней на день рождения придет давняя подруга, нужно пустить пыль в глаза. Велела нарядиться, обои переклеила в зале. Прихожу, а свекровь проспала. Мы обе бегом готовить. И тут заходит подруга. Сцена: я в муке с прической, свекровь в пижаме. И в этот момент в зале отваливается кусок новых обоев. Да уж, впечатление мы явно произвели. © mommdarinka
  • Недавно ко мне в гости заглянул младший брат. Пришел не один, а со своей девушкой — знакомиться. Милые такие, с тортиком, пирожными, культурно поздоровались, сели за стол. Общаемся, смеемся, атмосфера хорошая. Спрашиваю: «Чай или кофе?» Девушка мило улыбается: «Чай. С молоком». Достаю пачку молока, завариваю обычный черный чай в пакетике. А она смотрит на это с выражением, будто я ей грязь в кружку наливаю, и такая: «Ой, нет, я не буду. Я пью только листовой чай и молоко только растительное». И вот я сижу, держа в руках обычную пачку молока и пакетик чая, а в голове один вопрос: откуда мой брат аристократку выкопал?! © Карамель / VK
  • Жили с девушкой, прикатила в гости ее лучшая подруга — эффектная самоуверенная мадам. Посидели, моя ушла спать, а эта дама давай ко мне клинья подбивать. Отбился, утром своей рассказал, моя подруге заявляет: «Что за ерунда, дорогая?» Та ей: «Ой, да я решила мужика твоего проверить». Как моя девушка ее тряпкой выгоняла — надо было видеть. © Aleksey Efremov / ADME
  • Пришла к четырехлетней дочке подруга. В пышном платье, в картонной короне. Обедаем. Гостья капризничает — морковку и лук вареный принцессы не едят. Вылавливаю. Говорю: «Что же ты, Оленька, хлебушек не кушаешь?» И тут Оленька без тени смущения в глазках сообщает: «Меня от хлебушка пучит.» © Подслушано / Ideer
  • У меня подруга с очень специфическим чувством юмора. Мы недавно поженились с парнем, собирались в свадебное путешествие и решили перед отъездом устроить небольшую вечеринку для самых близких. Друзья пришли с приятными мелочами. Но больше всех выделилась моя лучшая подруга, которая заявилась с огромной бочкой меда. Пятьдесят литров! С абсолютно серьезным лицом вручает и говорит: «Ну а что, у вас же медовый месяц, пусть и в прямом смысле будет!» Муж в шоке, я ржу, а гости уже придумывают планы, куда этот мед девать. © Карамель / VK
  • Году в 1978 ездили в другой город группой в 15 человек, школьники 14-16 лет и 3 учительницы. Весь день катались по городу, вечером собрались на вокзал, думали там ночевать. И тут одна девочка сказала, что у нее тут есть родственники, мол, даже адрес знает, потому что конверты с письмами им она подписывала. И вот всем этим табором мы нагрянули по адресу. К счастью, хозяева были дома. Я не слышал, как были они рады нежданным гостям, так как мы растянулись на два пролета, но в итоге все оказались в большой комнате панельной двушки, были напоены чаем, уложены на всех горизонтальных поверхностях и даже умудрились выспаться. Утром на вокзал и домой. © OLDSTER / Pikabu
  • Мы переехали 10 лет назад в деревню. Летом рай! Речка, травка-цветочки, рыбалка, шашлыки. Работаем дома, всегда на месте. Естественно, народ начал к нам набегать. И родня, и друзья. Мы с первого лета поставили организацию в рамки: звонит друг, брат, сват, мол, к вам приеду. Отлично! Возьми с собой мясо, овощи, торт, сосиски, сок — на выбор. Вот так — прямым текстом. Адекватный народ сам спрашивал, что брать. Пару раз были визиты родни с пустыми руками — вон, на грядке помидор, вот на дереве вишня — приятного аппетита. Уезжали быстро. Через пару лет сформировался постоянный состав гостей и «чек-лист». Уже много лет никаких вопросов. А некоторые из гостей поглядели, потусили у нас, да и купили дома на той же улице. Все, полная гармония! © Alisa2K / Pikabu
  • Приехал в гости друг мужа. Ну, сидят, едят, общаются. Тут его друг встает, подходит к окну и вытирает жирные руки о шторы. Немая сцена. А потом я достаточно доходчиво объясняю этому нехорошему человеку, для чего на столе салфетки, а в ванной мыло и вода. Муж меня поддержал, только просил сильно на друга не рычать. В итоге я заставила этого приятеля оплачивать пошив новых штор. В гости к нам он приходит до сих пор, но где салфетки выучил с первого раза! © Alloween / Dzen
  • Однажды мы с мужем и дочкой уехали в отпуск под Новый год и пустили на это время моего родного брата с семьей пожить в нашем коттедже. У него был сын-подросток, молодая жена и 6-месячная дочь. Вернулись в феврале и ошалели. Прилетели в 9 утра, а нам никто не открывает — они, видите ли, спят. Но самый треш начался, когда нам все-таки открыли. Дома был жуткий свинарник. Горячая вода оказалась переморожена, потому что племянник зачем-то лазил под дом и не закрыл там что-то (в Якутии дома стоят на сваях). Мы с дороги кипятили чайник и обогревали трубы под домом. Как только появилась горячая вода, все семейство кинулось в ванную мыться. Мы кое-как дождались, пока они соберутся и съедут. Потом оценили масштаб бедствий. Все продукты, даже запасы, были съедены. Не осталось никаких круп, ни кофе, ни заварки. Морозильная камера была совершенно пустая — вообще ничего съестного! В ванной — ни стирального порошка, ни мыла, ни зубной пасты, ни шампуня. Такое ощущение, что они не только съели наше, но и вывезли к себе все необходимое. А еще оставили большой счет за телефон — за переговоры по межгороду со столицей. С братом не общаюсь больше 20 лет. © Ольга ЯКОВЕНКО / Dzen
  • Была у моей жены подруга, допустим, Алина, а у подруги муж, Серега. И вот однажды Серега говорит Алине: «А давай-ка на Новый год пригласим к нам моего родственника с женой. Они живут очень далеко, мы сто лет не виделись». Пригласили. Приехал родственник с женой и двумя детьми, с собой припер друзей своих — две семейные пары. В общей сложности, гостей было аж 8 человек. И у Алины еще двое детей имелось. И вся эта банда была в двухкомнатной квартире. С собой эти люди не привезли ровным счетом ничего. Прожили 2 недели. Мало того, что продукты никто не покупал, так еще и в магазин не хотели ходить — они ж в гостях! Днем по городу шатались, а вечером им застолье подавай. Эта бедная Алина к нам приходила просто поспать. Отключала телефон и спала, пока родня по городу гуляла. Когда гости уезжали, понакупили подарков с собой, но никому из них и в голову не пришло хозяйку поблагодарить. На следующий год звонил этот родственник и такой: «Нам у вас так понравилось! Хотим опять приехать на Новый год!» Алину чуть в психушку не увезли от таких новостей. Больше гостей у них не было. © Сергей м / Dzen
  • Знакомая рассказывала: «Ко мне в гости пришла родственница. Сели пить чай. Родственница размешала сахар в чае, облизала ложку и положила ее в стол к чистым столовым приборам! На мои возмущения она пожала плечами и сказала: „А что здесь такого?“» © Татьяна Дионисьева / Dzen
  • Одногруппник впервые пришел ко мне в гости. Но ошибся этажом. На этаж ниже жил паренек с таким же именем, только на 2 года младше. Так вот мой кореш звонит туда, ему открывает мама того паренька. Друг спрашивает: «А такой-то дома?» Мама: «Да, но он моется, заходи. Подожди пока».
    Друг прошел в комнату и стал ждать. Минут 10 сидел, потом, говорит, заходит этот парень, останавливается в дверях и несколько секунд они тупо смотрят друг на друга. Затем хозяин комнаты все-таки решает уточнить: «Ты кто?»
    Короче, они разобрались. поржали, потом мой кореш рассказывал мне, что сидит, рассматривает в комнате все и думает, мол, что-то не то... А потом понимает, что на стене висят плакаты с рэперами какими-то, а я за прослушиванием рэпа замечен не был. © DrFreakzo / Pikabu
  • В юности я была на стажировке в Германии. В комнате общежития со мной оказалась одна девушка. И, когда мы вернулись домой, она решила, что, приезжая в столицу в командировки, будет останавливаться не в общаге, а у меня. Обычно в 5:30 утра она звонила и извещала, что едет. И жила неделями! Мы в целом гостеприимны, гостям рады, но такая бесцеремонность напрягала.
    Прошло время, старший сын женился, и детская была отдана молодым. В спальне обитали мы с мужем, в третьей комнате жил младший сын-школьник. И вот снова звонит Галя с сообщением о своем приезде. Я ей говорю, что не могу принять. Она заявляет, что готова спать на кухне. Я отвечаю, что у меня нет раскладушки и лишней постели. Тогда она говорит, мол, пусть младший сын отправится пожить к бабушке. И это при том, что ей предоставляли общежитие в двух остановках от моего дома! Свое нежелание туда ехать она объяснила с наивной наглостью: «Там надо платить и готовить себе еду!» Я уговорила свою маму принять гостью на 2 недели. Апофеозом стало то, что однажды она завалилась к нам вместе с новым мужем и его братом! Вскоре мы переехали на новую квартиру, и адрес я ей не сообщила. © Вера З. / Dzen
  • Жена как-то лепила вареники, и вышли они здоровенные — больше, чем чебуреки. А за пару дней до этого сын накосячил: то ли все конфеты слопал, то ли еще что, и жена ему запретила таскать еду без спроса. Вечером к нам пришли гости, сидим, болтаем, и тут сын подходит и жа-а-алобно так: «Мама, можно я себе два вареника сварю?» Таких осуждающих взглядов я на себе еще не видел. © Подслушано / Ideer
  • Снимаю квартиру в доме, в котором прямо все слышно, соответственно, и соседей. Был один случай. Вечер, у меня тишина, лежу и читаю книжку. К соседям пришли гости. Их гостья высокомерно восклицает: «А, так у вас однокомнатная?!» Мне показалось, что тогда я услышала, как скрипнули зубы хозяйки. © Подслушано / Ideer
  • Была у нас однажды странная гостья, знакомая подруги, которая пришла с ней за компанию и видели мы ее первый раз. За столом при общении с этой дамой было как-то неуютно, пока не поняли, что ей досталось место прямо напротив зеркала и она все время смотрит только на себя, рассказывая какую-нибудь историю. Ни разу не поймали ее взгляда на себе! Неотразимая, наверное. © Подслушано / Ideer

Бонус: нежданные гости — стимул навести порядок дома

  • Четвертый час утра, я стою на табуретке, вешаю занавески. Дорогие гости, приезжайте, пожалуйста, почаще! Благодаря вашей внезапности в моей берлоге периодически происходит уборка! © Подслушано / Ideer

Да уж, некоторых визитеров явно хочется развернуть назад прямо с порога. А у вас тоже однажды накипело после визита гостей? Вы всегда можете выпустить пар в комментариях к этой статье.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее