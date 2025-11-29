15 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не организовал семейный чат
Семья — это любовь, поддержка и, конечно, семейный чат, где царит абсолютный хаос! Если ваш телефон не разрывается от картинок от бабушки, голосовых сообщений от мамы и бесконечных споров о даче, вы, вероятно, живете не на этой планете. Мы пролистали архивы, чтобы собрать самые уморительные и до боли знакомые переписки, которые показывают, как тяжело и смешно бывает общаться с близкими в мессенджерах.
- У меня есть два семейных чата. Один с мужем и детьми, второй — с мамой и братом. О существовании второго муж не знал. Как-то хотела скинуть фотку маме, но перепутала чаты и без задней мысли сказала: «Ой, я не вам хотела, а другой семье». А муж в ответ посмотрел на меня таким ошалевшим взглядом! © Опознанная выхухоль / ADME
- У нас есть семейный чат. Там бабушки, дедушки, сестры, мужья... Добавила и я своего супруга. Ничего не предвещало беды, пока я не выложила нашу с ним совместную фотку из отпуска в этот чат. Одна родственница написала мне: «Ты красотка!» Муж мой ее спрашивает: «А я?» На что она отвечает, шутя: «А ты спортивный и подтянутый». Он оскорбился и сказал мне, чтобы я удалила его, раз уж он «недостаточно красив для моих родственников». Мужику 44 года. © Подслушано / Ideer
- С мужем разводимся, пишу ему: «Мы должны вдвоем писать заявление и каждый свою пошлину оплатить. Если я оплачу, а ты — нет, нас просто не разведут». Отвечает: «Я знаю. Можем пойти вместе, а ты заплатишь и за себя, и за меня. Развод же нужен тебе, а не мне». © istorii_zinochki
«Храню этот скриншот как доказательство того, что у меня потрясающая семья»
- Старший брат в чат шлет фотку торта и пишет: «Смотрите, что мы сделали!» И понеслось — кто пельмени налепил, кто шкаф собрал. Все делятся, только младший молчит. Проходит два дня, и он пишет: «А смотрите, что мы сделали!» И — бах! — фотка теста с двумя полосками. © Мамдаринка / VK
- Мама создала семейный чат и просто без остановки спамила фотками. Я терпела, но один день открываю — 200 новых фото, причем ерунда всякая. Ну я и вышла. А потом мама взяла и называла меня «брюзгой» и начала шутить, что я, должно быть, ненавижу семью, раз не могу смириться с простыми фотографиями. Братья и сестры считают, что я мелочная, и говорят, чтобы я вернулась в чат и перестала ворчать. © Live_Distribution_88 / Reddit
- Недавно заметила, что в нашем семейном чате появился новый участник. Фамилия еще такая знакомая. Вчитываюсь, а это мой бывший. Мы расстались почти два года назад, причем не очень красиво. Пишу маме: «Ты чего творишь?» А она мне спокойно так: «Он хороший человек, мне с ним интересно. Мы все это время общались». Я в шоке. Оказывается, после расставания она продолжила с ним переписываться. И вот теперь она решила, что ему будет не лишним вернуться к нам хотя бы в чат. А мне теперь смотреть, как он шутит с моим дядей, поздравляет мою тетю с днем рождения и шлет маме фотки домашних котлет. Я сижу и думаю: кто вообще тут сошел с ума, я или вся моя родня? Такое ощущение, что если я когда-то выйду замуж, они все равно его будут звать на семейные ужины. © Мамдаринка / VK
«Мои родители в разводе 20 лет. Пишет мне сегодня батя»
- У нас есть семейный чат. И вот там уже около восьми лет мой дедушка пишет ежедневно про праздники или дни рождения известных людей. Вроде мелочь, но он каждый вечер сидит в интернете, выписывает все на листочек и потом набирает текст для нас. Эти его ежедневные старания — такое золото! © yulia_cakemade
- В чатике состоят: две сестры моего мужа, его мама и я. Сам муж участвовать отказался. Одна из его сестер (назовем ее сестра № 2) вечно просит меня выкладывать в чат фотки наших детей, чтобы свекровь на них посмотрела. Ну, я и выкладываю. Что делает свекровь: игнорирует фотки моих детей, зато заваливает комплиментами фотки детей, которые шлет сестра № 1. © FantasticAd4938 / Reddit
- У нас с родителями два разных чата: один — с мамой, другой — с папой. Они очень счастливы в браке, и оба были в шоке, когда узнали о двух чатах. Все превратилось в семейную шутку, когда мы объяснили, что так случилось из-за того, что у них разные операционные системы, и мы не можем заставить их использовать один и тот же мессенджер. © Beachwitch456 / Reddit
«Юмор моих родителей — это нечто. Я вчера вышла замуж, а сегодня...»
- Каждое утро начинается с картинок от бабушки в семейном чате. То с праздником поздравит, то котика отправит. На прошлой неделе вся семья заметила, что уже 2 часа дня, а картинок нет. Быстро собрались, помчали к ней. Приехали, а там она. Говорит такая: «Я специально так сделала, чтобы посмотреть, как быстро вы приедете». Приколистка, блин, нашлась... © Палата № 6 / VK
- Моя сестренка написала в семейный чат слово «спасите» заглавными буквами. Недолго думая, папа выскочил в подъезд и пробежал десять этажей до ее квартиры, потому что лифт не работал. Запаниковал. Забегает он к ней в квартиру, а сестра такая, мол, у меня кузнечик на балконе, мне страшно. © nurillya_edu
- Моя свекровь специально зашла в групповой чат со всех устройств: телефон, ноутбук и планшет, чтобы получать сразу много уведомлений, когда приходит одно сообщение. Она так чувствует себя популярной, когда все начинает пиликать она говорит: «О, сколько пришло сообщений!», хотя это всего лишь один человек, отправляющий одно сообщение группе. © Squeak_Squeakum / Reddit
Без последнего сообщения сюжет принял бы весьма пикантный оборот
- Подарил бабушке и дедушке по смартфону, чтобы быть с ними на связи. Сначала, конечно, ничего не понимали и не хотели разбираться. Но когда показал все функции и возможности телефона, то им очень даже понравилось. В какой-то момент дошло до того, что они в чат начали скидывать мемы. Недавно я приехал к ним в гости и знатно офигел, потому что на стене в рамках красовались теперь не только семейные фото, но и те самые мемы. Выяснилось, что бабушка и дедушка выбрали самые смешные и повесили на стены, чтобы улыбаться, когда видят их. © Палата № 6 / VK
- Брат с семьей сейчас отдыхает. Шлет нам фотки в семейный чат. На всех фотографиях у моей племянницы недовольное лицо. Спрашиваю у брата: «Что случилось?» Он ответил: «Не по-модному фотографируем». © krasivogradova
- Сделали семейный чатик под всякие хотелки. Чтобы скидывать туда ссылки на вещи, которые приятно получить в качестве подарка. За три месяца жена и дети накидали кучу ссылок. Сегодня решил отправить свою первую хотелку и понял, что это не чат, а канал и я там подписчик без права публикаций. © soratnik
И хотя порой нас раздражают бесконечные голосовые сообщения, странные стикеры и настойчивые вопросы, мы все равно с нетерпением ждем этих уведомлений. Ведь именно в этих чатах есть все от нежности и заботы до искрометного юмора и неподдельного абсурда.