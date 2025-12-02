18 человек, которые так круто упаковывают подарки, что их и открывать-то жалко

Герои нашей статьи уверены: недостаточно просто найти подарок, его нужно еще и как-нибудь оригинально завернуть. Они приложили множество усилий, чтобы упаковка поразила одариваемого ими человека. И знаете, получилось это у них потрясающе!

«Уже больше 40 лет мы по традиции дарим дедушке одну и ту же вещь и смешно и оригинально ее упаковываем»

Это шедевр, не иначе! Хотелось бы увидеть его лицо, когда он начнет его разворачивать. © Unknown author / Reddit

«Подарки на день рождения для годовалого и пятилетнего ребенка, а также для мамы»

Мне не захотелось бы их открывать! Упаковка сама по себе — произведение искусства. © Kalabear87 / Reddit

«Маме на день рождения мы решили подарить билеты в театр. И вот как мы их упаковали! Билеты в шарике»

Обалдеть! Подождите, я подниму свою челюсть с пола! © Sarumantic / Reddit

«В прошлом году на Рождество для жены я упаковал кружку с Муми-троллями в виде фена»

«Упаковка подарков для меня — это что-то среднее между хобби и страстью. Я горжусь этим делом больше всего»

«Подарок брату на день рождения я упаковал в коробку- лабиринт, которую проектировал 2 дня, а печатал больше 50 часов»

«В комплекте ключ-шестигранник для открытия замка, 3 шарика, бюст человека паука с магнитом для проведения шарика по лабиринту. Внутри деньги и кое-что, что он давно хотел, но сам не покупал».

«Моя жена всегда старается упаковать подарки лучше, чем я. Но не в этом году!»

«Сынишка хотел только открытки на Рождество. Мы их упаковали в виде оленей Санты»

«На Рождество решила подарить своему парню бушлат. У меня не было подходящей коробки, и вот что я сделала»

«Мы с братом всегда упаковываем подарки друг другу так, чтобы их было сложно открывать. В этом году он меня возненавидит»

«Упаковка подарка с помощью ткани, шпагата и сосны»

«Это до сих пор один из моих самых любимых подарков для свекрови: полотенца для посуды. Она осталась довольна»

«Купила огромную коробку подгузников в подарок на рождение ребенка. Решила проявить креативность с упаковкой. Туалетная бумага вместо открытки»

«Моя девушка научила меня правильно упаковывать подарки, так что в этом году я постарался как никогда!»

«Внутри унитаза лежала милая кофейная чашка в виде кота и коробка смеси для горячего шоколада, а внутри вантуза — забавная открывалка в форме летучей мыши»

«Если бы я могла уйти с основной работы и заниматься упаковкой подарков каждый день, я бы это сделала!»