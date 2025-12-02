Господи, adme, там даже за вас переводчик постарался - "Выводим маскировку подарков на новый уровень. Это всего лишь зонт для гольфа, в упаковке, сделанной из картона и скотча."
18 человек, которые так круто упаковывают подарки, что их и открывать-то жалко
Герои нашей статьи уверены: недостаточно просто найти подарок, его нужно еще и как-нибудь оригинально завернуть. Они приложили множество усилий, чтобы упаковка поразила одариваемого ими человека. И знаете, получилось это у них потрясающе!
«Уже больше 40 лет мы по традиции дарим дедушке одну и ту же вещь и смешно и оригинально ее упаковываем»
- Это шедевр, не иначе! Хотелось бы увидеть его лицо, когда он начнет его разворачивать. © Unknown author / Reddit
«Подарки на день рождения для годовалого и пятилетнего ребенка, а также для мамы»
- Мне не захотелось бы их открывать! Упаковка сама по себе — произведение искусства. © Kalabear87 / Reddit
«Маме на день рождения мы решили подарить билеты в театр. И вот как мы их упаковали! Билеты в шарике»
- Обалдеть! Подождите, я подниму свою челюсть с пола! © Sarumantic / Reddit
«В прошлом году на Рождество для жены я упаковал кружку с Муми-троллями в виде фена»
Мило. Развернуть подарок и увидеть вещь, как минимум, в десять раз дешевле ожидаемого. Тонкий юмор.
«Упаковка подарков для меня — это что-то среднее между хобби и страстью. Я горжусь этим делом больше всего»
«Подарок брату на день рождения я упаковал в коробку- лабиринт, которую проектировал 2 дня, а печатал больше 50 часов»
«В комплекте ключ-шестигранник для открытия замка, 3 шарика, бюст человека паука с магнитом для проведения шарика по лабиринту. Внутри деньги и кое-что, что он давно хотел, но сам не покупал».
«Моя жена всегда старается упаковать подарки лучше, чем я. Но не в этом году!»
«Сынишка хотел только открытки на Рождество. Мы их упаковали в виде оленей Санты»
«На Рождество решила подарить своему парню бушлат. У меня не было подходящей коробки, и вот что я сделала»
«Мы с братом всегда упаковываем подарки друг другу так, чтобы их было сложно открывать. В этом году он меня возненавидит»
«Упаковка подарка с помощью ткани, шпагата и сосны»
«Это до сих пор один из моих самых любимых подарков для свекрови: полотенца для посуды. Она осталась довольна»
«Купила огромную коробку подгузников в подарок на рождение ребенка. Решила проявить креативность с упаковкой. Туалетная бумага вместо открытки»
- Это гениально! © DarkestBungeon / Reddit
«Моя девушка научила меня правильно упаковывать подарки, так что в этом году я постарался как никогда!»
«Внутри унитаза лежала милая кофейная чашка в виде кота и коробка смеси для горячего шоколада, а внутри вантуза — забавная открывалка в форме летучей мыши»
«Если бы я могла уйти с основной работы и заниматься упаковкой подарков каждый день, я бы это сделала!»
«Вот как я упаковала один из рождественских подарков мужа. Спорим, вы не догадаетесь, что это было»
Комментарии
На реддите существуют две крайности: переработка простыней, скатертей и даже носков(!) в предметы гардероба-экологичная экологичность! И создание огромного количества мусора на пустом месте-упаковка мелких подарков в такое количество оберточной бумаги.
Я не понимаю этого прикола.
Был тайным сантой. Вроде там скетчбук и набор линеров. Завернул в обычную крафт бумагу. Состарил лист бумаги, потом распечатал на нём рисунки да винчи. Обжег края, приклеил, и бичевкой подвязал.