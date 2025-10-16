20+ человек, которые решили, что они и сами с усами, так что незачем платить мастеру

Хорошего мастера иногда днем с огнем не сыщешь, а если сыщешь, то придется раскошелиться. Вот некоторые экономные пользователи из сети и решают решить проблему своими руками. Но выходит у всех по-разному. И вот самые яркие примеры.

«Решила сама подстричься. Боже, как мне завтра в школу идти?!»

«Жена хотела потратить целых $ 10 на кран в ванную! Хотела купить удлинитель, чтобы сыну было удобно мыть руки. Но я сэкономил»

Я бы заплатил больше, чтобы только не видеть этого. © ASAP-Tiii / Reddit

«Друг пришел глянуть квартиру для аренды. Ему сказали, что это душ»

И риелтор такой смотрит невинно, как будто все ок. © Unknown author / Reddit

«До и после. Почти все готово, осталось только повесить новую занавеску для душа и кашпо»

«Отец не захотел платить за ремонт кондиционера. Вот его „бесплатное“ решение»

«Хотела испечь торт, как на фото, ко дню рождения своего парня. Но глазурь растаяла, так как коржи были еще горячие»

«Мой парень перекрасил наш белый диван из-за пары пятен»

Теперь на него можно пролить что угодно, и заметно не будет! © preyforkevin / Reddit

«Моя ванная до и после. Делала ремонт вместе с папой»

«Решил установить дополнительную розетку. Как мне вернуть стене нормальный вид?»

«Мне надоело, что колесики на чемодане постоянно ломаются. Так что просто напечатал на 3D принтере несколько нашлепок и теперь всегда ношу с собой»

«Решил прикрутить пару полок для жены и случайно просверлил дырки в ванную»

«Папа нашел на свалке старый холодильник, очистил его, а муж сделал основание и добавил финальные штрихи. Теперь у меня есть кухонный островок»

«Решила сама подстричь себе челку. В следующий раз пойду к парикмахеру!»

«Хожу по собеседованиям в поисках работы. Решила обработать брови воском, чтобы выглядеть солиднее»

«Впервые сама сделал маникюр и угрохала на это целых 6 часов. Но результат того стоил»

«Вот так мой свекор установил воздуховод. Аж глазам больно. Теперь ломаем голову, что с ним делать»

Господи, это выглядит настолько нелепо, что прям тянет на шедевр! © SnakeJG / Reddit

«Как говориться семь раз отмерь и один раз отрежь! Думал, что кухонный фартук у меня выйдет хорошо, а теперь не знаю, что с этим кошмаром делать»

«Сделал на кухне ремонт за копейки. Уложился в два дня. Ну не молодец ли я!»

«Занимался ремонтом в ванной 4 месяца. Просмотрел массу видео, наделал кучу ошибок, но результатом очень доволен»

«Забыл нанести грунтовку перед тем как делать наливной пол. Вышло, мягко говоря, не очень»

«Вот такой ремонт можно сделать за 8 месяцев. Кстати, из нового здесь только раковина и столешница»

«Приятель попросил подстричь его. Эксперимент вышел неудачный»

«Красила ногти целых 2 часа, старалась как могла. Маникюр — это явно не мое!»

«Мои акриловые ноги немного откололись. Я слегка подпилила их, а сверху нашлепала наклейки. Кажется, вышло мило»

«Решила покрасить волосы в темный золотисто-коричневый цвет. Теперь не знаю, что с этим делать»

«Захотела покрасить сумку в серо-зеленый цвет, но совсем забыла как быстро нейлон впитывает акрил. С зеленым явно вышла ерунда какая-то»