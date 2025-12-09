Как выглядели бы офисные будни и корпоративы на полотнах знаменитых живописцев

«Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Поцелуй» Густава Климта, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи — эти и другие не менее известные картины каждый хоть раз да видел и помнит. Но нам захотелось похулиганить и перенести героев этих полотен в современные офисы, а некоторых из них — даже на корпоративы. Получилась просто умора!