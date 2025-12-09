никогда не любила желтый цвет, но вдруг обнаружила, что мне идет теплый золотой. теперь очень люблю этот цвет
Как выглядели бы офисные будни и корпоративы на полотнах знаменитых живописцев
«Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Поцелуй» Густава Климта, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи — эти и другие не менее известные картины каждый хоть раз да видел и помнит. Но нам захотелось похулиганить и перенести героев этих полотен в современные офисы, а некоторых из них — даже на корпоративы. Получилась просто умора!
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
«Молочница», Ян Вермеер
Что может делать в офисе молочница Вермеера? Конечно же, наливать воду из кулера!
«Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
Легко представить Адель сияющей на новогоднем корпоративе.
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
Скорее всего, купчиха бы была главным бухгалтером и перекусывала бы прямо во время работы.
«Девочка на шаре», Пабло Пикассо
Герои этой картины отлично бы вписались в небольшой сабантуй в офисе.
«Мона Лиза», Леонардо да Винчи
Ну а эта красотка оставалась бы невозмутимой, даже если бы ее завалили работой, даже во время жестких дедлайнов.
«Женщина в шляпе», Анри Матисс
Уверены, если бы эта женщина с полотна Матисса оказалась работницей в офисе, она сидела бы за столом со скучающим лицом.
«Танец в Буживале», Пьер Огюст Ренуар
Герои этой картины отлично бы смотрелись на современном офисном корпоративе.
«Видение Фьямметты», Данте Габриэль Россетти
Так вот, какое у меня выражение лица, когда со мной хотят поспорить, а потом резко передумывают…
Примерно с таким же выражением лица героиня этой картины выслушивала бы выговор от начальника.
«Итальянский полдень», Карл Брюллов
Примерно с таким бы лицом героиня с полотна Брюллова принимала бы букет от коллег.
«Поцелуй», Густав Климт
Эта картина как никакая другая отлично подходит для демонстрации служебного романа.
«Леди из Шалот», Джон Уотерхаус
Заваленная бумагами, леди из Шалот с горечью осознает, что домой она сегодня вернется нескоро.
«Крик», Эдвард Мунк
А герой «Крика», хоть и тоже завален работой, задерживаться не планирует. Он сладко потягивается и собирается домой.
«Камилла Моне в японском костюме», Клод Моне
Ну а Камилла бы точно была главной звездой на новогоднем корпоративе.
«Хозяйка и служанка», Ян Вермеер
Героини этой картины обсуждали бы рабочую задачу.
«Парижанка», Альберт Эдельфельт
Парижанка бы позировала для фото во время корпоратива.
«Рыболов», Василий Перов
Именно таким бы напряженно-заинтересованным взглядом рыболов с картины осматривал бы закуски на корпоративе.
«Портрет актрисы Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
Жанна — олицетворение легкости, радости. Именно с таким бы счастливым лицом она встречала бы курьера с бизнес-ланчем.
Как думаете, героев каких картин можно было бы отправить в офис? Какой художник лучше всего передал бы офисную драму? Делитесь мнением в комментариях!
Комментарии
Готова поспорить насчёт Жанны Самари. Кто с такой радостью встречает курьера с обычным обедом? Там роллы или даже косметика 🤣