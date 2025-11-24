Мы решили узнать, как бы выглядели 14 известных картин, если бы на них были изображены обычные семьи
Многим кажется, что персонажи с полотен великих художников — это далекие, почти нереальные образы, мало похожие на нас. Но на самом деле они были такими же обычными людьми, со своими чувствами, привычками и характерами. Поэтому мы решили пофантазировать и представить, как выглядели бы герои знаменитых картин, если бы они жили сегодня, в наше время.
Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини»
П. Федотов, «Сватовство майора»
В. Васнецов, «Аленушка»
В. Васнецов, «Богатыри»
З. Серебрякова, «За туалетом»
Ф. Буше, «Мадам де Помпадур»
а что, в обычных семьях нормально весь день со стогом на голове ходить?
С. Рафаэль, «Донна Велата»
От современной жизни мешки под глазами появились Вряд ли она бы позировала бы с этим.
Ж. Фрагонар, «Читающая девушка»
В. Тропинин, «Кружевница»
Тогда бы уже вышивку современную сделали. Кстати я не понимаю как делают так аккуратно пучок аж на макушке, это ппц сложно а представляют будто такая простая прическа домашняя даже
П. Ренуар, «Танец в Буживале»
Дж. Уистлер «Симфония в белом № 1»
К. Маковский, «За чаем»
Эта кичка - не аналог полотенца, а обычный или даже праздничный убор в то время, как и одежда не аналог халата утреннего, так что мимо
Б. Кустодиев, «Купчиха за чаем»
Х. Карреньо де Миранда, «Портрет Карла II»
Ну по крайней мере с таким носом гармоничнее большой рот. А брекеты в тему, у них был семейный мезиальный прикус
