4 часа назад
Мы решили узнать, как бы выглядели 14 известных картин, если бы на них были изображены обычные семьи

Многим кажется, что персонажи с полотен великих художников — это далекие, почти нереальные образы, мало похожие на нас. Но на самом деле они были такими же обычными людьми, со своими чувствами, привычками и характерами. Поэтому мы решили пофантазировать и представить, как выглядели бы герои знаменитых картин, если бы они жили сегодня, в наше время.

Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини»

П. Федотов, «Сватовство майора»

В. Васнецов, «Аленушка»

В. Васнецов, «Богатыри»

З. Серебрякова, «За туалетом»

Ф. Буше, «Мадам де Помпадур»

Muereske
3 часа назад

а что, в обычных семьях нормально весь день со стогом на голове ходить?

С. Рафаэль, «Донна Велата»

Ж. Фрагонар, «Читающая девушка»

В. Тропинин, «Кружевница»

Alice Demenz
19 минут назад

Тогда бы уже вышивку современную сделали. Кстати я не понимаю как делают так аккуратно пучок аж на макушке, это ппц сложно а представляют будто такая простая прическа домашняя даже

П. Ренуар, «Танец в Буживале»

Дж. Уистлер «Симфония в белом № 1»

Ana.Rok
3 часа назад

Неглиже и патчи для оправдания беспорядка в прическе?

К. Маковский, «За чаем»

Alice Demenz
15 минут назад

Эта кичка - не аналог полотенца, а обычный или даже праздничный убор в то время, как и одежда не аналог халата утреннего, так что мимо

Б. Кустодиев, «Купчиха за чаем»

Х. Карреньо де Миранда, «Портрет Карла II»

Alice Demenz
12 минут назад

Ну по крайней мере с таким носом гармоничнее большой рот. А брекеты в тему, у них был семейный мезиальный прикус

