10 скрытых знаков в картинах, о которых вам не расскажут ни на какой экскурсии

В истории искусства обезьяна имела разную символику. В Средневековье она воплощала человеческие пороки, поэтому ее часто изображали с яблоком в руках. Люди видели в этом животном, скорее, карикатуру на самих себя.

Позже, начиная с Нового времени, в обезьяне стали замечать ее талант к подражанию, что привело к прямой параллели: обезьяна подобна человеку. Эту мысль мастерски развили художники, изображая ее в человеческих образах, занятым привычными нам делами. Дело дошло до того, что художники начали писать свои автопортреты в виде обезьян. Ведь искусство тоже подражает реальности, и обезьяна как воплощение этой философии подходила как никто.

Пика своей «популярности» этот образ достиг в фривольные времена рококо. Тогда обезьяна могла сидеть с семьей за столом, играть на музыкальных инструментах, читать газету или оценивать предметы искусства.