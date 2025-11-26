« поскольку его мясо считалось нетленным». Что только не едят! Впервые вижу словосочетание «павлинье мясо» 😲
10 скрытых знаков в картинах, о которых вам не расскажут ни на какой экскурсии
Часто, глядя на картины известных художников, мы видим обилие визуальных элементов — красиво разложенные предметы, замысловатые жесты или разнообразных животных. Без контекста кажется, что все это сделано лишь ради внешней красоты и не несет особого значения. Однако, если присмотреться внимательнее, то даже в самых очевидных вещах можно обнаружить глубокий смысл.
Обезьяна
В истории искусства обезьяна имела разную символику. В Средневековье она воплощала человеческие пороки, поэтому ее часто изображали с яблоком в руках. Люди видели в этом животном, скорее, карикатуру на самих себя.
Позже, начиная с Нового времени, в обезьяне стали замечать ее талант к подражанию, что привело к прямой параллели: обезьяна подобна человеку. Эту мысль мастерски развили художники, изображая ее в человеческих образах, занятым привычными нам делами. Дело дошло до того, что художники начали писать свои автопортреты в виде обезьян. Ведь искусство тоже подражает реальности, и обезьяна как воплощение этой философии подходила как никто.
Пика своей «популярности» этот образ достиг в фривольные времена рококо. Тогда обезьяна могла сидеть с семьей за столом, играть на музыкальных инструментах, читать газету или оценивать предметы искусства.
Кошка
Кошки — наши давние спутники, которые и по сей день вызывают умиление и восторг. Однако их символика в истории искусства всегда была весьма неоднозначной. В отличие от собак, кошки традиционно ассоциируются с самостоятельностью, независимостью и меньшей склонностью к привязанности. Эти черты привели к формированию устойчивого стереотипа, где кошки ассоциировались с непостоянством женской натуры.
На картинах кошка часто является аллегорией чувственности и легкомыслия. Одним из примеров является известная картина Эдуарда Мане «Олимпия». Изображая куртизанку, Мане поставил рядом с ней именно черную кошку — символ независимости и легкомыслия. А до этого, изображая известную богиню Венеру, часто художники рядом рисовали собачку, как знак супружеской верности. Поскольку Мане любил «посягать» на мировые шедевры, беспощадно переделывая их, в «Олимпии» он не только заменил известную богиню на куртизанку, но и ее известный атрибут — собаку.
Этот образ еще резко контрастирует с собакой, которая в произведениях вроде «Портрета четы Арнольфини» Яна ван Эйка традиционно выступает как знак верности и супружеской преданности.
Павлин
У павлина была очень неоднозначная и порой противоречивая символика, начиная с античных времен. В греческой культуре он был одним из главных атрибутов богини Геры, царицы богов. Считалось, что «глаза» на его роскошном хвосте были словно всевидящее око.
Со Средневековья его символизм стал двойственным. С одной стороны, павлин начал воплощать идею бессмертия, поскольку его мясо считалось нетленным. С другой стороны, его же необычайная красота превратила его в символ гордыни и тщеславия. Именно поэтому павлин, изображенный рядом с каким-либо персонажем, часто указывает на его высокомерие или самолюбование. Например, падшего ангела традиционно изображают с павлиньими перьями, что является прямым указанием на его главную причину падения. Да и помимо него, если в портрете рядом с очаровательной дамочкой находится павлин, значит она уж точно не блестит своей скромностью.
Указательный палец
Сначала кажется, что это вполне понятный жест, но в живописи он может иметь разные значения и вариации. Герои, которые изображаются указывающими на что-то, обычно хотят донести до нас несколько вещей:
- обратить наше внимание на какой-то предмет;
- указать, что в картине речь идет об очень важном вопросе (обычно в таких случаях рядом находится «ученик» или слушатель);
- проявить волю или приказать что-то подчиненным.
Если указательный палец направлен вверх, это либо говорит о том, что герой взывает к существованию высшей силы, которая «все видит», либо, наоборот, бросает ей вызов. В любом случае этот жест очень говорящий, и если вы замечаете его в картинах, значит, здесь происходит что-то действительно важное.
Рука, положенная на грудь другого
В Средневековье этот жест означал утверждение своей власти над кем-то. А если герой одновременно обнимает, то это полноценный знак супружеского обряда. Обычно с таким жестом изображаются пары — словно мужчина указывает, что женщина вышла замуж и теперь он несет ответственность за ее благосостояние и жизнь.
Интересно, что в картине Рембрандта это не просто формальный жест, а визуальное проявление нежных чувств супруг. Если в Средние века у художников почти не было возможности передать индивидуальные особенности своих героев, то Рембрандт превращает старый символ в живой, эмоциональный знак. Взгляд мужа, нежное прикосновение к жене — все это передает то трепетное чувство, которое испытывает влюбленный мужчина по отношению к своей жене.
Однако этот жест не всегда указывает на супружеские отношения. Например, в картине Яна Вермеера «Сводница» мужчина обнимает незнакомую женщину и тайно передает ей монету. Здесь мы имеем дело с практичной сделкой между мужчиной и женщиной.
Собака
Мы уже говорили, что собака часто символизирует верность и преданность, но ее значение в искусстве куда шире. Художники особенно любили изображать охотничьи породы как знак аристократического происхождения и их беззаботного образа жизни. Иногда одна и та же порода становилась символическим обозначением самого художника, как померанский шпиц у Гейнсборо или мопс Хогарта, отражавший упрямый характер самого автора.
Миниатюрные декоративные собачки указывают на высокий статус владельца, ведь, как и их хозяевам, им не нужно было трудиться. Охотничьи собаки, напротив, были аллегорией благородства и дисциплины.
Но в живописи нередко встречаются и уличные собаки. Через них художники раскрывали темы бедности и социальной несправедливости. Таким образом, в картинах разные породы собак могли рассказать не только про самого владельца, но и про целую эпоху.
Гримасы
С античных времен считалось, что лицо — это зеркало души, поэтому его намеренное искажение всегда воспринималось как знак внутренней порочности. Гримаса не только высмеивала оппонента, но и деформировала лицо самого человека. Именно поэтому художники изображали с обезображенными лицами грешников, безумцев, дураков и невежд. Во фламандской и немецкой живописи XV–XVI веков такие персонажи стали особенно популярны и служили символом человеческих пороков.
В Средневековье идея «лица-зеркала» усилилась, и еще помимо этого рот стал считаться важным органом, неприкосновенной частью. Любой жест, связанный со ртом — гримаса, кривляние, высовывание языка, только подчеркивал дурной нрав, нечистые намерения или моральную испорченность персонажа.
Белка
Несмотря на то, что белка довольно милое существо, в искусстве ее репутация далеко не положительная. Все началось еще в германской мифологии, где белка сеяла раздор между орлом и драконом, живущими на Иггдрасиле. Кроме того, ее критиковали за привычку запасаться едой на зиму, поэтому она стала символом корысти и жадности. А во времена Ренессанса появилась история о том, что белка-самец зимой может бросить свою спутницу, из-за чего этот образ превратился в противоположность аллегории собаки, как знака супружеской любви и верности.
Эта символика хорошо читается в картине Лоренцо Лотто «Свадебный портрет Николы Бонджи и его жены». Муж указывает на белку, а в другой руке держит надпись со словами: «Человек никогда не должен», т.е. никогда не должен вести себя как белка. Таким образом, эта картина становится своеобразной противоположностью знаменитого «Портрета четы Арнольфини» Яна ван Эйка, где символика, наоборот, подчеркивает верность и надежность супругов.
Необычные натюрморты
Нам иногда кажется, что в натюрмортах художник просто хотел передать идеальную фактуру и красоту предметов. Однако это не всегда так. Порой у них может быть очень глубокое философское содержание. Например, через предметы художник мог показать пять чувств человека — обоняние, осязание, слух, зрение и вкус. А в других случаях поделиться своими глубокими размышлениями через фрукты: яблоки были символом искушения и знания, виноград — удовольствия и похоти (так как был связан с Вакхом), а гранаты — знаком супружеской верности, так как Персефона именно его зерна съела в подземном царстве в знак обещания, что выйдет замуж за Аида.
Например, в известном натюрморте Караваджо изображены гниющие фрукты. Это не случайно: таким образом он передавал свое отношение к реалиям эпохи или собственное эмоциональное состояние.
В натюрмортах голландских мастеров вы наверняка замечали обилие лимонов. Этот фрукт символизирует обманчивость земной красоты, так как снаружи он яркий и привлекательный, но внутри — кислый.
Непрямое положение тела
Часто чрезмерные ужимки, неестественные наклоны или падение тела могут намекать на то, что изображенный человек либо обманщик, либо гордец. Во всяком случае, он уж точно противоположность добродетельности и честности. Вы, вероятно, замечали, что у важных и «уважаемых» фигур почти всегда прямая осанка.
В XIII веке такие «нестабильные» позы даже имели свое название — акробатические, поскольку казались людям слишком далекими от реальности. И это не случайно: в то время к шутам, актерам и вообще к искусству пародирования относились довольно скептически. Считалось, что, искажая свои позы и лицо, человек обезображивает себя и тем самым оскорбляет свое «высшее происхождение».
