Люди рассказали про 17 вещей, которые словно шептали: «Купи меня»

У многих вещей в нашем доме есть своя история. Что-то подарил любимый человек, что-то досталось от бабушки, что-то было куплено на первую зарплату. Но есть отдельная категория — вещи, увидев которые, мы мгновенно поняли, что без этой находки из магазина уже не уйдем. Аляповатая лампа, милая кружка, дизайнерская сумочка или свадебное платье, купленное еще до помолвки, — каждому свое. Мы собрали истории людей, которые послушали свое сердце и не прогадали.

«Эта чайная кружка настолько милая, что я просто не смог ее не купить. Моя сердце растаяло»

«Благодаря этим туфелькам я теперь могу косплеить сварливую секретаршу из 1900-ых»

«Купил офорты Дали всего за $ 1 на гаражной распродаже»

«Боги секонд-хенда сегодня ко мне благосклонны!»

«Не смогла пройти мимо»

«Увидела его два года назад, а купила только сейчас. Оно дожидалось меня все это время»

«Скоро выхожу замуж. Долгое время не могла найти платье, наткнулась на это, стоит всего $ 40»

«Если эта красота не впишется в интерьер, то я просто перееду!»

«Нашла комод в стиле ар-деко за $ 45!»

«Купила гобеленовый жакет всего за $ 12»

«На этой неделе в местном секонд-хенде нашла просто невероятное винтажное платье!»

«Нашла мечту своей юности! Я думала, что у меня никогда такой не будет. И вот: куплена за копейки, в полной комплектации и абсолютно рабочая»

«Узор просто потрясающий, никогда так не завидовал никому»

«Моя жена нашла старинную ковбойскую лампу в антикварном магазине»

«Я даже еще не помолвлена, но уже купила свадебное платье! Мой парень считает, что я сошла с ума, а я на седьмом небе от счастья. Оно идеально!»

«Нашел странную лампу в форме кубика льда меньше, чем за $ 5»