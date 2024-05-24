Тоже хотелось бы так сделать, но как? Орнаменты и рисунки распечатать на принтере?
20+ человек, у которых золотые руки растут прямо из нужного места
Фотоподборки
1 час назад
Есть люди, в руках которых обычный кусок дерева или камня превращается в маленький шедевр, а торт похож на произведение искусства. Рассматривать работы таких рукоделов можно бесконечно, ведь каждая деталь в них свидетельствует о настоящем таланте.
«Сделал дом на заказ, получил отзыв: „Думал, невозможно удивить человека с зарплатой больше 250 тысяч. Но благодаря вам мне удалось!“»
«Бывший муж говорил, что у меня ничего не получится. Развелась. Занялась рукоделием. И вот моя новая жизнь!»
«Очень хотелось воссоздать в миниатюре комнату моих бабули и деда. Там я родилась, там прошли все каникулы, туда еще много лет мы все приезжали в гости»
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«Давно уж нет моих близких, и квартиры той нет, но я помню каждый день, проведенный там».
«Сделала уставшего мухожука, уходящего в закат с чемоданом»
- Куда слать деньги, чтобы получить такой шедевр? © RTPanda / Pikabu
«Я приготовила новый пирог. Черничная начинка и лимонно-миндальные коржи. Он полностью съедобный»
- Этот пирог слишком красивый, чтобы его есть! © blackphantomsploosh / Reddit
«Моя картина из бумажных полосок»
«Связала собачку для коллеги»
- Ты врешь, это настоящая собака! © Ok_Pomegranate793 / Reddit
«Настенные часы из цветных карандашей для моей сестры»
«Необыкновенный „парящий“ стол, который мы смастерили вместе с сыном»
«Мой приятель выложил портрет Ван Гога из снеков»
«Кусочек осени внутри одной клавиши»
«Я сделал портрет подруги из 13 000 игральных костей»
Бесконечное зеркало из зеркального акрила и светодиодных лент
«Я 60 часов складывал этот глаз в технике оригами»
Инсталляция из обожженного дерева. Напоминает очертания города, не правда ли?
Сказочный стол своими руками
«Елочные шары, расписанные мамой»
«Я создал крошечную галактику»
«Портретная кукла одного из моих любимых героев — Падме Амидалы»
Здесь «замуровано» более $ 130
«Я испекла торт, похожий на вязаный свитер»
С таким изголовьем должны сниться самые волшебные сны
«Мой первый портрет из цветных ниток и гвоздей»
Многие люди собственными руками создают нетривиальную одежду или обувь, чтобы выглядеть по-настоящему уникально. Иногда рукоделы творят из таких материалов, что только диву даешься. Но итоговый результат завораживает.
Фото на превью Ukshuinik / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Когда просто рыбы на стенке уже мало и тогда вспоминаешь про деревянные кольца от занавесей)
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Какие прекрасные и трудоемкие работы.. Просто поражаешься людскому терпению и красоте.
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