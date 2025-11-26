16 человек, которые решили: «Если уж заниматься хобби, то чтобы не как у всех»

Прикольно. Но всё-таки нужна пояснительная бригада: в чём сакральный смысл, чтобы пульт себе, а батарейки мужу? Как оно без без батареек должно работать? Ничего не понятно, но очень интересно))))
В эпоху цифрового контента, когда каждый снимок и история борются за ваше внимание, просто «иметь хобби» уже недостаточно. Нам нужен опыт, уникальная, захватывающая история, которая вдохновляет и вызывает восторг. В нашей подборке вы увидите реальные работы людей, которые вложили свое время, страсть и, главное, душу в свои увлечения.
«Месяц назад я вышла замуж. Сделала себе платье с подсветкой. Пульт дистанционного управления я оставила себе, батарейки отдала мужу»
- Какая же круть! © IrreversibleDetails / Reddit
«Сделал такую штуковину. Да, не очень красиво, но зато работает. Отобрала жена и сказала, что теперь это только ее»
А как он работает, на батарейках или от сети? И где у него моторчик?
- Не очень красиво? Чувак, это потрясающе! © Laifstaile / Reddit
«Жена сказала: давай снесем эту стенку нафиг! Но вот, что я придумал»
- Пожалуйста, не показывайте это моей жене, а то всем нашим стенам хана! © TailortheSwift / Reddit
«Я обожаю делать эти расписные крылья феи»
«Декоративная тарелка»
«Наконец-то, пятнадцать месяцев спустя, я закончил хоббитский „Шир на рассвете“»
«Завершил работу над „Библиотечным драконом“»
«Сшила новый чехол для рычага переключения передач»
«Моя сахарная коллекция»
Кста, мой ребенок тоже собирает сахар - с разных кафе в разных городах, неплохое напоминание о приятных моментах)
«Шляпа на Хэллоуин»
Веселенькая. Как-то нам в подборке рукодельников похожую куртку показывали - получился бы комплект)))
«Я наконец-то закончила работу над сумкой через плечо с застежкой-молнией»
как топорно... одна ящерка хороша . зачем зигзаг ? каркас и не нужен если будет предназначена для запасного варианта сумки но вот нитки и строчку бы надо подобрать ...
«Моя последняя дверь, которую я изготовил для местного строителя. Доволен результатом»
«Новая лошадка, которую я сделал сам»
«Мой отец вышел на пенсию и занялся новым хобби. Вот такой хлебушек»
«На этой неделе у меня появилось новое хобби, и вот что у меня получилось»
«Я попробовала свои силы в изготовлении гремлина»
Что ж, сразу видно, что наши герои отнюдь не искали очередной способ убить время. Они искали уникальный способ самовыразиться, бросить вызов традициям и, в конечном итоге, создать что-то по-настоящему вирусное и вдохновляющее.
В тему подборки - покажу новую рыбу.
Это Голда, специалист по материальным воплощениям.
Но один зуб ей старуха с корытом все же выбила)