16 человек, которые решили: «Если уж заниматься хобби, то чтобы не как у всех»

В эпоху цифрового контента, когда каждый снимок и история борются за ваше внимание, просто «иметь хобби» уже недостаточно. Нам нужен опыт, уникальная, захватывающая история, которая вдохновляет и вызывает восторг. В нашей подборке вы увидите реальные работы людей, которые вложили свое время, страсть и, главное, душу в свои увлечения.

«Месяц назад я вышла замуж. Сделала себе платье с подсветкой. Пульт дистанционного управления я оставила себе, батарейки отдала мужу»

«Сделал такую штуковину. Да, не очень красиво, но зато работает. Отобрала жена и сказала, что теперь это только ее»

Не очень красиво? Чувак, это потрясающе! © Laifstaile / Reddit

«Жена сказала: давай снесем эту стенку нафиг! Но вот, что я придумал»

Пожалуйста, не показывайте это моей жене, а то всем нашим стенам хана! © TailortheSwift / Reddit

«Я обожаю делать эти расписные крылья феи»

«Декоративная тарелка»

«Наконец-то, пятнадцать месяцев спустя, я закончил хоббитский „Шир на рассвете“»

«Завершил работу над „Библиотечным драконом“»

«Сшила новый чехол для рычага переключения передач»

«Моя сахарная коллекция»

«Шляпа на Хэллоуин»

«Я наконец-то закончила работу над сумкой через плечо с застежкой-молнией»

«Я наконец-то закончила работу над сумкой через плечо с застежкой-молнией»

«Моя последняя дверь, которую я изготовил для местного строителя. Доволен результатом»

«Новая лошадка, которую я сделал сам»

«Мой отец вышел на пенсию и занялся новым хобби. Вот такой хлебушек»

«На этой неделе у меня появилось новое хобби, и вот что у меня получилось»