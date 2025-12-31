15 историй об этом сладком последнем рабочем дне, про который еще долго будут шушукаться

Многие люди на своей работе доходят до состояния, когда последний день перед отпуском или увольнением — самое вожделенное время на свете. Но далеко не всегда этот день проходит буднично и спокойно. Герои нашей подборки надолго запомнили и поделились в сети своими историями о том, как завершались их трудовые будни.

  • Последний рабочий день перед Новым годом. Сижу себе в офисе, а в соседнем кабинете собрались сотрудники и ели апельсины. Вкусный цитрусовый запах стоял на все здание! У меня слюнки текут, но вот незадача — аллергия у меня на цитрусовые... Сижу за компьютером, смотрю за ними с завистью и роняю слезы. Подходит начальник, спрашивает, мол, чего плачешь, я ему и отвечаю: «Да апельсины без меня едят...». Буквально спустя полчаса начальник подарил мне целый ящик апельсинов. © Палата № 6 / VK
  • У нас на работе был уникальный сотрудник. Молодой парень, который постоянно «терял» все дедлайны, много пропускал и работал, откровенно говоря, так себе. На одном из заседаний наше начальство пришло к общему выводу, что этому парню пора искать новую работу. Прямо при всех сказали ему, что со следующей недели он станет свободным человеком. Знаете, что этот коллега сделал в свой последний рабочий день? Просто взял и унес все, что было у нас на кухне. Печенье, стики с кофе, овсянку, конфеты, сухофрукты, пакетики с чаем, даже банку меда спер и половинку лимона! Удивительный экземпляр! © Не все поймут / VK
  • Я больше всего ждал именно увольнения после восьми лет на той работе. По факту — я был настолько счастлив, что ухожу, что весь день ходил с идиотской улыбкой до ушей. Пожал всем руки, ушел, даже не думая сказать напоследок какие-нибудь злые слова. Это, наверное, был первый день за много лет, когда я чувствовал себя там по-настоящему счастливым. И точно второй лучший день на той работе — после того, как мне ее предложили. © corobo / Reddit
  • Я работал в розничной торговле. Менеджер был просто тираном. Я решил уволиться, но по закону требовалось отработать две недели. При этом каждый год мой менеджер уходил в отпуск на две недели в одно и то же время. Так что я пришел в свой выходной, за день до начала его отпуска, и подал заявление об уходе. В итоге и у меня также было две недели оплаченного отпуска, который я оформил заранее. Лучшая «отработка» в моей жизни. © CG1991 / Reddit
  • Это был мой последний день в фастфуде. Мой менеджер злился, что я увольняюсь, потому что поставил меня на вечернюю смену на все последние две недели. В последний вечер я мыла пол, и за минуту до закрытия зазвонил телефон. Менеджер сказал: «Подними трубку».
    Почему-то я сразу поняла, что это какой-нибудь чудила, который хочет сделать гигантский заказ навынос. Это значило: снова доставать все с полок, делать больше десяти сэндвичей, ждать, пока он приедет и заплатит, а потом перемывать все заново — пока менеджер «считает» выручку в подсобке. Он бы не помог — как последний привет перед увольнением. Он знал это, и я знала это. И ушла бы я в полночь, а не в 22:30.
    Так что я просто улыбнулась, показала на швабру и сказала, что мне надо мыть туалеты. Не дав ему сказать ни слова, убежала в уборные и начала дотошно вымывать полы, пока телефон звонил и звонил на фоне. Когда звонки прекратились, я вышла, вылила ведро с водой, а менеджер молча кипел от злости. Было уже поздно, я просто пожелала ему доброй ночи и чуть ли не вприпрыжку ушла к своей машине. © socksandpoptarts / Reddit

  • Я работал в одной семейной пиццерии. Однажды заместитель управляющего сказала, что если я сам, в свободное от смен время, освою коктейли (то есть приду и поработаю бесплатно), то она поставит меня на смены в кафе — одну-две в неделю в дополнение к моим кухонным сменам. Я потратил минимум 12 часов на обучение, и уже работал лучше некоторых коллег — так сказали опытные ребята. Но она решила, что не хочет меня видеть за стойкой, и заявила, что перед тем как дать мне хоть одну смену, я должен иметь год опыта работы.
    Через пару дней я прошел собеседование и получил предложение о работе в другом месте. Пришел на свою следующую смену с мыслью, что это будет моя последняя. К сожалению, той управляющей тогда не было. Я сказал менеджеру — он был нормальный мужик — что на этой смене покажу лучшее исполнение в своей жизни, а потом больше не приду. Он сказал, что управляющая тетка любит, когда при увольнении пишут официальное заявление. Я ответил: «Если она настаивает, пусть сначала оплатит мне часы, которые я бесплатно отработал за стойкой. А если нет — пусть идет куда-нибудь подальше». Выражение на его лице было бесценным. Он ее тоже терпеть не мог. Думаю, он ей передал мои слова. © lifeentropy / Reddit
  • Наша начальница одна из тех, кому нужно постоянное развитие не только себя, но и компании. Каждый раз, как она приходит с очередного обучения, вводит какие-то нововведения. Они были иногда хоть и глупыми, но да ладно, мы молчали. Но то, что она нам сказала пару недель назад, всех ввело в ступор. Все работники должны завести дневник, в которым она будет ставить оценки каждый вечер. Оценки, Карл! Мы что в школе? Одна из сотрудниц возьми и скажи: «А школьную форму нам не пошить?» В общем-то, это был последний ее рабочий день. Начальница считает, что ей все должны подчиняться. © Рабочие истории / VK
  • Я проработал в местном кинотеатре IMAX на месяц меньше трех лет. В последний рабочий день я вышел на смену после того, как накануне пришлось задержаться еще на четыре часа, потому что никто не был назначен на закрытие. Я пришел на смену и ждал менеджера, чтобы он открыл мне доступ к складу — надо было пополнить запасы напитков.
    Пока ждал, разговаривал с одним из билетеров и жаловался, что в уикенд крупной премьеры в расписании никого не поставили. И как раз в этот момент мимо прошел менеджер. Минут через десять меня вызывает к себе генеральный директор. Начинает отчитывать за непрофессионализм и незрелость — мол, нельзя обсуждать кадровые проблемы в присутствии клиентов. Потом говорит: либо возвращайся к работе и прекращай жаловаться, либо увольняйся. Я ответил, что завтра принесу заявление.
    Дома я сел писать письмо об увольнении и подробно описал все гадости и нарушения, которые этот тип устроил с тех пор, как начал работать. Получилось около трех страниц. На следующий день я распечатал его и молча отдал. Потом позвонил его начальнику и сообщил, что передал заявление с полным списком нарушений за последние девять месяцев. Мне сказали, что две недели можно не отрабатывать. © Beardman95 / Reddit
  • В последний день работы официантом в посредственной сети итальянских ресторанов мне попался лучший столик за все время. Это была мама с тремя дочками — и они были просто замечательные. Такие милые, вежливые и внимательные ко мне, что это сразу чувствовалось.
    После их ужина я дал им, наверное, три или четыре детских стаканчика, доверху наполненных конфетами, еще супы, напитки, салаты навынос и, наверное, полподноса хлебных палочек. Они оставили мне очень щедрые чаевые, и мой уход из этого ужасного места оказался на редкость приятным. © EliteDarkLord06 / Reddit
  • Работаю предпринимателем. Как-то стала барахлить машина, стараюсь чинить все сам, спасибо отцу за проведенное детство в гараже. Но тут понял, что сам не справлюсь, нужен электрик. Прямо из гаража в грязной одежде поехал на СТО. Сдал машину, стою жду. Тут подлетает на крутой тачке какой-то паренек лет 25, и таким приказным тоном: «Слышь, мужик, колесо мне подкачай!» Я думал, это он не мне, стою спокойно. Он опять: «Ты оглох?» Я поворачиваюсь и говорю: «Мальчик, ты не столько зарабатываешь, чтобы я колеса качал тебе!»
    Ну и тот разошелся: «Слышь, быстро говори мне имя и фамилию, ты здесь больше работать не будешь!» Я сказал. Ну и он: «Считай, это твой последний рабочий день тут!» Нажал на педаль и красиво уехал. А работник СТО, который занимался моей машиной, посмотрел на меня и говорит: «Поздравляю, вы сегодня успели и на работу устроиться, и уволиться одновременно». © Рабочие истории / VK
  • Работала официанткой, пришли в кафе мужчины в хорошем настроении. Говорят, мол, у вас такая длинная и красивая коса, а помашите волосами, как на рок-концерте, это же прикольно. Я замялась и говорю, что уволят. А потом вспомнила, что завтра последний рабочий. И задумалась, сделать или нет... © Не все поймут / VK
  • Во времена студенчества полгода подрабатывала уборщицей в одной конторе. Я вспоминаю эти месяцы с улыбкой. Коллектив был хороший, все ко мне нормально относились, никто не фыркал, что быть уборщицей стыдно, частенько приглашали меня на посиделки в кафе после работы. В последний рабочий день принесла ребятам домашний пирог, а они подарили мне серебряный кулончик с бирюзой. До сих пор его ношу. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в инженерно-строительной компании. До Нового года была помощником главного бухгалтера. В последний рабочий день года послала ее куда подальше за то, что она обозвала меня дурой. Вчера вышли на работу... меня повысили. Счастье! © Подслушано / Ideer
  • На работе расти было некуда, я нашла новое место. Объявила руководителю, что буду увольняться. Она восприняла это нормально, с пониманием. В последний рабочий день, это была пятница, мы устроили прощальные гастроли. Пошли в кафе. В итоге моя руководительница сначала умоляла, а потом агрессивно настаивала, чтобы я не уходила. Ее кидало из крайности в крайность. Причитала, как она будет без меня. Я в шоке, девчонки тоже. А потом она написала, что лучшей новостью для нее будет, если меня также будут ценить и двигать по карьерной лестнице. Просила не пропадать и не терять связь, ибо «нас, адекватных, и так днем с огнем не сыщешь...» © Подслушано / Ideer
  • У коллеги две работы: основная и подработка у нас. Приезжает в наш маленький коллектив несколько раз в неделю. Я в него сильно влюблена. Все праздники он проводит один. Когда он довозил меня до дома после работы, я, воспользовавшись удачным моментом, тихонечко положила ему подарок на заднее сиденье. При нашей следующей встрече он сказал, что я забыла у него пакет. Я округлила глаза, ответила, что никакой пакет не забывала и не понимаю, о чем он говорит. Начал мне его возвращать, но я утверждала, что пакет не мой.
    В последний рабочий день я нашла у себя в кармане куртки коробочку и записку. В коробочке лежали красивые золотые сережки, а в записке: «Что коробочка, что серьги — не мои, даже не спрашивай». © Подслушано / Ideer

А у вас были запоминающиеся истории с последнего рабочего дня? Рассказывайте в комментариях, и можете стать героем одной из наших будущих статей. А также почитайте нашу подборку про слегка безумные увольнения.

