15 историй об этом сладком последнем рабочем дне, про который еще долго будут шушукаться

Многие люди на своей работе доходят до состояния, когда последний день перед отпуском или увольнением — самое вожделенное время на свете. Но далеко не всегда этот день проходит буднично и спокойно. Герои нашей подборки надолго запомнили и поделились в сети своими историями о том, как завершались их трудовые будни.