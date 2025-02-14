15 слегка безумных увольнений, которые ну крайне сложно забыть

Некоторым для счастья нужно всего лишь уволиться. Бывает, что человек так привыкает к рутине, что и не осознает, как ему плохо. Но всегда есть какой-то толчок, знак, когда люди говорят сами себе: «Так жить больше нельзя». Ну или вдруг внезапно происходит такое эпичное увольнение, что этот последний день на работе будешь еще долго вспоминать.