Ну, собсна, вопрос резонный. Может ей еще и полы дома вымыть, раз жена?
15 слегка безумных увольнений, которые ну крайне сложно забыть
Истории
11 минут назад
Некоторым для счастья нужно всего лишь уволиться. Бывает, что человек так привыкает к рутине, что и не осознает, как ему плохо. Но всегда есть какой-то толчок, знак, когда люди говорят сами себе: «Так жить больше нельзя». Ну или вдруг внезапно происходит такое эпичное увольнение, что этот последний день на работе будешь еще долго вспоминать.
- Меня взяли помощницей бухгалтера. Когда я вошла в кабинет и со всеми перезнакомилась, главбух молча взяла мой рюкзачок и начала в нем рыться. На мой вопрос: «А?..» — и офигевший взгляд она сказала: «Ты выглядишь ненадежно, я должна проверить». После этого я свалила в закат. © BoomGirl / Pikabu
- Сегодня был первый день на новой работе. Начали общаться с коллегами и выяснилось что двое парней занимаются баскетболом. Хвастались, что в одном из помещений студии почти допрыгивают головой до потолка. А сам я больше 10 лет занимаюсь паркуром. Что ж, в обед я и двое баскетболистов пришли в то самое помещение. Я до последнего тянул и, выдав стандартное «Я давно не прыгал в высоту, не судите строго», все же прыгнул... И я мало того, что допрыгнул, так еще и пробил головой потолок из гипсокартонных плит! Из-за удара некоторые из плиток выпали из подвесной конструкции и рухнули на пол... Дальше все происходило быстро. Грохот, звук бьющихся ламп, толпа на входе, кабинет директора, и его последняя фраза: «Зря приносил вещи. Собирайся, прыгун!» © RomanKuzmenko / Pikabu
- Наш директор принял на работу новую секретаршу. Первый рабочий день, утро, заходит жена директора и просит секретаршу приготовить ей кофе. Новенькая не знала, что это жена директора, и сдуру ответила ей: «Кто ты такая, чтобы тебе прислуживать?» На этом ее работа закончилась. © Archa2 / Pikabu
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- Начальник-сумасброд вчера долго и истерично отчитывал самого уравновешенного нашего сотрудника. Тот его молча выслушал, сделал пару глотков кофе и так же молча вылил его начальнику на голову. Взял пиджак и, уходя, сказал: «Я завтра зайду за трудовой. Достали вы меня». Офис подобрал челюсти с пола и аплодировал ему. А начальник с тех пор предельно вежлив. © Подслушано / Ideer
- Неделю вынашивал идею уволиться. Сегодня вызвал директор, сказал, что нужно будет задержаться после рабочего дня часа на 4 еще. На вопрос «Какова оплата?» получил ответ: «Никакой. Просто останешься, я так сказал». Я отказался и услышал: «Значит, пиши по собственному». А я что? А я взял и написал, другую же работу нашел. Начальник в шоке, не ожидал, а я доволен. © chaikowskij / Pikabu
- Работал я спокойно, а потом сменился начальник. И все, началась дичь. Этот мужик истерил, врал и заставлял чуть ли не ночевать в офисе. Я психанул, нашел новую работу и вот уже собирался сваливать. Но тут шеф вызывает меня и таким елейным голоском вдруг заявляет, что мне выплатят 10 тысяч долларов выходного пособия, если я уйду сегодня. Мол, помощник ему больше не нужен. Божечки, лучший день в моей жизни. А когда начальник с победоносным видом заглянул ко мне, чтобы попрощаться (точнее, позлорадствовать), я сообщил, что и так собирался уходить. И у меня уже есть новая работа, то есть я просто получил кучу денег в подарок. Выражение его лица было бесценным. © DannyVelvetLeg / Reddit
- Приехал я сегодня на работу, подхожу к лифту. Тут подошел еще какой-то мужчина, приехал лифт, мы заходим. Я первый, он за мной. Я нажал на кнопку своего шестого этажа, он же нажал свою — седьмой этаж. Едем. Приехали на шестой, я протискиваюсь к дверям, чтобы выйти. И стоило мне уже покинуть кабину, как на моем плече оказалась его рука, мол, эй, парень, дай че скажу. Я снимаю наушники, оборачиваюсь, и слышу гениальное:
— На будущее, если вам выходить первым, то садитесь последним.
Алло, мужик, а как я вообще должен был узнать, что тебе выходить на седьмом?
— У вас какие-то заморочки, — отвечаю я и выхожу.
Он вылетает за мной, демонстративно достает смартфон, звонит кому-то и бросает мне:
— Хамить будете в другом месте.
— Я вам не хамил, — отвечаю я и ухожу.
Все. Через 10 минут в цех пришел сотрудник службы безопасности и взял мои данные, чтобы аннулировать пропуск. Как оказалось, этот мужик — директор всей территории, на которой мы арендуем помещение. Мой непосредственный начальник сказал, что ничего тут не поделать. Так что вот сижу теперь дома и готовлюсь искать новую работу. © Tror / Pikabu
- На старой работе была традиция: в последний рабочий день дарить сотруднику книгу, связанную с его интересами. И была там одна женщина — жуткая скандалистка, грубиянка, которую увольняли. Ей подарили энциклопедию «Ядовитые змеи в дикой природе». © Подслушано / Ideer
- Работала 3-й день помощником бухгалтера. Подходит какая-то мадама и агрессивно выпаливает: «Быстро собирай вещи и вали отсюда!» Опешила, спросила у начальника, что это такое. А он не моргнув глазом выдал, мол, не обращай внимания. Позже эта женщина подошла с еще более грубыми заявлениями, мол, не поняла что ли? Собирайся и вали! Эта тетенька оказалась женой начальника, которая просто не приемлет никаких молодых девушек рядом с мужем. © Выборгский крендель / ADME
Первый раз слышу,чтоб увольняли(практически выгоняли) и ещё и подарки при этом дарили
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- Устраивалась в магазин, который работает 16 часов. Прихожу в первый рабочий день, и мне сообщают, что вместо графика 2/2 или 5/2 я буду работать каждый день. Два дня с 9 до 17, а потом два дня с 17 до 24. Я прибалдела и спросила о выходных. А начальник очень удивился и сообщил, что я целых два дня могу высыпаться, а следующие два дня у меня свободен весь вечер. Ушла оттуда. © Подслушано / Ideer
- В одном городке не было работы для программистов и журналистов, пошел в операторы какого-то конвейера на пуховой фабрике. Рабочий день вышел недлинным.
8:00 — «Вот твое рабочее место, надо жать вон те кнопки, работа легкая».
8:05 — «Вот склад, покидай пока со всеми 70-килограммовые тюки на 2-й этаж».
9:30 — вот скорая, на которой меня увозят с подозрением на инсульт, а начальник вдогонку кричит, что им такие слабаки не нужны даже в операторах. © Unknown author / Pikabu
"А зачем выходные?ночью же спим" это я слышала в Китае от китайца, они правда если есть работа готовы пахать и пахать
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- Новый замдиректора — скверная тетка, которая подвела под увольнение многих людей (уже год работает). А формулировка обычная: «Вы пенсионного возраста», хотя самой 57. Интересно поступил один мужчина, который после ознакомления с приказом об увольнении заказал торт с надписью: «Осталась старуха у разбитого корыта» и принес в день расчета ей в кабинет. Сотрудники долго ржали, а «бабушка» (так ее зовем) чуть не закипела. © Подслушано / Ideer
- Был я стажером в магазине. Директор у меня была с характером. Но вот как она уволилась — это отдельная история. Приезжает с проверкой коммерческий директор. Директор магазина в тот день работала одна и не сразу обратила внимание на появление госпожи. Та, невзирая на присутствие посетителей, подходит и предъявляет: «Але, ты че, руководство не видишь?! Где „здрасте“? Че про акции никому не говоришь? Очередь почему на кассе? Все, короче, ты уволена!» Директор магазина без разговоров: «Уволена? А, ну на ключ, садись — работай!» Отдает ключи, тут же переодевается и отчаливает в офис писать заявление по собственному. А коммерческий директор еще часа 2 сидела, посетителей принимала, пока пригнали с других точек помощь. © PeredryaGa / Pikabu
- Работала в компании два года, в отпуске не была ни разу. Не отпускали. И тут выдался более или менее спокойный месяц, решила все-таки неделю отдохнуть. С начальством договорилась заранее, все дела закрыла. В первый день отдыха начальница, как ни в чем не бывало, стала присылать поручения. Я мягко и нежно сказала, что в первый рабочий день все сделаю. Ответ ее не устроил, пришлось работать. В конце дня я психанула и отключила телефон (личного номера у начальства не было). В итоге в первый рабочий понедельник меня ждал выговор. Видите ли, на грани срыва была сделка, а я, единственный юрист в компании, позволила себе не выходить на связь. Я никогда не видела такой истерики у руководителя, до нее никак не могло дойти, как это я посмела отключить телефон, хотя сидела дома и «вполне могла поработать, что тут такого, почему ты такая равнодушная?!» Выговор я смяла и выкинула в ведро прямо в кабинете директора, в тот же день написала заявление по собственному. Совсем охамели. © Подслушано / Ideer
- Еду на работу, смотрю — на обочине какой-то серый комок лежит и дрожит. Включаю аварийку, выхожу посмотреть, а это котенок. Взяла пушистого, нашла в багажнике пустую коробку, застелила тряпками для протирания машины, положила его туда. Приезжаю на работу, захожу в кабинет с этой коробкой. Малыша мою его в раковине, кладу под батарею. Даю сосиску и сливок для кофе. Малыш наедается, сохнет, засыпает. Тут приходит начальник и начинает неистово орать: «Какого черта ты притащила сюда эту скотину? Ты должна работать, а не котов таскать на работу! Выкидывай его на улицу или я его сам выкину вместе с тобой!» Я говорю, что сейчас он побудет тут, а вечером я отвезу его домой, тем более коллеги не против поработать в соседстве с котенком. Но начальник не унимается и орет. И тут меня прям накрыло. Написала заявление по собственному и свалила. Отвезла котенка к ветеринару: абсолютно здоровый малыш, точнее, малышка. Оставила себе. А через два месяца нашла новую работу: и ближе к дому, и зарплата больше, и начальство нормальное. Считаю, что это моя Крошка изменила мою жизнь. © Подслушано / Ideer
Котики они вообще хорошие, а найти котика прям к счастью.
А вот обижать их не надо. Молодец
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А вот еще подборка статей про не совсем банальные увольнения:
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