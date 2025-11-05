Мы представили, как бы выглядели дети 12 сказочных героев, и умилились

Художники
6 часов назад
Мы представили, как бы выглядели дети 12 сказочных героев, и умилились

Если бы у сказочных персонажей были дети, то жизнь в их мире точно стала бы веселее. Представьте: дочка Бабы Яги летает на самокате вместо метлы, а дочь Атаманши становится рок-звездой. Нейросеть решила воплотить эту идею — и получились такие милахи, что смотреть на них одно удовольствие!

Сын Настасьи и Добрыни Никитича

Кот Капустный
13 минут назад

Люблю такие пары в реальности) когда у блондинов рождается ещё один) переживаю за национальный генофонд, так сказать)

-
-
Ответить

Дочь Забавы и Елисея

Сын Аленушки и Ильи Муромца

Дочь Алеши Поповича и Любавы

Гелена Ширшова
2 часа назад

Хорошо, что дочка. И Алёша и Любава тупенькие. Не очень умная девочка - это не беда, а вот мальчик - это катастрофа.

-
-
Ответить

Дочь Князя и Шамаханской царицы

Кот Капустный
9 минут назад

Этот генетический расклад тоже очень нравится в реальности: белая русская кожа и восточные волосы и глаза. Я сразу влюбляюсь.

-
-
Ответить

Сын Василисы и Ивана

Кот Капустный
7 минут назад

Не, Василиса перфекционист, у неё ребёнок не стал бы ходить таким лохматым. Там должна быть причёска, как у Белого из Бригады.

-
-
Ответить

Дочь Гвидона и царевны Лебедь

Сын Золушки и Принца

Дочь Кощея и Мэй

Дочь Трубадура и Принцессы

Дочь Атаманши и Короля

Дочь Бабки-Ежки и Водяного

Комментарии

Уведомления
Юта
2 часа назад

Интересно, а действительно почему у 3 богатырей нет детей!? 🤔

-
-
Ответить

Похожее