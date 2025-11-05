Мы представили, как бы выглядели дети 12 сказочных героев, и умилились

Если бы у сказочных персонажей были дети, то жизнь в их мире точно стала бы веселее. Представьте: дочка Бабы Яги летает на самокате вместо метлы, а дочь Атаманши становится рок-звездой. Нейросеть решила воплотить эту идею — и получились такие милахи, что смотреть на них одно удовольствие!