Люблю такие пары в реальности) когда у блондинов рождается ещё один) переживаю за национальный генофонд, так сказать)
Мы представили, как бы выглядели дети 12 сказочных героев, и умилились
Если бы у сказочных персонажей были дети, то жизнь в их мире точно стала бы веселее. Представьте: дочка Бабы Яги летает на самокате вместо метлы, а дочь Атаманши становится рок-звездой. Нейросеть решила воплотить эту идею — и получились такие милахи, что смотреть на них одно удовольствие!
Сын Настасьи и Добрыни Никитича
Дочь Забавы и Елисея
Сын Аленушки и Ильи Муромца
Парень с характером) по глазам видно, что все гаражи были бы его, если бы существовали)
Дочь Алеши Поповича и Любавы
Хорошо, что дочка. И Алёша и Любава тупенькие. Не очень умная девочка - это не беда, а вот мальчик - это катастрофа.
Дочь Князя и Шамаханской царицы
Этот генетический расклад тоже очень нравится в реальности: белая русская кожа и восточные волосы и глаза. Я сразу влюбляюсь.
Сын Василисы и Ивана
Не, Василиса перфекционист, у неё ребёнок не стал бы ходить таким лохматым. Там должна быть причёска, как у Белого из Бригады.
Дочь Гвидона и царевны Лебедь
Волосы в косичке с лентой должны быть. Каре в Древней Руси не было.