18 шутливых комиксов о салонах красоты, которые точно отзовутся как клиентам, так и мастерам

Поход в салон красоты может обернуться настоящим приключением, которое надолго врезается в память. Причем чудят тут все: и клиенты, и мастера. То посетители не могут определиться со стилем стрижки, то работники не слишком разбираются в том, что они делают. Мы попросили нейросеть нарисовать забавные комиксы о буднях бьюти-салонов, которые рассказывают о том, с какими ситуациями частенько сталкиваются и клиенты, и специалисты.

Когда мы не очень четко формулируем свои пожелания, это может привести к неожиданным результатам. Одно хорошо — волосы быстро отрастают



Люблю Россию 1 час назад А представьте себе вы приходите и просите подравнять кончики. Парикхмахер берёт машинку без на адки и сбивает вам все под ноль. Вы в ужасе кричите что вы наделали. А вы указываете на зеркало и говорите посмотрите какая вы теперь красавица. И вам кончики долго не нужно будет равнять. - - Ответить

Некоторые клиенты любят поставить перед мастером сложную задачу. Но при наличии богатой фантазии всегда можно предложить подходящий вариант



Порой мы прибегаем в салон пораньше в надежде, что мастер свободен. Увы, срабатывает не всегда

Угодить клиенту, которые высказывает противоречивые пожелания, задача непростая

Но далеко не все мастера внимательно выслушивают эти пожелания



Только на собственном опыте можно узнать, что не каждый массаж оказывает расслабляющий эффект



Очень разговорчивый клиент — это не всегда радость для мастера. Справедливости ради стоит сказать, что и мастера иногда страдают повышенной общительностью

А бывают такие клиенты, которых действительно сложно понять, а еще сложнее осчастливить

Некоторые счастливчики ни капельки не сомневаются в своем мастерстве. Такой уверенности можно только позавидовать



Когда клиент зорким оком следит за всеми действиями мастера, работать бывает непросто

Драконятина 1 час назад Пхаха, с другой стороны, сколько тут уже было фоток с неудачным маникюром, когда клиент как будто спал во время процедуры, так что все хорошо в меру. - - Ответить

Отдельное удовольствие для работников и других клиентов — человек, которые считает необходимым снимать все манипуляции со своими волосами на телефон

Скидки и акции вещь хорошая, но стоит сразу подготовиться к сюрпризам. Ведь салон неспроста снижает цены на услуги

От воспоминаний о некоторых процедурах сложно избавиться. Зато по их окончанию чувствуешь себя настоящим героем



Зоркий взгляд мастера порой подмечает то, чего клиент не видит. И это может привести к конфузу

Некоторые косметические процедуры преображают внешность. Правда, оценить эффект можно не сразу



Асхаэль 4 часа назад Большинство мастеров (да что там, мастеров, администраторов, при записи) проговаривают подобные моменты заранее, чтоб таких казусов не было. - - Ответить

Зато к другим сеансам в салоне красоты готовишься с дрожью в конечностях, а они оказываются не такими уж и страшными



Увы, не все мастера обладают достаточным опытом. Жаль что выяснять это приходится методом проб и ошибок



Хорошо, когда клиент точно знает, чего он хочет. Одна печаль, иногда его желания меняются с пугающей быстротой

