17 примеров неудачного ремонта, от которых волосы дыбом встают

Ремонт — в любом случае дело непростое. А уж когда за него берутся люди, у которых руки растут не из того места, последствия оказываются совсем непредсказуемыми. Зато результат порой бывает настолько эпичным, что им просто грех не поделиться в сети. Мы решили собрать примеры самых грандиозных ошибок в ремонтном деле.

«Сосед решил покрасить сидушку для унитаза. Сказал, что хотел придать ей лоска. Как же он заблуждался!»

«Арендодатель утверждает, что дверь не сломана. Наверное, я просто слаба в современном искусстве»

«Просто плохо отремонтированная ванная со странным расположением душа»

«Работники забегаловки изобрели шедевральный способ крепежа сидения для унитаза»

«Мама захотела вызвать специалистов, чтобы те устранили протечку, но дед уперся рогом и сделал все сам»

Боюсь, ремонт после художеств дедушки обойдется вам в сто раз дороже. © Howard_Jones / Reddit

«Мы наконец-то выяснили, почему слив в кухонной раковине так плохо работает»

«У нас разбилась стеклянная перегородка в ванной. Когда ремонтник начал ее менять, он умудрился отодрать кафель»

«Подумаешь, ну сделал я замеры неправильно. Очень уж мне понравилась вытяжка, так что немного покромсал шкафы»

«Смотрите, какой держатель туалетной бумаги в ванной у моего друга»

Чем дольше я смотрю, тем хуже мне становится. © Turbulent-House-6220 / Reddit

«А ведь мне несколько дней придется пользоваться этим туалетом»

Что же было в голове у человека, который это сделал? © suesue_d / Reddit

«Безупречный интерьерный дизайн...»

«Только что сделали ремонт в ванной. Внимание к деталям — на высшем уровне»

«У родителей делают ремонт в ванной, и плиточник сотворил вот такое»

«Семья, у которой я работаю, отремонтировала дом, и вот такая у них теперь схема светильников — бесит меня каждый день»

«Зеркало в моем номере. Попробовал поправить — оказалось, их так и приклеили»

«Жалюзи сломались. Оказалось, что они между стеклами, и починить их невозможно»