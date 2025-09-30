15+ человек, которые решили одеваться по своим правилам и ничуть не жалеют

Стиль — это не только про моду, но и про свободу быть собой. Некоторые люди смело нарушают правила, создавая образы, которые отражают их характер и настроение. В этой подборке — те, кто выбрал одеваться по своим законам и ни капли об этом не жалеет.

«Купила в секонде старые кроссовки и превратила их в кое-что иное»

Да на этом же кучу денег поднять можно! © kimmy23- / Reddit

«Еще одно мини-платье своими руками»

«Я своими руками сделала такие авангардные брюки. Теперь это мой любимый образ»

«В восторге от того, как из старой рубашки можно слепить такой милый образ. Чувствую себя прямо-таки конфеткой»

«Сшила из старой бабушкиной одежды»

«Нашла в секонде обычные бежевые брюки. Я включила режим ангельской феи и вот как их переделала»

«Связала сыну кроссовки»

Я бы на его месте офигела от счастья! © Accomplished-Bug5680 / Reddit

«Я иду на концерт, так что специально для этого связала такой набор из юбки и гетр. Просто не терпелось похвастаться»

«Я так собой горжусь! Это мой первый швейный проект и я понятия не имела, что делаю. Мне просто нужно это кому-то показать»

«Сделал своими руками»

Ух ты! Какая гениальная идея! © KBWordPerson / Reddit

«Я начала шить полгода назад и наконец-то сделала платье, о котором всегда мечтала»

«Разрисовала брюки. Кое-что сама, кое-что через трафарет. Не представляла результат, но вышло все классно»

«Решила преобразить эту жилетку и осталась в восторге. А если под низ надеть рубашку с рукавами-фонариками, то будет образ как у пирата»

«Воплотила задумку в жизнь. А вот вид со спины»

Ух ты, никогда не видела ничего подобного! © Salt-Equal7862 / Reddit

«Такая уютная балаклава ручной работы защитит от любой непогоды»

«Сделала из обычного платья непонятно что, даже не знаю, как это назвать»

Вау, хочу в этом замуж выйти! © ceepculm / Reddit

«Моя подруга профессиональная швея и просто тонет в обрезках тканей. Так что она позволила мне совершить набег на ее запасы»