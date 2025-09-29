20 фотографий, которые приоткрывают дверь в тайный мир разных профессий

Мы редко задумываемся о том, что скрывается за привычными профессиями. Но если заглянуть чуть глубже — откроется целый новый мир с неожиданными деталями, яркими моментами и собственным шармом. Эти фотографии показывают, что можно увидеть за будничными обязанностями поваров, строителей, пилотов или фермеров.

«Я американец, работающий на заводе в Китае»

«Я работаю на кухне и каждую минут слышу о том, что похож на парня из «Рататуя»

«Вид из моего офиса»

«Клиент подарил мне старую пишущую машинку и счетный аппарат»

«Я работаю в розничной торговле и помогаю людям загружать вещи. А один из клиентов хотел сдать эти вещи на переработку, но потом бесплатно отдал мне».

«Недавно я посетил ярмарку вакансий в качестве рекрутера. Справа — количество резюме, которые мы получили за четыре часа. Слева — количество собеседований, которые нам разрешено провести»

«25 лет учебы и сотни экзаменов — и вот такой вид открывается с моего рабочего места»

Я поступил в училище в 16 лет и все эти годы учился и продвигался по службе. В итоге получил звание капитана. © Boat-Man / Reddit

Насколько я знаю, на вашей должности не работают дольше 5 лет. В принципе мало кто сможет работать так вдали от семьи и друзей. © Unknown author / Reddit

«Я работаю в музее, где представлены разные бренды. Сегодня у нас вот такая постирушка: мы нашли 7 коробок детских конструкторов на складе»

«Я не только пилот, но и геймер»

«Я работаю оператором лифта. Моему „офису“ уже 120 лет, а на собеседовании меня спросили, люблю ли я читать»

«Это гидравлический лифт. На каждом этаже есть звоночек и мы учим пассажиров, сколько раз нужно позвонить в зависимости от этажа. Я не могу куда-то отлучиться, но к этому я привыкла».

«Сестра сфотографировала мужа спящим на работе»

Вы не поверите, но тазобедренные кости коров отлично подходят для того, чтобы лечь на них и размять спину. © Idkimadeanaccountjustforthis / Imgur

«Реставрирую 100-летний колокол»

«Ланч на руднике в Австралии»

«Я работаю крановщицей на заводе»

«Работаю в дневные и ночные смены. Контролирую, чтобы цех не остановился. Кстати, у нас всегда холодно, даже если отопление включают».

«Я архитектор и сейчас занимаюсь строительством хижины из утрамбованной земли»

«Я техник по ветряным турбинам»

«Создание музыкального трека с помощью биосонификации»

Биосонификация — преобразование биологических процессов в звуки и музыку (прим. ADME).

«Я — стример. А так обустроено мое рабочее место»

«Моя жена балерина. Это ее рентгеновский снимок во время стойки на пуантах»

Меня в своё время очень впечатлили ношеные мужские джазовки, свернувшиеся кольцом. Подошва кожаная, мягкая, ступня всё время выгибается, поэтому носок снятой обуви со временем практически касается каблука.

«А вообще у нее красивые ступни»

Вот тебе и девочки-снежинки! Их явно лучше не злить. © Unknown author / Reddit

«Мой друг работает электромонтером. Говорит, что бывают проблемы с комарами»

Пусть скинет эти штаны и сожжет их нафиг! © RicktatorshipRulez / Reddit