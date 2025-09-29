Не понимаю, как так могло получиться, китайцев вроде много ещё вчера было, что же должно было пойти не так, чтобы этого юношу запрегли шнурки делать...
20 фотографий, которые приоткрывают дверь в тайный мир разных профессий
Мы редко задумываемся о том, что скрывается за привычными профессиями. Но если заглянуть чуть глубже — откроется целый новый мир с неожиданными деталями, яркими моментами и собственным шармом. Эти фотографии показывают, что можно увидеть за будничными обязанностями поваров, строителей, пилотов или фермеров.
«Я американец, работающий на заводе в Китае»
«Я работаю на кухне и каждую минут слышу о том, что похож на парня из «Рататуя»
«Вид из моего офиса»
- Я вам завидую! © ***jimStobe / Reddit
- Поверьте, все не так радужно: руководство и корпоративная среда могут все испортить. © that_AZIAN_guy / Reddit
«Клиент подарил мне старую пишущую машинку и счетный аппарат»
«Я работаю в розничной торговле и помогаю людям загружать вещи. А один из клиентов хотел сдать эти вещи на переработку, но потом бесплатно отдал мне».
«Недавно я посетил ярмарку вакансий в качестве рекрутера. Справа — количество резюме, которые мы получили за четыре часа. Слева — количество собеседований, которые нам разрешено провести»
«25 лет учебы и сотни экзаменов — и вот такой вид открывается с моего рабочего места»
- Я поступил в училище в 16 лет и все эти годы учился и продвигался по службе. В итоге получил звание капитана. © Boat-Man / Reddit
- Насколько я знаю, на вашей должности не работают дольше 5 лет. В принципе мало кто сможет работать так вдали от семьи и друзей. © Unknown author / Reddit
«Я работаю в музее, где представлены разные бренды. Сегодня у нас вот такая постирушка: мы нашли 7 коробок детских конструкторов на складе»
«Я не только пилот, но и геймер»
Мой друг главный механик на корабле. Работает лет 40. Семья в порядке . Unknown не в курсе дела.
«Я работаю оператором лифта. Моему „офису“ уже 120 лет, а на собеседовании меня спросили, люблю ли я читать»
Вообще этого не понимаю. Нужен какой-то особый навык для нажатия этих кнопок?
«Это гидравлический лифт. На каждом этаже есть звоночек и мы учим пассажиров, сколько раз нужно позвонить в зависимости от этажа. Я не могу куда-то отлучиться, но к этому я привыкла».
«Сестра сфотографировала мужа спящим на работе»
- Вы не поверите, но тазобедренные кости коров отлично подходят для того, чтобы лечь на них и размять спину. © Idkimadeanaccountjustforthis / Imgur
«Реставрирую 100-летний колокол»
А как собственно можно реставрировать колокол??? Кусочки приклеивать???🤣🤣🤣
«Ланч на руднике в Австралии»
«Я работаю крановщицей на заводе»
Крановщики не контролируют, чтобы цех не остановился🤦♀️ крановщики переносят трубы, оборудование туда сюда. Пургу не неси🤦♀️
«Работаю в дневные и ночные смены. Контролирую, чтобы цех не остановился. Кстати, у нас всегда холодно, даже если отопление включают».
«Я архитектор и сейчас занимаюсь строительством хижины из утрамбованной земли»
«Я техник по ветряным турбинам»
«Создание музыкального трека с помощью биосонификации»
Биосонификация — преобразование биологических процессов в звуки и музыку (прим. ADME).
«Я — стример. А так обустроено мое рабочее место»
«Моя жена балерина. Это ее рентгеновский снимок во время стойки на пуантах»
Меня в своё время очень впечатлили ношеные мужские джазовки, свернувшиеся кольцом. Подошва кожаная, мягкая, ступня всё время выгибается, поэтому носок снятой обуви со временем практически касается каблука.
«А вообще у нее красивые ступни»
- Вот тебе и девочки-снежинки! Их явно лучше не злить. © Unknown author / Reddit
«Мой друг работает электромонтером. Говорит, что бывают проблемы с комарами»
- Пусть скинет эти штаны и сожжет их нафиг! © RicktatorshipRulez / Reddit
Как вам обратная сторона, казалось бы, таких простых и понятных профессий? Если у вас есть что рассказать о вашей сфере занятости — делитесь в комментариях. А также загляните в нашу подборку профессий, которые кажутся легкими, но на деле требуют железной выдержки.