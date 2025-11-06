Мы представили, как бы выглядели любимые киногерои, если бы вновь оказались за школьной партой

Многие из нас с улыбкой вспоминают школьные годы: строгую учительницу у доски, первую любовь на задней парте. А теперь представьте, что в ваш класс вдруг переводят новеньких: властную Калугину или неугомонную Тосю Кислицыну. Мы дали волю воображению и представили, как бы выглядели наши любимые киногерои, если бы им снова пришлось грызть гранит науки.