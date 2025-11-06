Мы представили, как бы выглядели любимые киногерои, если бы вновь оказались за школьной партой
Многие из нас с улыбкой вспоминают школьные годы: строгую учительницу у доски, первую любовь на задней парте. А теперь представьте, что в ваш класс вдруг переводят новеньких: властную Калугину или неугомонную Тосю Кислицыну. Мы дали волю воображению и представили, как бы выглядели наши любимые киногерои, если бы им снова пришлось грызть гранит науки.
1. Трус, Балбес и Бывалый, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
2. Шурик, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
3. Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
4. Гоша, «Москва слезам не верит»
5. Верочка, «Служебный роман»
6. Тося Кислицына, «Девчата»
Ну, Румянцева и так травести. А в "Девчатах" играла вчерашнюю школьницу, можно сказать. На правой девица выглядит старше героини, хотя Румянцевой на момент съемок было уже за 30
7. Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит»
8. Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»
9. Надежда Кузякина, «Любовь и голуби»
10. Катерина, «Москва слезам не верит»
11. Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
12. Зиночка, «Иван Васильевич меняет профессию»
13. Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»
🤣🤣🤣
Не, я понимаю, что в старших классах у многих юношей уже появляется растительность на лице. На справа парнишке лет 12, с то и меньше. Избыток тестостерона?
14. Марфуша, «Морозко»
15. Надя Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
16. Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
17. Афанасий, «Афоня»
18. Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука»
Не, вроде девочка как девочка, даже получилось неплохо, если бы не эти километровые стрелки
